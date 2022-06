Dopo il processo, Amber Heard rivela di amare ancora Johnny Depp

Nonostante la separazione e il processo che l’ha visti l’una contro l’altro, Amber Heard ama ancora Johnny Depp: lo ha dichiarato la stessa attrice in un’intervista all’emittente statunitense Nbc.

Intervistata da Savannah Guthrie, l’interprete, alla domanda se amasse ancora il suo ex, ha risposto: “Assolutamente”.

“Lo amo, lo amo con tutto il cuore – ha aggiunto Amber Heard – E ho cercato con tutte le mie forze di far funzionare questa relazione profondamente fallita. Non ci sono riuscita”.

L’attrice, condannata da un tribunale in Virginia a pagare 15 milioni di dollari per aver diffamato l’ex consorte, ha dichiarato di non portare rancore a Johnny Depp: “Capisco che sia difficile da capire, ma se hai amato veramente qualcuno lo puoi capire”.

Le dichiarazioni di Amber Heard hanno sorpreso i fan dal momento che, nel corso del processo, l’attrice ha più volte accusato l’ex marito di violenze fisiche, psicologiche e sessuali, dandogli del “mostro”.

Sempre nel corso dell’intervista, poi, l’interprete ha confessato di aver paura che Johnny Depp possa farle nuovamente causa: “Avevo dato per scontato che ero nel mio diritto di parlare, ma ora ho paura che qualsiasi passo faccia d’ora in poi possa offrire motivo per una nuova querela. Le cause per diffamazione sono fatte per toglierti la voce”.