Achille Costacurta di nuovo nel mirino dei social, nuova polemica per il figlio di Martina Colombari

Achille Costacurta di nuovo nel mirino dei social: ecco perché

Achille Costacurta fa di nuovo parlare di sé: il figlio dell’ex calciatore Billy e di Martina Colombari, infatti, è di nuovo al centro di una polemica social per via di un video pubblicato sul suo profilo TikTok.

Nel filmato, il ragazzo mostra la sua nuova dentatura tempestata di diamanti scrivendo nella didascalia: “Non mordere mai il tuo gioielliere mentre ti fa i denti nuovi!”.

Inutile dire che l’ennesima trovata del giovane ha innescato numerosi commenti da parte dei follower che, ancora una volta, hanno tirato in ballo anche i genitori del ragazzo.

Achille Costacurta era salito alla ribalta della cronaca per aver pubblicato sul suo profilo Instagram, successivamente cancellato, una serie di foto in cui apparivano pacchi di soldi e una bustina con una strana polvere rosa.

Nelle immagini, inoltre, il ragazzo tirava in ballo la madre Martina Colombari facendo riferimenti espliciti a soldi e droga trasportati illecitamente.

“Martina Colombari che fa i trasporti con me 2Cb e fumo, vai!” si leggeva. E ancora: “Vai come si traffica Martina Colombari”. Non solo: alcuni giorni dopo sul profilo di Martina Colombari erano spuntati anche una serie di insulti rivolti alla madre proprio ad opera di Achille Costacurta.