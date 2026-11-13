Alla vigilia delle elezioni del novembre 2025, Donald Trump aveva definito Mamdani un “comunista”, sostenendo che una sua vittoria avrebbe trasformato New York in un “completo e totale disastro economico e sociale”. Il presidente aveva persino minacciato di tagliare i finanziamenti federali alla città, lasciando soltanto quelli obbligatori per legge. A un anno di distanza, i dati sul bilancio e sulla criminalità restituiscono un quadro ben diverso da quello prospettato da Trump. Quando Zohran Mamdani si è insediato alla guida di New York, la città si trovava ad affrontare un disavanzo di bilancio stimato in 12 miliardi di dollari nell’arco di due esercizi finanziari. A maggio, il sindaco ha annunciato di aver colmato il divario, presentando un bilancio in pareggio senza aumentare le imposte sugli immobili. Un risultato ottenuto anche grazie a nuovi finanziamenti dello Stato di New York, maggiori entrate fiscali e risparmi di spesa.

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Il risanamento dei conti non ha impedito all’amministrazione Mamdani di destinare nuove risorse ai servizi pubblici. Il bilancio 2027 prevede 4 miliardi di dollari aggiuntivi in cinque anni per l’edilizia a prezzi accessibili e nuovi fondi per ristrutturare le case popolari. Sul fronte dell’istruzione sono stati stanziati fondi per ampliare i servizi educativi e sostenere gli asili. Per i trasporti è stato potenziato il programma Fair Fares, che permette ai cittadini a basso reddito di viaggiare su autobus e metropolitane pagando metà biglietto. I potenziali beneficiari saliranno a circa 1,3 milioni. Intanto, New York registra un forte calo della criminalità. Secondo i dati della polizia, nei primi dieci mesi del 2026 sono stati commessi 230 omicidi, contro i 273 dello stesso periodo del 2025: una diminuzione del 15,7%. È il numero più basso mai registrato in città nei primi dieci mesi dell’anno. Anche le sparatorie sono diminuite del 10,4%, mentre i principali reati sono calati complessivamente del 6,5%. Il calo della violenza non è cominciato con l’insediamento del nuovo sindaco: già nel 2025 New York aveva registrato una significativa diminuzione delle sparatorie. La polizia attribuisce i risultati anche alle proprie strategie di contrasto alla criminalità, mentre Mamdani ha ribadito l’importanza della prevenzione della violenza.