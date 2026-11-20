Uno si è paragonato a Cristo, l’altro si è rivolto in arabo ai propri avversari dopo mesi di campagne islamofobe e l’ultimo ha annunciato «l’alba» di un nuovo giorno per la politica negli Stati Uniti. James Talarico, Abdul El-Sayed e Jon Ossoff non hanno di certo moderato le proprie ambizioni nella notte elettorale e non sembrano intenzionati a farlo nemmeno una volta arrivati a Washington. Non a caso, Donald Trump aveva passato l’intera campagna per il voto ad attaccarli, ribattezzandoli rispettivamente «Talafreako», «Mohammed» e «Pee-wee Herman». Eppure i tre democratici hanno stravinto i propri seggi al Senato con centinaia di migliaia di voti di scarto in Stati dove in passato i repubblicani avevano vita facile. Ma la loro corsa è appena all’inizio.

Il Davide del Texas

James Talarico è nato nel 1989 a Round Rock e la sua storia comincia in una stanza d’albergo. Ad appena 7 settimane, la madre Tamara lasciò il padre biologico, un alcolista violento, caricò tutto sulla piccola Ford Escort di famiglia e si fece ospitare dal direttore dell’hotel dove lavorava. Poco dopo sposò Mark Talarico, un manager di origini italiane, che adottò il bambino. Alle scuole medie finiva spesso in punizione. «Se pensavo che una regola fosse stupida», racconterà, «lo dicevo». «È così ragionevole», disse una volta di lui la madre. «Non parla mai male di nessuno».

Dopo l’università passò due anni con “Teach for America” in una scuola di San Antonio dove gli studenti dovevano sedersi sui condizionatori perché mancavano i banchi. Lì incontrò un ragazzo, Justin, abbandonato dalla madre e cacciato dalle elementari per aver minacciato di accoltellare un’insegnante. Poi, per i tagli decisi dalla politica, la scuola eliminò il servizio di psicoterapia che seguiva Justin. Il ragazzo finì in una rissa e Talarico, impotente, lo vide portare fuori di peso da due allenatori, per non tornare più. Quella storia lo cambiò profondamente. Quando nel 2018, già con un master a Harvard, Talarico chiese al suo pastore Jim Rigby se si potesse essere politici e persone integre, ebbe la risposta da Vangelo: «Se ti dedichi al ministero avrai chiarezza, ma non potere. Se ti dedichi alla politica avrai potere, ma non chiarezza».

Alla fine scelse il potere, così per correre alla Camera del Texas in un distretto in cui Donald Trump aveva vinto due anni prima, bussò a 95mila porte e girò a piedi il collegio fino a sentirsi male. Vinse però, con circa duemila voti di scarto, diventando a 29 anni il più giovane deputato dello Stato. Fra le quasi 200 leggi proposte, di cui solo 16 approvate, figurano un tetto di 25 dollari al mese per il prezzo dell’insulina e iniziative per aumentare i finanziamenti alle scuole e gli stipendi degli insegnanti e sviluppare la forza lavoro giovanile. Rieletto nel 2020 con il 51,5% dei voti, nel 2021 andò a Washington con i democratici che avevano lasciato l’aula per bloccare una legge sul voto. Poi, ospite di Fox News, sfidò il conduttore Pete Hegseth a dire ai telespettatori che Trump aveva perso nel 2020 e, quando l’altro si agitò, tenne il punto: «È una domanda scomoda?». Decise comunque che per restare in politica doveva ritrovare l’equilibrio e si iscrisse in seminario. Ma non rinunciò alla carriera pubblica, ricandidandosi e ottenendo un terzo mandato nel 2022, riconfermato nel 2024. Poi nel settembre del 2025 annunciò la sua candidatura alle elezioni del Senato degli Stati Uniti, sfidando la deputata Jasmine Crockett. Ma a marzo vinse lui.

Con il passare del tempo il suo discorso si è fatto sempre più evangelico. Contro il procuratore generale del Texas, il repubblicano Ken Paxton, scelse «una campagna basata sull’amore». «Dura di più», disse, «di una basata sulla paura». Il nonno materno, predicatore battista del Texas meridionale, ricordò una volta, gli ha insegnato due soli comandamenti: amare Dio e il prossimo. Una strategia che ha pagato trasversalmente, anche perché negli anni il suo sfidante repubblicano aveva dovuto affrontare accuse di frode, malversazione, abuso d’ufficio e un impeachment proposto dal suo stesso partito. Tanto che, invitato al podcast di Joe Rogan, si vide proporre dall’influencer di destra di candidarsi alla presidenza. Così, nonostante i 158 milioni di dollari versati da Elon Musk a un comitato pro-Paxton, Talarico ha vinto il seggio al Senato, conquistando anche alcune roccaforti repubblicane. «Ci siamo scontrati con l’uomo più ricco del mondo, l’uomo più potente del mondo e l’intero establishment di Washington. Voi siete stati la mia fionda e stasera abbiamo sconfitto Golia», disse nella notte elettorale, rievocando la Bibbia, andando poi anche oltre. «Ora inizia il vero lavoro. Duemila anni fa, quando le persone al vertice facevano del male ai Suoi vicini, quel rabbino scalzo non rimase in una stanza a pregare», concluse paragonando se stesso e i propri sostenitori a Gesù che purifica il Tempio. «Lui entrò nella sede del potere e rovesciò i tavoli dell’ingiustizia». D’altra parte, tra primarie e midterm, un paio di miracoli elettorali gli sono già riusciti.

Il dottore del Michigan

Abdul El-Sayed invece è nato il giorno di Halloween del 1984 a Rochester Hills, a nord di Detroit, da genitori egiziani, e la sua prima lingua è l’arabo. Il suo nome completo, «Abdulrahman Mohamed El-Sayed», scandito nella notte elettorale a beneficio dei suoi detrattori, contiene, ha scherzato più volte, «suoni che escono da parti della gola che la gente non sa di avere». Cresciuto nel sud-est del Michigan, da ragazzo era capitano delle squadre di wrestling, football e lacrosse. Nel 2007, dopo il suo discorso da rappresentante dei laureati, Bill Clinton gli suggerì di pensare a una candidatura. Lui rise: «Non so se ha visto il mio nome. Non funzionerebbe». Tre giorni dopo Clinton gli scrisse che sperava di vivere abbastanza a lungo da averlo «come medico». Alla fine lo è diventato davvero, dopo una borsa Rhodes a Oxford e una laurea in medicina alla Columbia nel 2014, anche se non ha mai esercitato davvero. Dopo aver curato un paziente decise infatti che voleva occuparsi dei problemi del sistema, non dei singoli malati. Lasciò così la cattedra di epidemiologia e nel 2015, a poco più di 30 anni, fu chiamato dal sindaco Mike Duggan alla direzione della sanità di Detroit. Due anni dopo si dimise per candidarsi a governatore, spinto dal lavoro sulla crisi idrica di Flint. Ma nel 2018, pur con Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez dalla sua parte, perse le primarie contro Gretchen Whitmer di oltre 20 punti. «Tutto si muoveva velocissimo», disse allora paragonando la corsa alla prima volta in cui, a lacrosse, si gioca in una categoria superiore. Quindi arrivarono i podcast, un libro a favore della sanità universale negli Stati Uniti, il successo su YouTube e in tv e, dal 2022, la direzione della sanità della contea di Wayne, dove rivendica un programma per cancellare 700 milioni di dollari di debiti sanitari, di cui però ne sono stati estinti finora solo 57, a beneficio di oltre 83mila persone. Era in attesa di un’altra occasione, che arrivò puntualmente nell’aprile del 2025, quando Gary Peters annunciò a sorpresa la decisione di lasciare il Senato. Così El-Sayed decise di candidarsi e cominciò la campagna con una manciata di collaboratori. Alle primarie di agosto batté Haley Stevens per 14.893 voti, meno di un punto su oltre un milione e mezzo di schede, nonostante l’ormai ex deputata godesse dell’appoggio di Whitmer, Peters, del leader democratico al Senato Chuck Schumer, e di oltre 60 milioni di dollari di donazioni, più di 30 erogati dalla lobby filo-israeliana dell’AIPAC. «Con le parole di Muhammad Ali, abbiamo scosso il mondo», disse allora davanti alla statua dello Spirit of Detroit. Il resto fu una campagna sporca. «Non mi sono candidato per essere un senatore musulmano», aveva detto a un elettore. «Mi candido al Senato degli Stati Uniti e mi capita di essere musulmano». Trump invece lo accusava, senza fondamento, di essere vicino ai Fratelli Musulmani, evocando «orde di jihadisti» pronte a invadere il Paese e definendolo, alla vigilia del voto, uno che «odia gli ebrei e i neri». Anche a sinistra comunque non sono mancati i problemi. Dopo l’attacco alla sinagoga Temple Israel di West Bloomfield, El-Sayed disse che «le persone ferite feriscono altre persone», riferendosi ai familiari che l’aggressore aveva perso in un raid israeliano in Libano. Poi si scusò ma molti non gliela perdonarono. «Se essere perfettamente inoffensivi bastasse a vincere le elezioni», rispose alle polemiche, «Donald Trump non sarebbe mai diventato presidente». Intanto, nonostante gli screzi passati, il candidato democratico incassava persino l’endorsement dell’ex presidente Obama. Anche perché il suo programma sta tutto in una riga: «Fuori i soldi dalla politica, mettiamoli nelle tasche dei cittadini e diamo l’assistenza sanitaria a tutti». Due giorni prima del voto, la sua ex sfidante alle primarie Haley Stevens si presentò in una chiesa di Detroit accanto al candidato repubblicano Mike Rogers. «Sono qui con la persona che voterò», disse. «Niente di tutto questo conta», minimizzò El-Sayed, che alla fine ha vinto comunque, scandendo il suo nome per intero nel discorso della vittoria. «Mi chiamo Abdulrahman Mohamed El-Sayed», disse nella notte elettorale. «Fino a questo momento, ho sempre risposto “inshallah”, ovvero “se Dio vuole”, ogni volta che si parlava dell’esito di queste elezioni. Ma stasera possiamo trasformare quell’“inshallah” in “alhamdulillah” che, lo dico per gli operatori di destra, significa semplicemente “sia lode a Dio”», aggiunse, rivolgendosi poi al vicepresidente e al presidente, che lo chiamava «Mohamed» per schernirlo. «JD, habibi, c’è una deliziosa ironia nel fatto che tu sia costituzionalmente obbligato a farmi giurare a gennaio. Donald, so che hai avuto difficoltà a pronunciare il mio nome. Quindi, da gennaio, potrai semplicemente chiamarmi Senatore».

Il “senatore per caso”

Chi invece a Washington è già di casa è Jon Ossoff, che ha sempre precorso i tempi. Nato ad Atlanta, in Georgia, nel 1987, ha cominciato la sua carriera pubblica con una lettera. Aveva sedici anni quando, dopo aver letto la biografia di John Lewis, il deputato picchiato dalla polizia sul ponte di Selma nel 1965, lo convinse ad assumerlo come volontario nel suo ufficio. «Mi ricordi un altro momento della mia stessa vita», gli avrebbe detto più tardi il vecchio leader dei diritti civili. A 19 anni, appena terminato il primo anno universitario alla Georgetown, divenne il quarto membro dello staff di Hank Johnson. Poi passò cinque anni nel suo ufficio, a vedere quanto pesassero le grandi aziende sulle decisioni del Congresso, un’esperienza che, disse poi, contribuì ad alimentare la sua «disillusione». Dopo uno stage con il documentarista Ron McCullagh, nel 2013 il 26enne Ossoff investì i 250mila dollari ereditati dal nonno nella sua piccola società londinese, Insight TWI. Vendeva alla BBC e ad al-Jazeera documentari sulla corruzione giudiziaria in Africa occidentale, sul traffico di esseri umani in Sud America e sulla riduzione in schiavitù di donne e ragazze da parte dell’Isis. Da quelle inchieste, spiegò in seguito, aveva ricavato una convinzione: per combattere gli abusi di potere bisogna entrare nelle istituzioni.

Ma la carriera politica in proprio cominciò con una sconfitta. Nel 2017, a trent’anni non ancora compiuti, Ossoff perse il ballottaggio per un seggio alla Camera nel sesto distretto della Georgia, a nord di Atlanta, contro la repubblicana Karen Handel, al termine di una delle campagne più costose di sempre. Il distacco, però, si ridusse tanto che l’anno successivo il collegio passò alla democratica Lucy McBath. «Non credo che i giovani debbano semplicemente aspettare il proprio turno», disse allora. Il suo arrivò il 5 gennaio 2021, quando a 33 anni sconfisse al ballottaggio il senatore repubblicano David Perdue, attaccato l’anno precedente da Ossoff per le sue compravendite di azioni prima della pandemia di Covid-19. Intanto Raphael Warnock batteva Kelly Loeffler e così i democratici ottennero la maggioranza e la Georgia ebbe il suo primo senatore ebreo e il suo primo senatore nero. Il giorno dopo i sostenitori di Trump assaltarono il Campidoglio. Al giuramento, Ossoff portò con sé la Bibbia ebraica del rabbino Jacob Rothschild, il cui Tempio nel 1958 era stato colpito da una bomba piazzata dal Ku Klux Klan per il sostegno dato al movimento per i diritti civili. Soprannominato dalla rivista Puck «il senatore per caso» per la riservatezza e lo scarso interesse mostrato verso i riti di Washington, al Senato ha usato i metodi del documentarista, promuovendo inchieste sulle carceri federali, sulle famiglie dei militari, sull’assistenza all’infanzia, fino a co-firmare la legge bipartisan “Federal Prison Oversight Act” nel luglio 2024. «Per molti, al Congresso, l’obiettivo è diventare sempre più famosi o famigerati, trovare le telecamere, postare contenuti virali», disse. «Non è il mio modo di fare questo lavoro».

Intanto però i suoi comizi, tagliati in tempo reale in filmati brevi adatti ai social dai suoi giovani collaboratori, tra cui alcuni influencer di TikTok, sono diventati un modello di comunicazione semplice ed efficace contro la retorica di Donald Trump. Così è stato proprio il 2026 l’anno della sfida aperta al magnate, definito «un presidente fallito e una vergogna nazionale», coniando l’espressione «classe Epstein» per descrivere la ricchezza dell’attuale gabinetto presidenziale. «Dorme durante le riunioni. Gioca a golf e fa trading. Non vuole fare il suo lavoro», disse ad agosto di Trump, che intanto lo prendeva in giro come il «sosia di Pee-wee Herman», un personaggio comico immaginario nato alla fine degli anni 70 negli Usa. Alla fine, contro lo sfidante repubblicano Mike Collins sostenuto da Trump, ha raccolto oltre 100 milioni di dollari di donazioni, senza accettarne dalle lobby, battendolo di ben 18 punti in una tornata elettorale in cui era l’unico senatore democratico a ripresentarsi in uno Stato vinto da Trump nel 2024. «La prima luce dell’alba è all’orizzonte», ha promesso dopo l’ultima vittoria.

La strada per il 2028

Anche se nessuno dei tre ha ammesso di volersi candidare alla Casa bianca, il loro partito, che da anni non riesce a presentare una proposta unitaria, si chiede ora se uno di loro possa indicare la strada per le presidenziali. Ossoff ha detto di «avere zero interesse» per la corsa del 2028, mentre Talarico ha giù escluso più di due mandati da senatore: «Potere, fama, ricchezza sono come le radiazioni. Dovresti indossare una tuta protettiva, come se andassi a Chernobyl». El-Sayed, invece, non si è espresso pubblicamente. Ma tutti e tre sembrano rispondere alla stessa domanda, seppur con stili differenti. Talarico la chiama la lotta di «chi sta in alto contro chi sta in basso». El-Sayed parla dei «molti contro il denaro». Ossoff afferma di battersi contro «la classe Epstein». I tre hanno indubbiamente grandi ambizioni. Il seminarista presbiteriano di 37 anni, che in Texas ha posto fine a una siccità elettorale in corso dal 1988, predica l’amore per il prossimo. Il medico 42enne, figlio di immigrati egiziani, diventato il primo musulmano mai eletto al Senato, chiude i suoi comizi in Michigan con la promessa di «non tirarsi mai indietro». Il senatore 39enne della Georgia, che prima della politica si occupava di documentari d’inchiesta, oggi interroga i collaboratori del presidente con toni da pubblico ministero. Hanno vinto tutti senza accettare fondi dai comitati politici finanziati dalle aziende e facendo della lotta alla corruzione e al potere dei miliardari la propria bandiera. Comunque andrà a finire, ai repubblicani e non solo converrà fare attenzione a quei tre.