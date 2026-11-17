Il premier britannico, Andy Burnham, sarà a Bruxelles il 20 novembre, accolto dal presidente del Consiglio europeo António Costa e dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, per il secondo vertice tra Regno Unito e Unione europea dopo quello di Londra del 19 maggio 2025. L’incontro, previsto dall’Accordo di commercio e cooperazione a cinque anni dalla sua entrata in vigore e slittato dopo le dimissioni anticipate dell’ex premier laburista Keir Starmer, prevede la firma di una serie di accordi su cibo, energia e mobilità giovanile, in un’intesa definita da Burnham “win-win” per un risultato che sia “più simile alla Brexit per cui la gente pensava di votare” nel 2016. Ma serviranno trattative serrate a Bruxelles come a Londra.

Cosa c’è sul tavolo

António Costa ha definito Londra e Bruxelles “partner affini”, mentre in una nota il Consiglio europeo ha annunciato che il vertice affronterà il bilancio delle relazioni in materia di difesa, energia, regole agroalimentari, clima, contratti, migrazione e cooperazione giudiziaria.

Per quanto riguarda il cibo, le parti hanno già preparato una bozza di accordo che cancella i controlli post-Brexit, che il governo britannico stima possa portare benefici annui per 5,1 miliardi di sterline.

In preparazione ci sono anche nuove intese, in particolare quella sulla mobilità dei giovani tanto cara al premier laburista e sulle università. Ma dopo l’accordo concluso dal suo predecessore Starmer per far rientrare il Regno Unito nel programma europeo Erasmus+ dal 1° gennaio 2027, le prospettive si fanno difficili per Burnham. La Commissione infatti non può garantire l’ingresso dei giovani britannici nell’Ue perché la competenza in materia appartiene agli Stati, mentre l’Unione ha già bocciato il tetto annuale agli universitari europei nel Regno Unito chiesto da Londra. Il problema più grosso è rappresentato infatti dalle rette degli atenei: l’accordo mirava a far pagare agli europei le stesse cifre imposte ai sudditi di Sua Maestà, ma così il conto sarebbe finito o alle università o al governo. Finché non si chiuderà questo capitolo, Londra e Bruxelles non andranno oltre, mentre altri accordi sono in preparazione su agricoltura e contenimento delle emissioni.

Tra gli ulteriori ostacoli alle trattative c’è poi la linea protezionista “Made in Europe”, non rivolta certo contro Londra, ma pericolosa per le sue filiere industriali. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron hanno proposto di esentare le auto britanniche, se Londra allineerà i dazi alle importazioni extracomunitarie a quelli europei, così da chiudere una porta di servizio alle macchine elettriche cinesi. Ma un allineamento simile, seppur in funzione anticinese, potrebbe non essere visto di buon occhio dagli Stati Uniti di Donald Trump, che hanno riservato alle merci provenienti dal Regno Unito tariffe doganali più basse rispetto all’Ue.

Intanto, in una lettera vista dal quotidiano britannico The Guardian, i governi di Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Danimarca hanno chiesto di fissare al vertice un percorso per il rientro di Londra nel mercato elettrico comune. Starne fuori, secondo le stime di Energy UK, costerà agli utenti britannici altri 10 miliardi di sterline fino al 2029. Ma è la partecipazione ai fondi di coesione a continuare a preoccupare i funzionari britannici, mentre l’anno scorso il negoziato sul fondo difesa comune da 150 miliardi di euro è saltato proprio per la quota di Londra.

Il fronte del no

Intanto l’attivismo di Burnham su questo fronte ha rinfocolato il movimento Stay Out, presieduto da Oliver Lewis e sostenuto da Michael Gove, già alla guida della campagna per lasciare l’Ue nel 2016, secondo cui riaprire il dossier Brexit vorrebbe dire “un altro decennio di negoziati litigiosi”. Il gruppo calcola 39,3 miliardi l’anno per rientrare nell’Unione, mentre l’ex ministra degli Interni Priti Patel parla di “ossessione” di Burnham e i conservatori minacciano di stracciare ogni accordo concluso dall’attuale governo con Bruxelles. Le critiche arrivano anche dai liberaldemocratici, favorevoli a un riavvicinamento all’Ue, che denunciano “una toppa, non una soluzione” offerta dall’attuale premier, mentre per i Verdi di Zack Polanski “l’adesione piena (all’Unione, ndr) resta la migliore opzione” per il Regno Unito.

Lo stesso Burnham, secondo cui la Brexit ha fatto “più danni che benefici”, ha infatti escluso grandi svolte prima delle prossime elezioni e, quando gli è stato chiesto se fosse favorevole a un rientro di Londra nell’Unione, ha sempre risposto di voler “valutare le opzioni” a disposizione del Regno Unito. Per l’ex caponegoziatore dell’Ue ai tempi della Brexit, Michel Barnier, “non ci sarà la possibilità di avere una libertà e non l’altra”, mentre nuove deroghe pensate solo per il Regno Unito restano “fuori questione”.

Comunque la si pensi, il referendum del 23 giugno 2016 ha lasciato il segno in Europa. A pagare di più però è stato il Regno Unito, con sei premier in dieci anni e un Pil che, secondo uno studio del National Bureau of Economic Research, è cresciuto del 6-8% in meno di quanto avrebbe fatto se Londra non avesse divorziato da Bruxelles. Inoltre la Bce calcola un calo delle esportazioni britanniche verso l’Unione di quasi il 40% e una riduzione degli investimenti diretti di circa il 4% negli ultimi dieci anni. L’Ue, invece, ne è uscita più integrata, anche per le necessità dovute alla pandemia di Covid-19 e alle conseguenze della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. Le intese di oggi restano comunque tecniche, ma Burnham è il primo premier britannico dal 2016 a considerare apertamente di rivedere la Brexit. Questa è sicuramente una novità.