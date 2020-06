Muore a 18 anni in un incidente stradale, i suoi compagni di classe discutono la maturità per lei

È morta troppo giovane Stella Tatangelo, a soli 18 anni, lasciando un vuoto enorme nella sua famiglia e nel cuore dei suoi amici. A causa di un tragico incidente che l’ha strappata alla vita lo scorso agosto, Stella non è riuscita ad arrivare al traguardo del diploma e, in questi giorni in cui si stanno tenendo gli esami di maturità, i suoi compagni di classe hanno deciso di ricordarla in un modo molto speciale.

I ragazzi della VA del Liceo Classico Vincenzo Simoncelli di Sora (Frosinone) hanno infatti deciso di sostenere l’esame al suo posto, discutendo per lei l’orale di maturità. Oggi, 22 giugno, sette maturandi si sono presentati di fronte alla commissione in memoria di Stella, facendo in modo che la ragazza potesse ottenere simbolicamente il suo diploma. Ad assistere al commovente gesto dei compagni di Stella, anche i genitori della 18enne tragicamente scomparsa. Ad aver avuto l’idea e a richiedere al Miur la possibilità di sostenere l’esame per Stella in particolare un suo compagno, Adriano Belfiore; i sette ragazzi hanno deciso di realizzare e discutere, per la loro compagna, un elaborato multidisciplinare sul tema dell’amicizia.

