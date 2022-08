Aurora Ramazzotti incinta, Tommaso Zorzi: “A me non risulta”

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Aurora Ramazzotti sarebbe incinta e la data presunta del parto sarebbe gennaio 2023. Il magazine aveva anticipato ieri, 30 agosto, la notizia presente nel numero che da oggi è in edicola. Intanto, però, la conduttrice non ha né confermato né smentito quanto è stato scritto. Sui social è assente da diverse ore. L’unico commento è arrivato da parte del migliore amico Tommaso Zorzi. Sotto il post della pagina Instagram “Trash Italiano” ha scritto: “Ma a me non risulta”. Qualcuno pensa che questo possa essere un tentativo per proteggere l’amica e lasciare che l’annuncio venga fatto da lei. Altri credono che l’intervento di Zorzi voglia far intendere che si tratti di una fake news.

Secondo il settimanale Chi, Aurora Ramazzotti, dopo cinque anni di fidanzamento con Goffredo Cerza, avrebbe scoperto di essere incinta nel corso della vacanza in Sardegna. Avrebbe poi condiviso subito la notizia “con papà Eros e mamma Michelle Hunziker, con cui stava trascorrendo gli ultimi giorni di relax”, si legge sulla rivista.