Una nuova ondata di raid, condotti nelle ultime 48 ore, ha rinfocolato l’escalation tra gli Stati Uniti e l’Iran, con navi colpite nello Stretto di Hormuz, radar americani presi di mira in Bahrein e giacimenti di gas sotto attacco in Iraq, proprio mentre una terza portaerei Usa entrava in azione nel Golfo e la diplomazia tentava faticosamente di negoziare una tregua.

Il conflitto, scatenato il 28 febbraio scorso dagli Stati Uniti e da Israele contro la Repubblica islamica sembra dunque lontano da una reale pacificazione, nonostante la relativa calma registrata a partire da settembre, visto l’attuale stallo dei negoziati.

Droni su Manama

Questa mattina, diverse esplosioni hanno scosso Manama, la capitale del Bahrein, poco dopo che i residenti avevano ricevuto sui propri telefoni cellulari un messaggio d’allerta per una potenziale minaccia. La difesa aerea del regno arabo, secondo la tv di Stato del Bahrein, ha sventato un’incursione intercettando una serie di droni.

A rivendicare l’azione, attraverso un comunicato divulgato dall’emittente televisiva pubblica iraniana Irib e dall’agenzia di stampa locale Tasnim, sono stati i Guardiani della rivoluzione islamica, che hanno lanciato un attacco contro un sistema radar appartenente alle forze statunitensi presso la base aerea di Sheikh Isa. L’operazione, secondo i Pasdaran, rientrerebbe negli sforzi in corso a Teheran per contrastare le “attività ostili” americane nella regione e risponderebbe alle “ripetute violazioni dello spazio aereo” iraniano compiute dai droni dell’esercito di Washington.

L’attacco odierno è il terzo avvenuto nel regno nell’ultima settimana. Già venerdì 13 e domenica 15 novembre le forze statunitensi e la contraerea del Bahrein avevano infatti abbattuto altri due droni lanciati dall’Iran contro la base americana di Al Riffa in quello che era stato il primo attacco compiuto da Teheran contro un Paese del Golfo dall’inizio di settembre.

L’assedio di Hormuz

Sul fronte marittimo, intanto, prosegue la paralisi del traffico navale nello Stretto di Hormuz, dove prima della guerra transitava un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto commerciati a livello mondiale. Qui l’escalation continua a mietere bersagli tra i bastimenti commerciali in transito. Ieri, Teheran ha infatti annunciato che tre petroliere avevano urtato altrettante mine navali e preso fuoco mentre tentavano di attraversare lo Stretto, seguendo rotte “non autorizzate” dalla Repubblica islamica. Sebbene tali rivendicazioni non abbiano trovato riscontro nelle verifiche indipendenti né sia stato finora possibile identificare tutti i mercantili coinvolti, l’agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto) ha confermato due distinti attacchi compiuti ieri nello stesso tratto di mare, precisando che una nave è rimasta bloccata da un incendio scoppiato in sala macchine a sette miglia nautiche a nord di Khasab, in Oman, e che un’altra è stata colpita da un proiettile non identificato mentre usciva dallo Stretto, fortunatamente senza causare vittime. Il ministro indiano per la Navigazione, Sarbananda Sonowal, ha poi assicurato sui social che i 24 marinai indiani (su un equipaggio di 25) a bordo della metaniera Tara Gas, battente bandiera panamense e colpita ieri da un missile, sono sani e salvi.

La situazione resta dunque tesa nello Stretto. I numeri dell’Organizzazione marittima internazionale delle Nazioni Unite fotografano l’escalation in corso, segnalando 136 incidenti registrati tra il 1° marzo e l’11 novembre nella zona mediorientale di Hormuz, di cui 35 avvenuti soltanto nel mese di ottobre.

Botta e risposta

A gettare benzina sul fuoco è intervenuto il portavoce dell’esercito iraniano, il generale di brigata Mohammad Akraminia, che, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa locale Tasnim, ha intimato alle navi di “non lasciarsi ingannare” percorrendo quelle che ha definito “rotte americane fasulle” per attraversare lo Stretto. La realtà sul campo dimostra, secondo Akraminia, che transitare su quei percorsi espone le imbarcazioni a mine, incendi ed esplosioni, poiché la sicurezza della navigazione può essere garantita “solo con il coordinamento dell’Esercito e dei Guardiani della rivoluzione islamica dell’Iran” e seguendo le rotte indicate da Teheran. Il generale ha inoltre ribadito che Hormuz non verrà riaperto finché gli Stati Uniti non accetteranno le condizioni poste dalla Repubblica islamica, avvertendo che le basi militari americane nella regione restano un “bersaglio legittimo” e che “qualsiasi errore di calcolo riceverà una risposta schiacciante capace di trascendere i confini geografici”.

Nel frattempo, la tensione per le infrastrutture energetiche si è estesa anche alla regione semi-autonoma del Kurdistan, nell’Iraq settentrionale, dove ieri è scattato l’allarme vicino al giacimento di gas di Khor Mor per il sorvolo di un drone, che, come riferito dall’agenzia di stampa britannica Reuters citando due fonti delle forze di sicurezza locali, non ha provocato danni né vittime. L’impianto è fondamentale per la produzione elettrica locale e, secondo le autorità curdo-irachene, è spesso bersaglio di gruppi armati sostenuti dall’Iran. D’altra parte, la scorsa settimana, il gestore aveva già dovuto interrompere le attività nel sito causa di un sospetto raid con droni che aveva innescato un incendio, provocando, secondo l’operatore emiratino Dana Gas, una riduzione della produzione elettrica di 2,8 gigawatt.

Di fronte a questo quadro incandescente, gli Stati Uniti hanno ulteriormente rafforzato il proprio dispositivo militare nell’area, mantenendo il blocco navale sui porti iraniani mentre nel fine settimana, come confermato dal Comando centrale delle forze armate Usa (Centcom), è arrivata in zona anche la portaerei Theodore Roosevelt. La nave, ha fatto sapere il Pentagono, opera attualmente nell’area di responsabilità del Centcom, che guida il blocco navale contro l’Iran. La Roosevelt va così ad affiancare le altre due portaerei già schierate nella regione, la George H.W. Bush e la George Washington, operative da aprile e agosto nella stessa area. Tutto questo nonostante il presidente Usa, Donald Trump, abbia recentemente affermato che, sul piano militare, il conflitto “è finito” e di non avere bisogno di un accordo con l’Iran perché “quei giorni sono ormai lontani”, dopo che una serie di indiscrezioni sulla possibile ripresa dei raid da parte degli Stati Uniti e di Israele aveva fatto temere una ripresa delle ostilità dopo le elezioni di midterm del 3 novembre. La guerra comunque resta uno dei dossier principali al centro dell’inedito vertice trilaterale previsto questa settimana in Cina tra Trump, il presidente cinese Xi Jinping e il leader russo Vladimir Putin.

Spiragli diplomatici

Mentre la tensione continua a salire nel Golfo, la diplomazia regionale non smette di cercare una via d’uscita pacifica. Negli ultimi giorni, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si è recato prima in Oman, dove ha incontrato l’omologo Badr Albusaidi per discutere della sicurezza dei corridoi marittimi e del flusso regolare del commercio internazionale. Questi sforzi, ha sottolineato il ministro degli Esteri omanita in una nota divulgata sui social, mirano ad ampliare le aree di reciproca comprensione tra le parti interessate e a prevenire l’allargamento della crisi e le sue ripercussioni, ribadendo la necessità di mantenere aperti i canali politici per costruire la fiducia reciproca. In seguito, Araghchi è volato in Pakistan per partecipare alla riunione dell’Organizzazione per la cooperazione economica a Islamabad, alla presenza dei rappresentanti di Pakistan, Turchia, Azerbaigian, Kazakistan, Iran, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. I presenti all’incontro hanno annunciato in conferenza stampa che il responsabile della diplomazia di Teheran ha accolto favorevolmente la proposta iraniana e, sostenendo il piano avanzato da Teheran per la riapertura dello Stretto di Hormuz nell’arco di due giorni, hanno espresso la speranza che questa iniziativa possa condurre a un cessate il fuoco definitivo. La Repubblica islamica, che inizialmente aveva proposto una settimana di tempo, si dice ora pronta a riaprire il canale alla navigazione in 48 ore a patto che Washington sblocchi i beni iraniani congelati all’estero, revochi le sanzioni e ponga fine al blocco navale dei suoi porti. Condizioni che la Casa bianca non ha per ora mai accettato.

Allarme a Washington

A rendere ancora più inquietante lo scenario internazionale contribuisce infine un’indiscrezione trapelata negli Stati Uniti su possibili attentati iraniani. La Repubblica islamica, secondo quanto riportato dall’emittente Cnn che cita in proposito sette funzionari dei servizi d’intelligence americani, starebbe elaborando piani “molto dettagliati, completi di luoghi e obiettivi specifici”, per colpire esponenti dell’amministrazione Trump direttamente a Washington attraverso la detonazione di una cosiddetta “bomba sporca” o l’impiego di una non meglio definita “arma chimica”. Le stesse fonti hanno tuttavia precisato che al momento Teheran sta semplicemente cercando di dotarsi di diverse opzioni operative e che non vi è alcuna indicazione concreta di un attacco imminente. L’indiscrezione, però, non fa che gettare benzina sul fuoco.