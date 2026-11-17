Germania, Danimarca, Austria, Grecia e Paesi Bassi lavorano a un accordo con Kigali: si ragiona su un hub temporaneo per ospitare chi non ha diritto a soggiornare nell'Ue e non può essere rimpatriato

Cinque Stati membri dell’Unione europea – Germania, Danimarca, Austria, Grecia e Paesi Bassi – apriranno congiuntamente in Ruanda un centro per il rimpatrio di migranti irregolari. La struttura dovrebbe essere inaugurata nel 2027. Lo hanno annunciato i ministri degli Interni dei cinque Paesi in una conferenza stampa congiunta tenuta lunedì 16 novembre a Vienna, alla quale hanno preso parte anche il ministro ruandese Vincent Biruta, il cancelliere austriaco Christian Stocker e la prima ministra danese Mette Frederiksen.

Non c’è ancora nessun accordo scritto, ma i governi hanno fatto sapere che stanno lavorando insieme per definire i dettagli dell’iniziativa, resa giuridicamente possibile dal nuovo Regolamento europeo sui rimpatri, che consente di istituire hub per la gestione dell’immigrazione anche al di fuori del territorio dell’Ue.

L’ipotesi su cui i cinque governi stanno ragionando con il Ruanda riguarda un centro di rimpatrio destinato a ospitare in via temporanea migranti che soggiornano illegalmente nel territorio europeo e che hanno esaurito tutte le vie legali per rimanere in uno dei cinque Paesi ma che non possono essere rimpatriati per mancanza di un accordo con il relativo Paese d’origine.

Si tratterebbe di una struttura nella quale i migranti soggiornerebbero per un breve periodo di tempo e nella quale – garantiscono gli europei – sarebbe fornito loro supporto per l’integrazione locale e formazione professionale. A queste persone verrebbe offerto un permesso di soggiorno. Spetterebbe a loro scegliere se rimanere in Ruanda o andarsene in qualsiasi altro paese in cui possano entrare e soggiornare legalmente.

Fonti diplomatiche hanno riferito all’agenzia di stampa AFP che il centro dovrebbe inizialmente funzionare in via sperimentale, ospitando circa 100 persone (20 migranti da ciascuno dei cinque Paesi europei aderenti al programma). Il governo olandese ha sottolineato che, almeno in questa prima fase, saranno inviati nel Paese africano solo uomini single e ha aggiunto che l’attenzione dei Paesi Bassi “si concentrerà sulle persone provenienti da Paesi di origine nella stessa regione del Ruanda”.

L’intero costo del trasferimento dei migranti e della loro permanenza in Ruanda sarà sostenuto dai cinque Stati europei, mentre non è chiaro al momento cosa ne ottenga in cambio lo Stato ruandese. In un comunicato del governo danese si parla genericamente di una “partnership paritaria e reciprocamente vantaggiosa tra il Ruanda e i cinque Stati membri dell’Ue in linea con una partnership più ampia che copra non solo la migrazione, ma anche altre aree di interesse comune”. Il ministro degli Interni ruandese Biruta ha dichiarato che Kigali è impegnata a collaborare con i partner europei per fornire una “soluzione sicura, legale e dignitosa per i migranti”.

Nel 2022 anche il governo del Regno Unito, all’epoca guidato da Boris Johnson, aveva raggiunto un accordo con il Ruanda per l’apertura di un centro migranti nel Paese africano, ma in quel caso la struttura avrebbe dovuto ospitare migranti la cui richiesta di asilo era ancora in elaborazione. L’intesa, peraltro, non divenne mai pienamente operativa a causa di una serie di controversie legali.

Downing Street non ha escluso comunque l’adesione di Londra al programma annunciato ieri, affermando che lo seguirà “con interesse”.

Duramente critico, invece, il premier spagnolo Pedro Sánchez: “Non ci vedo né futuro né umanità, non è la soluzione”, ha dichiarato all’emittente iberica Telecinco.

Anche Amnesty International condanna l’iniziativa dei cinque Paesi europei: secondo Aimée Stuflesser, esperta di migrazioni per la filiale austrica dell’ong, “espellere persone in un paese dove non sono mai state è un’azione irresponsabile” e “c’è il rischio concreto che, a causa delle limitate possibilità di monitorarne l’attuazione, l’accordo diventi un crudele buco nero per i diritti umani”.

Amnesty International ricorda come nel 2026 il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle detenzioni arbitrarie abbia rilevato che le autorità ruandesi “reprimono l’opposizione e il dissenso e perseguitano oppositori politici, giornalisti e difensori dei diritti umani” per reati definiti in modo vago. Tra le altre gravi violazioni registrate dalle organizzazioni per i diritti umani – sottolinea l’ong – si segnalano la tortura nei centri di detenzione, gli arresti arbitrari, il mancato rispetto degli standard internazionali sul giusto processo e forti limitazioni alla libertà di espressione e di associazione.