Deficit azzerato, investimenti sociali e criminalità in calo: i primi dieci mesi di Mamdani alla guida di New York
I primi risultati dell'amministrazione Mamdani smentiscono le previsioni catastrofiche di Trump e indicano una possibile strada per i progressisti di tutto il mondo
Alla vigilia delle elezioni del novembre 2025, Donald Trump aveva definito Mamdani un “comunista”, sostenendo che una sua vittoria avrebbe trasformato New York in un “completo e totale disastro economico e sociale”. Il presidente aveva persino minacciato di tagliare i finanziamenti federali alla città, lasciando soltanto quelli obbligatori per legge. A un anno di distanza, i dati sul bilancio e sulla criminalità restituiscono un quadro ben diverso da quello prospettato da Trump. Quando Zohran Mamdani si è insediato alla guida di New York, la città si trovava ad affrontare un disavanzo di bilancio stimato in 12 miliardi di dollari nell’arco di due esercizi finanziari. A maggio, il sindaco ha annunciato di aver colmato il divario, presentando un bilancio in pareggio senza aumentare le imposte sugli immobili. Un risultato ottenuto anche grazie a nuovi finanziamenti dello Stato di New York, maggiori entrate fiscali e risparmi di spesa.
Visualizza questo post su Instagram
Il risanamento dei conti non ha impedito all’amministrazione Mamdani di destinare nuove risorse ai servizi pubblici. Il bilancio 2027 prevede 4 miliardi di dollari aggiuntivi in cinque anni per l’edilizia a prezzi accessibili e nuovi fondi per ristrutturare le case popolari. Sul fronte dell’istruzione sono stati stanziati fondi per ampliare i servizi educativi e sostenere gli asili. Per i trasporti è stato potenziato il programma Fair Fares, che permette ai cittadini a basso reddito di viaggiare su autobus e metropolitane pagando metà biglietto. I potenziali beneficiari saliranno a circa 1,3 milioni. Intanto, New York registra un forte calo della criminalità. Secondo i dati della polizia, nei primi dieci mesi del 2026 sono stati commessi 230 omicidi, contro i 273 dello stesso periodo del 2025: una diminuzione del 15,7%. È il numero più basso mai registrato in città nei primi dieci mesi dell’anno. Anche le sparatorie sono diminuite del 10,4%, mentre i principali reati sono calati complessivamente del 6,5%. Il calo della violenza non è cominciato con l’insediamento del nuovo sindaco: già nel 2025 New York aveva registrato una significativa diminuzione delle sparatorie. La polizia attribuisce i risultati anche alle proprie strategie di contrasto alla criminalità, mentre Mamdani ha ribadito l’importanza della prevenzione della violenza.