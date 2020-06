Il mistero della pizza: pensionato riceve da 9 anni pizze che non ha mai ordinato

Un pensionato belga da 9 anni riceve pizze a domicilio che non ha mai ordinato: l’incredibile vicenda, già soprannominata come “l’enigma della pizza”, è stata raccontata da alcuni media locali. Secondo quanto ricostruito, Jean Van Landegham, un 65enne pensionato residente della cittadina di Turnhout, da ben 9 anni si vede recapitare a casa quasi tutti i giorni delle pizze che non ha mai ordinato. L’uomo ha raccontato di aver ricevuto anche ben 14 pizze in un solo giorno e di aver rimandato indietro pizze del valore di circa 500 euro solo l’anno scorso. Ma come è possibile? È proprio questo il mistero: nessuno sa chi sia il “mandante”.

Il pensionato, infatti, ha ovviamente segnalato più volte il disguido, ma, nonostante cambino corrieri e ristoranti, le pizze continuano ad arrivare. Pizze che l’uomo rimanda sempre indietro e che, anche quando questo è impossibile, si rifiuta sempre di mangiare e ovviamente di pagare. “Tutto è iniziato nove anni – ha raccontato Jean Van Landegham – improvvisamente, un fattorino mi ha consegnato un carico di pizze. Ma io non avevo ordinato nulla”. L’uomo ha anche raccontato che questo brutto scherzo ormai è diventato un vero e proprio incubo per lui: “Non dormo più, tremo ogni volta che sento uno scooter in strada. Temo che qualcuno verrà a consegnare ancora un’altra volta”. Il pensionato, comunque, non si arrende ed è determinato più che mai a cercare il responsabile di questa persecuzione : “Non ce la faccio più. Quando capirò chi mi ha annoiato per nove anni, non passerà il giorno più felice della sua vita”.

