Usa, trova pacchetto di alluminio sulla spiaggia: dentro c’è un cervello

Stava passeggiando in spiaggia quando all’improvviso ha trovato un pacchetto di alluminio. Curioso, lo ha aperto, ma subito dopo è inorridito: al suo interno c’era un cervello. Così ha chiamato le autorità. E’ stata questa la terrificante scoperta fatta qualche giorno fa da Jimmy Senda, artista e costruttore di 47 anni, a Racine, Wisconsin, negli Stati Uniti. Senda, come ogni giorno, stava camminando sulla spiaggia alla ricerca di pezzi di vetro levigati dal mare, che usa per le sue opere. A un certo punto, ha visto tra le onde del mare un pacco ricoperto di alluminio e legato con un elastico rosa. “Non so davvero come spiegarlo – ha dichiarato l’uomo -. Ho pensato: ‘Cos’è questo?’ Mi sono imbattuto in questo pacchetto quadrato, avvolto in un foglio di alluminio, e c’era un elastico rosa attorno”.

“La curiosità – ha continuato Senda – ha avuto la meglio, quindi l’ho aperto e sembrava un petto di pollo o qualcosa del genere. Ci è voluto un po’ per rendermi conto che era un cervello”. Poco dopo le autorità, interpellate da Fox News, hanno confermato che non si tratta di un cervello umano, bensì quello di un animale, anche se al momento non è chiaro di quale specie stiamo parlando. La foto del pacchetto di alluminio con all’interno il cervello ha fatto il giro del web.

