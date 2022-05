Johnny Depp smentito sul dito mozzato da Amber Heard, il chirurgo: “È stato un incidente”

Prosegue il processo Johnny Depp-Amber Heard. Uno dei più seguiti nella storia americana. Nelle scorse ore è stato chiamato a testimoniare un chirurgo. L’uomo è stato chiamato a fornire un resoconto sul dito mozzato di Depp, secondo l’attore a causa del lancio di una bottiglia di vodka contro di lui da parte dell’ex moglie quando si trovavano in Australia. Una versione che è stata tuttavia smentita da Richard Moore, il chirurgo chiamato in causa che ha affermato che la perdita del pezzo di dito denunciata da Depp non possa essere avvenuta nelle modalità da lui riportate, non essendoci elementi documentali sufficienti per dimostrarlo.

“Il sangue zampillava e io penso di essere entrato in una specie, non lo so dire, una specie di esaurimento nervoso. Niente aveva senso per me. Ho mentito a tutti perché non volevo si sapesse che era stata proprio la signora Heard a lanciarmi una bottiglia di vodka addosso e tagliarmi il dito. Non volevo metterla nei guai”. Questa la descrizione di Depp, con il medico che ha affermato si tratti di una ricostruzione inverosimile, in quanto secondo l’attore quando l’incidente è avvenuto la sua mano era posizionata con il palmo verso il basso. Questo, in considerazione del fatto che l’unghia del dito è rimasta attaccata, smentisce la dinamica riportata. “I dati medici emersi sono inconcludenti e non in linea con quello che abbiamo visto, nel descrivere l’incidente. Secondo le nostre analisi si è trattato di un incidente”. A rendere ancora più potente questo processo continuano a esserci i volti dei protagonisti, con Depp che ha osservato Moore fare la sua dichiarazione con un sorriso carico di sarcasmo stampato sul volto.