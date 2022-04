Johnny Depp ubriaco e violento: il filmato shock mostrato nel processo contro Amber Heard | VIDEO

Johnny Depp violento: il video mostrato durante il processo contro Amber Heard

Nuova udienza del processo per diffamazione intentato da Johnny Depp nei confronti dell’ex moglie Amber Heard, che lo accusa di violenza domestica: questa volta è stata la difesa dell’attrice a mostrare un video che ritrae il protagonista de I pirati dei Caraibi visibilmente ubriaco e in preda a uno scatto d’ira mentre prende a calci e sbatte alcuni sportelli nella sua abitazione. Mentre il filmato scorreva in aula, la donna era in lacrime.