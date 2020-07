Il fidanzato di Giulia De Lellis e le norme anti Coronavirus in discoteca

Andrea Damante, fidanzato dell’influencer Giulia De Lellis, è finito al centro delle polemiche per avere pubblicato foto e video di una sua serata in una discoteca di Alba Adriatica. Nelle immagini il dj veronese sembra violare le regole anti Coronavirus. In una foto pubblicata su Instagram si vede Andrea Damante in consolle e alle sue spalle un assembramento di giovani senza mascherine sulla pista da ballo. Dopo un primo controllo è stata disposta la chiusura della discoteca per cinque giorni.

Sui social gli utenti hanno commentato la foto con insulti e critiche. Sotto il post si legge: “Distanza sociale assolutamente non rispettata. Assembramenti senza un minimo di regole ne di distanziamento, come se nulla fosse stato nei mesi precedenti. Sono senza parole”. E ancora: “Dovevano farvi chiudere e togliere la licenza per sempre. No solo per 5 giorni. Nessuna norma anti-Covid rispettata. Uno schifo che permettano tutto ciò in questo momento!”. “Non vi vergognate?”, scrive un altro.

Visualizza questo post su Instagram The Family is Back!!💙😎 Un post condiviso da D A M A (@andreadamante) in data: 5 Lug 2020 alle ore 1:05 PDT

