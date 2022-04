“Anneghiamo e bruciamo Amber Heard, poi fo**erò il suo cadavere”: i messaggi shock di Johnny Depp

I messaggi shock di Johnny Depp contro Amber Amber Heard letti a processo

Emergono sempre più dettagli shock nel processo per diffamazione intentato da Johnny Depp nei confronti dell’ex moglie Amber Heard, che lo accusa di violenza domestica: questa volta in aula sono stati letti alcuni messaggi che l’interprete ha inviato ad alcuni suoi colleghi sul conto dell’ex coniuge.

In particolare, la difesa dell’attrice si è soffermata su alcuni sms che Johnny Depp ha inviato a Paul Bettany in cui diceva di voler uccidere l’ex moglie.

“Bruciamo Amber. Anneghiamola prima di bruciarla. Poi fotterò il suo cadavere bruciato per essere sicuro che è morta” scrive l’attore con Bettany che replica: “Dopo averci pensato bene, non credo che dovremmo bruciare Amber”.

Esteri / Johnny Depp: “Amber Heard mi ha fatto trovare una grossa quantità di feci sul letto” Esteri / Johnny Depp ubriaco e violento: il filmato mostrato nel processo contro Amber Heard

Johnny Depp si è scusato con la giuria per il linguaggio utilizzato affermando di non essere un violento: “Sono testi privati, bisogna contestualizzare. È importante sapere che nulla di tutto ciò è stato mai inteso e concepito per essere realizzato. Sì, mi vergogno di averlo diffuso nel mondo come se fosse un burro di arachidi, ma va contestualizzato”.

“Ad esempio – continua Depp – quando parlo di bruciare la signora Heard, lì cito direttamente i Monty Phyton e lo sketch sul rogo delle streghe. È un film che guardavamo tutti quando avevamo 10 anni. È solo umorismo surreale, nel calore del dolore che stavo provando, sono andato in luoghi oscuri”.