Johnny Depp: “Amber Heard mi ha fatto trovare una grossa quantità di feci sul letto”

Feci sul suo lato del letto, una lattina tirata sul naso, una bottiglia di vodka che gli trancia un pezzo di dito. Sono alcuni degli episodi di vita coniugale raccontati durante il processo di Johnny Depp contro la ex moglie Amber Heard, che si sta svolgendo a Fairfax in Virginia. Un processo, come ricorderete, intentato da lui contro di lei per diffamazione con una richiesta di risarcimento di 50 milioni di dollari.

Bastano alcuni stralci dei botta e risposta tra i due nel corso di queste udienze per capirne i toni. “Non ti ho preso a pugni. Mi dispiace di non averti colpito in faccia con un vero schiaffo. Ti stavo picchiando, non ti stavo prendendo a pugni”, ammette la donna. Depp allora le risponde: “Non mi dire come ci si sente a essere presi a pugni”. E lei: “Hai partecipato a molti combattimenti, conosci di cosa parliamo. Quindi non sei stato preso a pugni, sei stato colpito. Scusa se ti ho colpito così, non ti ho preso a pugni.

Altro estratto: “Sei uno smidollato”, gli dice la Heard. “Perché non vai a farti fo**ere. Vecchio pezzo di mer*a avaro”. Poi la Heard riferendosi al figlio di Depp, Jack: “Spero che il suo nuovo patrigno gli insegni cosa significhi essere un uomo”. Poi ancora Depp ha raccontato di quando lei gli ha lanciato una bottiglia di vodka non integra e questa gli è finita su una mano tagliandogli un pezzo di dito; un’altra volta la Heard gli ha lanciato una lattina di acquaragia sul viso ferendolo al naso; infine in un’altra discussione mentre lui era in bagno a farsi la doccia lei avrebbe tentato di entrare mettendo un piede tra la porta e lo stipite, lui avrebbe spinto chinandosi verso il piede, ma lei avrebbe spinto di più la porta da fuori facendogliela finire contro la testa.

E infine la cosiddetta prova fecale. È l’ultimo giorno in cui i due coniugi si incontrano prima di separarsi e quando Depp torna in camera da letto trova dalla sua parte del letto una grossa quantità di feci. La Heard sostiene che sarebbero stati i cani (due piccoli Yorkshire ndr), ma Depp, appunto, ricorda che quella quantità non può che essere di origine umana.

