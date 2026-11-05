Si rifiuta di preparare una pizza all’ananas, chef italiano licenziato: “Offende la mia cultura”

Davide Tamburella, cuoco italiano che lavorava a Brisbane, in Australia, è stato licenziato dopo essersi rifiutato di preparare una pizza con prosciutto e ananas. A raccontare la vicenda è il quotidiano britannico The Guardian, secondo cui il licenziamento risale al 20 maggio scorso. Tamburella era impiegato presso il locale La Costa, ristorante oggi chiuso nel Queensland, che si presentava come un angolo di Riviera italiana in Australia. Secondo quanto racconta il quotidiano, allo chef sarebbero state fatte diverse contestazioni sul suo comportamento professionale. Tra queste, c’era il suo rifiuto di preparare una pizza con ananas e prosciutto durante un evento privato per il quale un cliente aveva sborsato 15mila dollari australiani richiedendo espressamente quella pizza.

Tamburella si sarebbe rifiutato affermando che quella richiesta rappresentava un insulto alla propria cultura. Nell’arco di quattro anni, il cuoco si sarebbe rifiutato altre volte di farcire la pizza con il frutto. La dirigenza del locale, però, ha lamentato, come scrive Adnkronos, anche “problemi legati al linguaggio utilizzato dallo chef, al suo modo di comunicare con i colleghi e a episodi di crescente tensione nell’ambiente di lavoro”. Dopo il licenziamento, Davide Tamburella ha presentato ricorso alla Fair Work Commission, che però ha respinto la richiesta perché presentata oltre i termini previsti dalla legge australiana. “C’è molto di più in questa storia di una semplice farcitura per pizza” ha dichiarato Elliot Ingram, amministratore delegato del ristorante che nel frattempo ha chiuso dopo la scadenza del contratto d’affitto. Il cuoco, intanto, ha nel frattempo trovato un altro lavoro in un ristorante italiano di Brisbane, dove, nel menù, non figura la pizza all’ananas.