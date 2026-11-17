A due settimane dalle elezioni politiche del 29 novembre, il premier uscente Pedro Sanchez presenta il programma con cui il Partito socialista spagnolo (PSOE) punta a conservare il governo. Il documento contiene 500 impegni, tra nuove misure sociali, riforme costituzionali e maggiori imposte sui grandi patrimoni. Intanto, secondo l’ultimo sondaggio di 40dB per El País, il PSOE è risalito al 30,3% dei consensi, contro il 31,5% del Partito popolare: 1,2 punti di distanza. Ma la possibile maggioranza parlamentare di PP e Vox resta un ostacolo per Sánchez.

Il Partito socialista propone di rafforzare la tutela costituzionale del diritto all’aborto, dell’eutanasia e del matrimonio egualitario. Sanchez vuole inoltre inserire nella Costituzione la rivalutazione delle pensioni in base all’inflazione e rafforzare la protezione del diritto alla casa e alla salute. Per realizzare queste riforme costituzionali serviranno però maggioranze parlamentari ben più ampie di quella del solo PSOE. Sanchez, inoltre, propone di aumentare la tassazione delle grandi aziende tecnologiche e di promuovere un dibattito internazionale sull’introduzione di un’imposta sui token utilizzati dai modelli di intelligenza artificiale, per redistribuire parte della ricchezza prodotta dal settore. Il programma prevede anche di portare fino al 35% l’aliquota sulle rendite da capitale superiori a 300mila euro, oltre a sostenere un’imposta minima globale sui grandi patrimoni.

Il PSOE promette di destinare ogni anno l’1% del Pil alle politiche per la casa e di creare un patrimonio pubblico statale di 100mila abitazioni. Tra le misure annunciate anche una nuova imposta progressiva sugli immobili dei grandi proprietari e dei fondi di investimento che restano sfitti, vengono destinati agli affitti turistici o sono affittati a prezzi considerati eccessivi. L’obiettivo dichiarato è aumentare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili e contrastare la speculazione immobiliare. Una delle proposte più originali riguarda l’introduzione nel Codice civile della cosiddetta “unione di amicizia”. Si tratterebbe di una nuova figura giuridica per riconoscere e tutelare le persone che, pur non essendo parenti o partner, decidono di assumersi reciprocamente impegni di assistenza e cura. L’obiettivo è garantire protezioni e benefici anche a chi costruisce legami di solidarietà al di fuori delle tradizionali relazioni familiari.

Il programma prevede una nuova prestazione per consentire ai genitori di bambini sotto gli otto anni di usufruire di quattro settimane di congedo retribuito al 100%. I socialisti propongono inoltre un sostegno economico per le famiglie con figli minorenni, l’estensione dell’istruzione gratuita da zero a tre anni e un contributo fino a 200 euro all’anno per persona per le cure dentistiche di base. La misura sui congedi era già stata concordata con Sumar durante la legislatura, senza però essere attuata. Il PSOE rilancia la riduzione dell’orario lavorativo a 37,5 ore settimanali, senza tagli agli stipendi, e propone di favorire ulteriori accordi per arrivare a 35 ore. Tra gli altri impegni figurano la tutela per legge del salario minimo, che dovrebbe restare superiore al 60% di quello medio, e l’abbassamento a 16 anni dell’età per votare. Anche la riduzione dell’orario lavorativo era già stata proposta nella legislatura precedente, senza arrivare all’approvazione definitiva.