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La frecciata di Zelensky a Giorgia Meloni: “È tanto che non ci vediamo”, “Sei tu che non volevi” | VIDEO

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Credit: AGF

A rendere noto lo scambio di battute è stato il presidente ucraino

di Niccolò Di Francesco
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Frecciata di Volodymyr Zelensky a Giorgia Meloni: il presidente ucraino, infatti, ha pubblicato sui social un video che mostra l’incontro tra il leader ucraino e la presidente del Consiglio italiana. I due si abbracciano con la premier che esclama: “È tanto tempo che non ti vedo!”. Pronta la replica di Zelensky: “Sei tu che non volevi”. Meloni risponde con diplomazia: “Nooo”. L’incontro è avvenuto a Dublino, a margine della riunione della riunione della Comunità politica europea. Zelensky e Meloni non si incontravano dal vertice Nato di Ankara, del 7 e 8 luglio.

“L’ho aggiornata sul processo di negoziazione, in particolare sugli incontri ad Abu Dhabi e sui prossimi passi diplomatici – si legge nel post di Zelensky – È importante che l’Europa sia pienamente coinvolta nel processo quando si tratta di porre fine alla guerra, garanzie di sicurezza e il futuro dell’intero nostro continente. Abbiamo anche discusso delle esigenze di difesa dell’Ucraina in mezzo ai continui attacchi russi sulle nostre città e infrastrutture energetiche. Prima di tutto – rafforzare le nostre difese aeree e i missili per i sistemi, che sono assolutamente necessari per proteggere le persone questo inverno. Ringrazio Giorgia e tutta l’Italia per il loro continuo sostegno e appoggio all’Ucraina”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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