Secondo un’inchiesta del Guardian, basata su documenti riservati e testimonianze di fonti militari, nei primi mesi del 2024 l’esercito israeliano ha trasferito milioni di immagini di palestinesi su Amazon Web Services (AWS), la piattaforma cloud del colosso statunitense. L’obiettivo era utilizzare Rekognition, il sistema di intelligenza artificiale di Amazon per il riconoscimento facciale, per analizzare le fotografie e identificare le persone ritratte. Le immagini trasferite ad Amazon provengono, secondo il Guardian, dagli archivi di un’unità militare israeliana nota come Rolling Stone, che raccoglie informazioni sulla popolazione palestinese di Gaza e della Cisgiordania. Il sistema contiene non soltanto fotografie, ma anche dati personali e familiari, informazioni sulle proprietà, permessi di lavoro e attraversamenti dei checkpoint. Molte immagini provengono dai documenti d’identità dei palestinesi.

Dopo l’inizio dell’offensiva terrestre nella Striscia, l’esercito israeliano ha raccolto immagini dei palestinesi che attraversavano i posti di blocco, compresi gli sfollati in fuga dai bombardamenti. I sistemi di riconoscimento facciale permettevano di confrontare i volti con quelli presenti negli archivi militari. Non è però accertato che le fotografie raccolte ai checkpoint facessero parte dei 3,5 milioni di immagini trasferite ad Amazon. Il rapporto tra Amazon e l’apparato militare israeliano si inserisce nel Project Nimbus, un contratto multimiliardario assegnato nel 2021 ad Amazon e Google per fornire servizi cloud al governo e alle forze armate israeliane.

Secondo il Guardian, l’accordo contiene clausole che limitano la possibilità delle due aziende di sospendere unilateralmente i servizi alle autorità israeliane, anche in caso di violazione delle condizioni di utilizzo. L’inchiesta rivela inoltre che Amazon ha messo a disposizione dell’esercito israeliano un’area protetta dei propri server per conservare informazioni militari e di intelligence. Interpellata dal Guardian, Amazon Web Services ha dichiarato di non avere visibilità sui dati e sulle attività gestite dai clienti attraverso i propri servizi cloud, richiamando il rispetto della loro riservatezza. L’azienda ha inoltre precisato che gli incontri tra il proprio personale e i militari israeliani rientrano nelle normali relazioni con i clienti. L’esercito israeliano, dal canto suo, ha scelto di non commentare i contratti e i servizi legati alle proprie esigenze operative.