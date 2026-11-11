Come cambiano i rapporti di forza, e con loro le opportunità economiche, quando sicurezza e continuità dei collegamenti non sono più garantite? È una domanda di rilievo strategico, e attorno a essa ruota “La grande guerra del Mar Rosso: conflitti, stretti marittimi e nuovi corridoi strategici”, il nuovo special report della Med-Or Italian Foundation, realizzato da Umberto Tavolato e Chepkorir Sambu e presentato oggi, mercoledì 11 novembre 2026, nella sede romana della Fondazione.

Il lavoro segue l’evoluzione della crisi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, e con essa gli scenari politici, economici e di sicurezza del Corno d’Africa, per esaminarne le implicazioni per la stabilità regionale e gli interessi economici europei e italiani. Tra gli elementi centrali c’è la contemporanea compromissione del transito attraverso gli Stretti di Hormuz e di Bab el-Mandeb: da una parte l’Iran, che esercita pressione sul primo, dall’altra gli attacchi degli Houthi, che minacciano il secondo.

Crisi che si intrecciano

Lo studio non nasce dal nulla, ma prosegue il percorso di ricerca avviato da Med-Or nel 2024. Da tempo la Fondazione dedica spazio al Mar Rosso e al Corno d’Africa, temi che due anni fa erano al centro dello special report “Il Mar Rosso e il Golfo di Aden: dinamiche, rischi principali e considerazioni chiave”. Un impegno portato avanti con studi, analisi ed eventi sugli sviluppi politici, economici e di sicurezza della regione, e ora riportato in primo piano dalla crisi che investe in contemporanea gli Stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. Da qui l’aggiornamento dell’analisi alla luce dei più recenti sviluppi e di uno scenario regionale profondamente mutato, con conseguenze dirette per gli equilibri del Mediterraneo allargato, oltre che per l’Italia e per l’Europa.

Gli autori esaminano i legami sempre più stretti tra i conflitti che interessano le due sponde del Mar Rosso e le crisi del Golfo e del Medio Oriente, ricostruendo i principali sviluppi regionali con particolare attenzione alla sicurezza dei due stretti e alla vulnerabilità delle rotte marittime. Sul versante politico la crisi dello Yemen si intreccia con quelle di Sudan, Somalia, Etiopia ed Eritrea, in un contesto segnato dalla frammentazione statuale e dalla competizione tra potenze regionali. È una partita che si gioca su più tavoli e il report sottolinea come le rivalità tra attori statali e non statali possano estendersi da un Paese all’altro, con effetti che superano i confini della regione.

Porti, energia e cavi sottomarini

Lo studio approfondisce anche le conseguenze della crisi per alcuni settori strategici, dal commercio marittimo all’energia fino alle infrastrutture digitali, e guarda alle prospettive di sviluppo di nuovi corridoi economici tra Europa, Africa e Asia. Un rilievo particolare è riservato al Mediterraneo, esposto alle conseguenze della ridefinizione delle principali rotte commerciali ed energetiche globali, e alle possibili ricadute per il sistema economico e industriale italiano.

Il primo nodo riguarda i porti. Per gli scali italiani, infatti, la crescita del transhipment non equivale necessariamente a un aumento dei flussi destinati all’economia nazionale: una modifica strutturale delle rotte potrebbe ridimensionarne la centralità. Il report richiama in particolare il caso di Gioia Tauro, dove l’incremento dei movimenti di trasbordo legato alla riorganizzazione dei servizi non va confuso con una crescita equivalente dei traffici a beneficio del sistema produttivo italiano.

Con la compromissione del traffico attraverso lo Stretto di Hormuz, il Mar Rosso acquista peso come sbocco alternativo per le esportazioni petrolifere del Golfo. Ma anche questa strada ha i suoi punti deboli. Gli attacchi alle infrastrutture energetiche e al traffico navale saudita ne mostrano la vulnerabilità, con possibili ripercussioni sull’approvvigionamento e sui costi dell’energia in Europa. Se poi la crisi dovesse aggravarsi ulteriormente, i collegamenti verso il Mediterraneo attraverso l’Egitto potrebbero assumere un valore ancora maggiore per l’esportazione del greggio saudita.

Ma esiste anche una dimensione digitale del problema. Nell’area di Bab el-Mandeb si concentrano infrastrutture essenziali per la connettività tra Europa e Asia e le caratteristiche del fondale, insieme alla difficoltà di intervenire in un contesto insicuro, ne accentuano l’esposizione. Questo tema riguarda da vicino anche l’Italia, punto di approdo di importanti collegamenti sottomarini. In caso di danneggiamenti, l’impiego delle navi specializzate per le riparazioni potrebbe essere ostacolato dall’insicurezza marittima, e i tempi di ripristino delle connessioni rischierebbero di allungarsi.

Scenari futuri

Il report individua tre scenari da monitorare e li presenta come ipotesi di rischio, non come previsioni. Il primo è un secondo fronte a Bab el-Mandeb, nel caso di un’ulteriore escalation con l’Iran. Nuovi attacchi e ritorsioni potrebbero compromettere ancora di più la navigazione e interrompere il progressivo ritorno delle compagnie sulla rotta di Suez. Il secondo è una guerra tra Etiopia ed Eritrea, alimentata dalle tensioni sull’accesso al mare e dalle ostilità nel Tigray. Uno scontro tra Addis Abeba e Asmara rischierebbe infatti di coinvolgere altri attori regionali e di indebolire il controllo sulla costa eritrea, di fronte allo Yemen. Il terzo riguarda infine un ulteriore indebolimento della Somalia, dove le tensioni tra autorità federali e territori, insieme alle difficoltà di finanziamento della Missione africana di stabilizzazione, possono favorire il gruppo terroristico al-Shabaab. Lo studio esamina anche il rischio che la capacità del governo di Mogadiscio di mantenere il controllo del territorio si deteriori ulteriormente.

Tra le priorità indicate dal report figura il rafforzamento della presenza europea a tutela della libertà di navigazione, anche attraverso le missioni EUNAVFOR ASPIDES e ATALANTA, insieme al sostegno alla stabilità politica sulle due sponde del Mar Rosso e alla partecipazione delle imprese italiane ed europee alla realizzazione di nuovi corridoi commerciali, energetici e digitali tra il Golfo e l’Africa orientale. Proteggere le rotte esistenti e investire in collegamenti alternativi sono infatti presentati dallo studio come obiettivi complementari. Il report sottolinea infine come nessuna scorta navale, per quanto necessaria, possa fare le veci delle intese politiche e delle forme di cooperazione regionale, a partire dal dialogo tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, nel contenere i fattori di instabilità nello Yemen e nel Corno d’Africa.