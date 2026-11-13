La frecciata di Zelensky a Giorgia Meloni: “È tanto che non ci vediamo”, “Sei tu che non volevi” | VIDEO

Frecciata di Volodymyr Zelensky a Giorgia Meloni: il presidente ucraino, infatti, ha pubblicato sui social un video che mostra l’incontro tra il leader ucraino e la presidente del Consiglio italiana. I due si abbracciano con la premier che esclama: “È tanto tempo che non ti vedo!”. Pronta la replica di Zelensky: “Sei tu che non volevi”. Meloni risponde con diplomazia: “Nooo”. L’incontro è avvenuto a Dublino, a margine della riunione della riunione della Comunità politica europea. Zelensky e Meloni non si incontravano dal vertice Nato di Ankara, del 7 e 8 luglio.

As always, a good meeting with President of the Council of Ministers of Italy @GiorgiaMeloni. I briefed her on the negotiation process, particularly the meetings in Abu Dhabi and the next diplomatic steps. It is important that Europe be fully involved in the process when it comes to ending the war, security guarantees, and the future of our entire continent. We also discussed Ukraine’s defense needs amid relentless Russian strikes on our cities and energy infrastructure. First and foremost – strengthening our air defenses and missiles for the systems, which are critically needed to protect people this winter. I thank Giorgia and all of Italy for their continued assistance and support for Ukraine. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2026

“L’ho aggiornata sul processo di negoziazione, in particolare sugli incontri ad Abu Dhabi e sui prossimi passi diplomatici – si legge nel post di Zelensky – È importante che l’Europa sia pienamente coinvolta nel processo quando si tratta di porre fine alla guerra, garanzie di sicurezza e il futuro dell’intero nostro continente. Abbiamo anche discusso delle esigenze di difesa dell’Ucraina in mezzo ai continui attacchi russi sulle nostre città e infrastrutture energetiche. Prima di tutto – rafforzare le nostre difese aeree e i missili per i sistemi, che sono assolutamente necessari per proteggere le persone questo inverno. Ringrazio Giorgia e tutta l’Italia per il loro continuo sostegno e appoggio all’Ucraina”.