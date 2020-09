Tredicenne fa il bagno al lago: muore a causa di un’ameba mangia cervello

Muore a causa di un’ameba mangia cervello, entrata nel suo organismo dopo aver fatto un bagno in un lago: è quanto accaduto negli Stati Uniti a un tredicenne. La vicenda risale a circa un mese fa, ma è stata resa nota solamente ora dai genitori dell’adolescente, i quali hanno raccontato la vicenda affinché una cosa simile non accada ad altre persone. Secondo quanto ricostruito, Tanner Lake Wall, questo il nome della giovane vittima, si trovava in campeggio in Florida quando ha fatto un bagno in un lago. Qui, un’ameba mangia cervello, la Naegleria Fowleri, gli è entrato nel naso, attaccando il suo organismo.

In breve tempo, infatti, il tredicenne ha iniziato ad accusare mal di testa, nausea e vomito. Ricoverato in ospedale, i medici inizialmente hanno pensato a una banale influenza. Con il perdurare dei sintomi, però, i genitori del ragazzo hanno deciso di avvalersi di un’altra diagnosi e hanno portato il figlio presso l’ospedale di Gainsville dove gli è stata diagnosticata una meningoiencefalite amebica primaria, una patologia per la quale non esiste una cura. Dopo quasi un mese di atroci sofferenze, infatti, Tanner è morto.

