Due importanti viadotti a Kiev e il Ponte di Kerch, in Crimea, sono stati colpiti per la seconda notte consecutiva nel quadro dell’escalation in corso nella guerra tra Ucraina e Russia, che ha registrato il lancio di migliaia di droni alla vigilia del vertice trilaterale previsto domani a Shenzhen tra i presidenti di Stati Uniti e Cina, Donald Trump e Xi Jinping, e il leader del Cremlino, Vladimir Putin.

Crolli, droni e rappresaglie

Le tensioni hanno raggiunto un nuovo picco quando, come documentato dalle immagini geolocalizzate dall’emittente statunitense Cnn, una sezione del Ponte di Kerch è collassata a seguito di un bombardamento ucraino. L’infrastruttura, costata 3,7 miliardi di dollari e lunga quasi 19 chilometri, rappresenta il valico più lungo d’Europa ed è stata concepita per sostenere un transito di 40mila automobili al giorno, oltre a 14 milioni di passeggeri e 13 milioni di tonnellate di merci all’anno. Costruito dopo l’annessione illegale della penisola a Mosca nel 2014 e inaugurato nel 2018, il ponte costituisce una fondamentale linea di rifornimento per le truppe del Cremlino e un simbolo politico, già attaccato più volte in passato dalle forze di Kiev. Diversi filmati mostrano una porzione del ponte stradale crollata nelle acque sottostanti e un incendio divampato in un’altra sezione, mentre il ponte ferroviario parallelo è rimasto in piedi. Il ministero dei Trasporti russo ha confermato la temporanea interruzione della circolazione a causa di un’attacco con droni lanciato dall’Ucraina, precisando che “gli esperti stanno valutando i danni” e che al momento non si registrano vittime. Kiev continua così a prendere di mira il valico, replicando per il secondo giorno consecutivo alle incursioni russe.

Al contempo, infatti, la capitale ucraina è stata investita da pensati bombardamenti che hanno colpito due ponti sul fiume Dnepr, il Nord e il Sud, interrompendo la circolazione e provocando ingorghi di traffico sia sulla sponda sinistra che quella destra. Le autorità locali hanno confermato che i danni ai sistemi di infrastrutture critiche hanno generato gravi interruzioni dell’approvvigionamento idrico e del riscaldamento in diversi quartieri cittadini, mentre la reale entità dei danni e il bilancio di eventuali vittime sono tuttora in corso di definizione. Dal canto suo, il ministero della Difesa di Mosca ha rivendicato l’uso di droni e di armi di precisione a guida aerea e terrestre contro obiettivi militari, energetici, di trasporto e portuali in tutto il Paese per rispondere agli attacchi condotti da Kiev sul suolo russo.

I comandi militari russi hanno fatto sapere di aver intercettato e abbattuto 1.441 droni lanciati nel corso della notte dall’Ucraina. Quasi 800 droni, secondo il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin, sono stati sparati solo verso la regione della capitale russa, di cui oltre 300 “neutralizzati” in prossimità della città, mentre due persone sono morte in un’incursione aerea nel distretto di Leninski. Secondo le stime dell’agenzia di stampa ufficiale russa Tass, si è trattato di “uno dei più gravi attacchi lanciati dall’Ucraina degli ultimi due anni”.

Aspettando il vertice di Shenzhen

Il duello senza tregua fa da sfondo all’atteso vertice trilaterale in programma il 19 novembre a Shenzhen, in Cina, a margine del summit Apec, che vedrà attorno allo stesso tavolo Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. Nonostante la scorsa settimana i funzionari statunitensi avessero escluso che il conflitto ucraino rientrasse nell’agenda dei colloqui, ieri lo stesso Trump ha rotto gli indugi durante la sua partenza dalla Casa Bianca, dichiarando ai giornalisti presenti che il summit tratterà proprio del suo “argomento preferito, l’Ucraina”. “L’Ucraina sta perdendo: la Russia e l’Ucraina perdono 25mila soldati al mese”, ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti.

Una prospettiva che riaccende i timori già espressi nell’ottobre scorso dal presidente Volodymyr Zelensky, preoccupato che i tre Grandi possano decidere le sorti del Paese scavalcando Kiev. Da parte sua, la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha sottolineato che l’incontro rivestirà una “importanza storica” per la stabilità globale, mentre il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha respinto ogni accostamento alla conferenza di Yalta, affermando che “quando si dice che alcuni si riuniscono per ‘decidere il destino del mondo’, non sono certamente la Russia e nemmeno la Cina”. “Non vogliamo che nessuno decida del nostro destino al nostro posto, e non intaccheremo mai il diritto degli altri di decidere il loro destino”, ha aggiunto il portavoce di Putin. Nelle stesse ore, a Berlino, si terrà invece un incontro della cosiddetta “Coalizione dei volenterosi”, schierata al fianco dell’Ucraina, con gli inviati di Washington Steve Witkoff e Jared Kushner.

I canali diplomatici

Per trovare una via d’uscita al conflitto che dura da quasi cinque anni, ieri si sono svolti i primi colloqui preliminari in formato digitale tra l’Ucraina, gli Stati Uniti e i rappresentanti europei di Regno Unito, Francia, Germania, Polonia, Italia e delle istituzioni dell’Ue, oltre a un delegato della Nato. Lo stesso presidente Volodymyr Zelensky ha ammesso che “la conversazione non è stata facile”, ma che “c’è stato un risultato”, senza svelare ulteriori dettagli. A fare eco a questi primi passi è intervenuto il genero e inviato speciale del presidente Trump, Jared Kushner, che sui social ha ribadito come “un accordo definitivo richiederà decisioni difficili”. Tuttavia, ha continuato ribadendo l’impegno costante dell’amministrazione Usa, “stiamo compiendo dei progressi – in stretto coordinamento con Russia, Ucraina ed Europa – verso un esito in grado di porre fine a questa guerra, rafforzare la sicurezza europea e gettare le basi per una pace duratura”.

Ma mentre la diplomazia cerca faticosamente una quadra, Kiev non esita a denunciare il sostegno militare ricevuto da Mosca, anche in previsione di un possibile incontro in Cina tra Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong Un, accusando Pyongyang di rifornire regolarmente la Russia con decine di missili balistici ogni mese. Di fronte a questa minaccia, Zelensky ha esortato gli alleati europei a fornire un supporto adeguato per rispondere “a parità di armi” e contrastare il “banditismo mondiale russo”. Insomma, la pace non sembra ancora abbastanza vicina.