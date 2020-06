Colpito dallo specchietto del bus mentre attraversa la strada: gli rimuovono parte del cervello

Un papà è sopravvissuto alla rimozione di parte del suo cervello dopo essere stato violentemente colpito da uno specchietto retrovisore di un bus mentre attraversava la strada. Il suo nome è Garon White, ha 26 anni, è padre di quattro figli ed è stato in coma per 17 giorni prima di risvegliarsi.

L’incidente risale al 2018, ma l’uomo non ricorda nulla. Le prima parole di Garon sono state: “È stato estremamente angosciante e confuso, mentre è stato anche un grande shock quando mi è stato detto cosa era successo”.

Garon aveva appena lasciato un negozio e stava attraversando Penistone Road a Sheffield, nel South York, quando è stato colpito in faccia dal bus. L’autista Antony Naylor, di 51 anni, che non è riuscito a fermarsi, è stato condannato a una pena detentiva la settimana scorsa. La famiglia dell’uomo che ha subito il colpo è stata avvertita che potrebbe non sopravvivere, ma ha fatto una guarigione miracolosa.

Garon, che ora deve indossare un copricapo protettivo, dice che la sua vita è stata stravolta. Poi ha aggiunto: “La mia lesione cerebrale significa che non so cosa mi riservi il futuro, ma sto cercando di rimanere positivo e guardare al futuro piuttosto che al passato”. Poi un monito per sensibilizzare alla guida sicura: “Spero solo che parlando della mia storia i conducenti siano consapevoli del danno che possono causare e stiano più attenti durante la guida.”

