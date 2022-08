Washington, uomo si schianta con auto in fiamme contro il cancello di Capitol Hill

Un uomo si è schiantato con la sua auto in fiamme contro la cancellata di Capitol Hill. L’uomo ha iniziato a sparare e poi ha rivolto l’arma contro se stesso e si è suicidato. Lo riferisce Fox news.

Nessuna persona sarebbe rimasta ferita nello schianto dell’auto in fiamme contro la cancellata. Lo riporta Pbs news sottolineando che l’incidente è avvenuto nella notte. La polizia non ha ancora confermato.

Breaking.

Multiple sources tell me overnight a man set his car on fire and drove into a barricade near the U.S. Capitol. He started shooting indiscriminately, ultimately shot and killed himself.

One source tells me no one else injured. Waiting for @CapitolPolice confirmtn.

1/

— Lisa Desjardins (@LisaDNews) August 14, 2022