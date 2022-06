Johnny Depp vince il processo: Amber Heard gli deve 15 milioni. Condannata per diffamazione

Johnny Depp ha vinto il processo: l’ex moglie Amber Heard lo ha diffamato e dovrà pagargli 15 milioni di dollari di danni, anche se lui dovrà risarcirla con 2 milioni per l’affermazione di un avvocato che ha definito “un imbroglio” le sue accuse.

È il verdetto unanime dei 7 giurati della Corte di New York dopo un processo di sei settimane in cui i protagonisti del breve matrimonio degli orrori si sono dilaniati a vicenda. “È un passo indietro per tutte le donne”, ha commentato l’attrice. “La giuria mi ha ridato la vita”, ha detto l’ex Pirata dei Caraibi.

Spettacoli / Johnny Depp smentito sul dito mozzato da Amber Heard, il chirurgo: “È stato un incidente” Esteri / Johnny Depp ubriaco e violento: il filmato mostrato nel processo contro Amber Heard