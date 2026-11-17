Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è atterrato oggi a Manila, nelle Filippine, inaugurando un tour diplomatico in Asia che si chiuderà giovedì 19 novembre a Shenzhen, in Cina, con il primo vertice a tre mai tenuto con i leader della Repubblica popolare, Xi Jinping, e del Cremlino, Vladimir Putin. Se al centro del summit ci sarà il contrasto alla proliferazione delle armi nucleari nel mondo e le guerre in Iran e in Ucraina, l’inquilino della Casa bianca non ha escluso anche un incontro con il dittatore nordcoreano Kim Jong Un, mentre il consigliere del presidente russo Yuri Ushakov ha fatto sapere Washington e Mosca stanno organizzando anche un colloquio a due tra Trump e Putin durante il vertice.

Il programma da Manila a Shenzhen

A Manila Trump parteciperà al vertice annuale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) davanti a leader che guardano agli Stati Uniti come una sponda contro l’assertività di Pechino. Secondo il programma diffuso dalla Casa bianca, sono previsti vari incontri bilaterali tra il presidente Usa e i leader dei principali alleati di Washington nella regione, tra cui la premier del Giappone Sanae Takaichi, il primo ministro dell’India Narendra Modi, e il capo del governo dell’Australia, Anthony Albanese. Con loro, Trump discuterà della sicurezza nell’area dell’Indo-Pacifico, prima di firmare un accordo commerciale con la Thailandia e di partecipare a una cena con i leader presenti al vertice. Domani invece l’inquilino della Casa bianca sarà ricevuto dal presidente filippino Bongbong Marcos prima della partenza per Shenzhen, in Cina. Lì, a margine del vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Trump vedrà i leader dell’area, e il giorno successivo parteciperà a uno storico trilaterale con i presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping.

Ma non c’è solo la politica al centro del tour diplomatico in Asia di Donald Trump. Oltre ai segretari al Tesoro e al Commercio, Scott Bessent e Howard Lutnick, al seguito del presidente viaggia infatti anche Elon Musk, patron di Tesla e SpaceX, che però non prenderà parte alla riunione con Putin e Xi. Per Trump sarà il terzo faccia a faccia dell’anno con il presidente cinese, dopo la visita ufficiale a maggio in Cina e il ricevimento alla Casa bianca a settembre. Allora il magnate repubblicano aveva prima annunciato “fantastici accordi commerciali” con Pechino, riconoscendo il desiderio comune di concludere la guerra tra Stati Uniti e Iran, e poi aveva prolungato la tregua sui dazi tra i due Paesi.

Gli argomenti sul tavolo

Durante il vertice si parlerà di contenimento nucleare, dopo la scadenza (avvenuta a febbraio) del trattato New START tra Usa e Russia per limitare gli arsenali atomici, oltre che delle guerre in Iran e in Ucraina. Il segretario generale dell’Onu António Guterres si è che l’occasione servisse a discutere di riduzioni degli arsenali tra le tre maggiori potenze nucleari del mondo, e ha dichiarato che Se i tre leader delle maggiori potenze nucleari del mondo “si impegneranno davvero in una denuclearizzazione significativa”, ha detto il segretario generale dell’Onu António Guterres in previsione del vertice in Cina, “sarà un grande risultato per il mondo”.

Eppure i padroni di casa di Pechino, l’ultima delle tre capitali a confermare l’incontro, si sono fermati prima di indicare i punti precisi dell’agenda del summit. La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha annunciato che i tre leader “si scambieranno opinioni approfondite sulla salvaguardia della pace mondiale e sulla promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze”. “Il che è di portata storica”, ha sottolineato, senza però fornire ulteriori dettagli. In una telefonata avvenuta in settimana, secondo il dipartimento di Stato di Washington, il responsabile della diplomazia cinese Wang Yi e il segretario di Stato Marco Rubio hanno concordato “sull’importanza di colloqui significativi a livello di leader per promuovere obiettivi come la pace e la denuclearizzazione”. Dal Cremlino è arrivata una frase altrettanto solenne: «Il significato e il simbolismo di questo incontro sono difficili da sopravvalutare». Ma di cosa si discuterà nello specifico presso il Kylin Villa Resort di Shenzhen, ufficialmente non è dato sapere di più.

Il nodo Ucraina

Qualche informazione in più l’ha data proprio Donald Trump ieri durante la sua partenza dalla Casa bianca, dichiarando ai giornalisti presenti che il summit tratterà proprio del suo “argomento preferito, l’Ucraina”. “L’Ucraina sta perdendo: la Russia e l’Ucraina perdono 25mila soldati al mese”, ha sottolineato dopo settimane di contraddittorie indiscrezioni sulla presenza dell’argomento in agenda. A Kiev, in particolare, preoccupa l’idea che i tre leader sfruttino l’occasione per ridisegnare le rispettive sfere d’influenza e decidere le sorti del Paese, scavalcando gli ucraini.“Non vogliamo davvero che questo si trasformi in Yalta 2, 3, 4”, aveva detto il mese scorso Volodymyr Zelensky. Il paragone con la conferenza del 1945, in cui Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica si accordarono per dividere la Germania e Berlino in quattro zone di occupazione militare e definirono i piani per la nascita delle Nazioni Unite, un patto che dopo la guerra creò sfere d’influenza in Europa, accompagna fin dall’inizio come uno spettro la preparazione del vertice. Mosca però ha smentito tutto. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha respinto ogni accostamento alla conferenza di Yalta, affermando che “quando si dice che alcuni si riuniscono per ‘decidere il destino del mondo’, non sono certamente la Russia e nemmeno la Cina”. “Non vogliamo che nessuno decida del nostro destino al nostro posto, e non intaccheremo mai il diritto degli altri di decidere il loro destino”, ha aggiunto il portavoce di Putin. Da parte sua invece il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha riferito che in un recente incontro con Xi, il leader cinese ha mostrato “irritazione” quando si è accennato all’idea che il trilaterale toccasse la questione della guerra in Ucraina. Anche perché nelle stesse ore, a Berlino, si terrà un incontro della cosiddetta “Coalizione dei volenterosi”, schierata al fianco dell’Ucraina, con gli inviati di Washington Steve Witkoff e Jared Kushner per discutere degli sviluppi del negoziato tra Kiev e Mosca dopo oltre quattro anni e mezzo di conflitto.

Faccia a faccia con Putin e Kim?

Intanto a Shenzhen Trump potrebbe incontrare anche Putin da solo. Un colloquio a due sarebbe il primo dopo il vertice di Ferragosto 2025 ad Anchorage, in Alaska, dove i colloqui tra i presidenti di Russia e Usa non avevano portato al cessate il fuoco che Washington cercava in Ucraina. Parlando con i giornalisti prima della sua partenza, Trump ha comunque smorzato le critiche al collega russo, dicendo che il leader del Cremlino potrebbe essere “molto più duro” con Kiev e che sta già “facendo marcia indietro” su alcune pretese, il che renderebbe più facile il negoziato.

Ma in Cina il presidente Usa potrebbe vedere anche il leader della Corea del Nord, alleato di Putin nella guerra in Ucraina, Kim Jong Un, su cui però Trump non si è sbilanciato. “Potrei incontrare anche Kim Jong Un”, ha detto ieri. “Sarebbe una bella cosa. Abbiamo la possibilità di ottenere molto”, ha aggiunto, rispondendo poi a chi gli chiedeva se il dittatore nordcoreano sarebbe stato presente a Shenzhen: “Potrebbe venire. Non lo so. Dipende dal presidente Xi”. Se confermato, sarebbe il primo incontro tra i due del secondo mandato del magnate repubblicano. Nel primo Trump aveva visto Kim tre volte, ma da quando è tornato alla Casa bianca non è riuscito a coinvolgerlo in alcun dialogo concreto, anche se ad agosto aveva ordinato al Pentagono di ridurre le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, nel tentativo di preparare il terreno per nuovi colloqui, mentre Washington cerca di riaprire il dossier nucleare con Pyongyang. Al contrario di Washington, intanto, è tutto pronto al Cremlino, dove ieri Putin ha ricevuto una delegazione del Partito dei lavoratori nordcoreano. Secondo l’agenzia di stampa russa Interfax, il suo portavoce Dmitrij Peskov ha dichiarato ieri che il presidente incontrerà Kim “se sarà invitato al vertice Apec”.

La guerra in Iran

Sul tavolo dell’incontro dovrebbe poi finire anche la guerra con l’Iran, scatenata il 28 febbraio scorso dagli Stati Uniti e da Israele, che peserà non poco sul vertice anche perché Teheran è uno dei principali fornitori di idrocarburi alla Cina e di armi alla Russia. Trump ha cercato di ridimensionare la possibilità di ordinare una ripresa degli attacchi contro la Repubblica islamica, ma ha anche detto di non vedere la necessità di colloqui.

La tensione nel Golfo, comunque, prosegue con nuovi attacchi rivendicati dall’Iran contro le basi statunitensi in Bahrein e le navi in transito nello Stretto di Hormuz. Sebbene non si siano registrati attacchi di vasta portata dal mese di settembre, nelle ultime settimane, gli Usa hanno ulteriormente rafforzato il proprio dispositivo militare nell’area, mantenendo il blocco navale sui porti iraniani. Nel fine settimana, poi, è arrivata in zona anche la portaerei Theodore Roosevelt, che va così ad affiancare le altre due già schierate nella regione, la George H.W. Bush e la George Washington. Tutto questo nonostante Trump abbia affermato che, sul piano militare, il conflitto “è finito” e di non avere bisogno di un accordo con l’Iran perché “quei giorni sono ormai lontani”, dopo che una serie di indiscrezioni sulla possibile ripresa dei raid da parte degli Stati Uniti e di Israele aveva fatto temere una ripresa delle ostilità dopo le elezioni di midterm del 3 novembre.

Questo conflitto, considerato persino dal vicepresidente JD Vance la causa delle pesanti sconfitte repubblicane alle elezioni di midterm, resta un problema aperto per l’amministrazione Usa. Non a caso, la Cina, primo partner economico di Teheran, ha provato a fare da mediatrice, sostenendo da mesi che evitare un ritorno alle ostilità sia una “massima priorità”.

La regia di Pechino e il caso Nvidia

A complicare la vigilia dell’incontro però c’è il caso Nvidia. La scorsa settimana, il fondatore del principale produttore mondiale di chip per l’intelligenza artificiale, Jensen Huang, che ha un rapporto personale con Trump, si è dimesso da amministratore delegato dell’azienda, dopo aver ammesso una relazione con Alice Huang, una dirigente di Megaspeed, società di Singapore che fornisce infrastrutture per il cloud e per l’I.A., sospettata dall’intelligence statunitense di essere un’agente del governo cinese, mentre Pechino ha negato ogni coinvolgimento. Huang aveva viaggiato sull’Air Force One nella missione di Trump in Cina a maggio, e a settembre lui e la moglie sedevano al tavolo d’onore alla cena di Stato per Xi a Washington.

Nelle scorse settimane Trump aveva preso le difese di Huang e negato di aver saputo dal segretario di Stato Marco Rubio che Alice Huang era sospettata di spionaggio. “Non so affatto se sia una spia”, ha detto il presidente Usa. “Nessuno l’ha dimostrato. Lui probabilmente non avrebbe dovuto fare a livello personale quello che ha fatto. Quella è un’altra storia”. Reintegrarlo, ha detto Trump, “non sarebbe una cattiva idea”, sostenendo la posizione del suo amico Elon Musk, anche se per quel posto il presidente aveva consigliato l’ex amministratore delegato di Apple, Tim Cook.

Il caso comunque va ben oltre le questioni personali. Trump sostiene da tempo che l’America deve difendere la propria leadership nel settore dell’intelligenza artificiale, che ha ribattezzato “Superintelligenza” e ha più volte avvertito delle conseguenze nefaste se a vincere tale sfida fosse la Cina. Non è un caso che Xi presieda gli appuntamenti diplomatici dei prossimi giorni a Shenzhen, principale centro tecnologico del sud della Cina, uno sfondo simbolo della potenza raggiunta dalla Repubblica popolare, capace di mettere allo stesso tavolo Russia e Stati Uniti e di dettare l’agenda. Se tutti gli occhi, almeno in Europa, sono puntati sulle conseguenze del vertice sulle guerre in corso in Ucraina e Iran, il principale nodo politico per Pechino resta i controlli sulle esportazioni e i dazi alle importazioni imposti da Washington. In questo senso, al di là della presunta spy story dalle tinte rosa, il caso Nvidia si fa sempre più politico, con le crescenti attenzioni dell’amministrazione Usa per il ritardo del dipartimento del Commercio nell’imporre restrizioni alla vendita di chip dell’azienda a Megaspeed. La scorsa settimana il segretario al Tesoro Bessent ha accusato il collega al Commercio Lutnick di non aver impedito a Pechino di mettere le mani su alcuni dei chip più avanzati di Nvidia e in un’intervista a Larry Kudlow su Fox News, andata in onda domenica 15 novembre, ha detto che “lascerà il funzionamento interno del dipartimento del Commercio al dipartimento del Commercio”, pur giudicando importante “esaminare se Nvidia avesse una cultura della conformità rispetto alle restrizioni americane all’esportazione”. Trump ha riconosciuto le tensioni in corso tra i dipartimenti al Tesoro e al Commercio e ha ipotizzato che Lutnick abbia ritardato le restrizioni per evitare una “deflagrazione” dei fragili rapporti tra Washington e Pechino. “Abbiamo un rapporto molto buono con la Cina in questo momento, e capisco entrambe le parti, e prenderò una decisione, ma capisco molto bene entrambe le parti”, ha detto alla stampa prima di partire dalla Casa bianca, precisando però di non aver preso in considerazione la sostituzione di Lutnick nel suo governo.

Intanto sia Huang che Lutnick dovranno comparire nei prossimi giorni in audizione davanti al Congresso. Deputati e senatori infatti vogliono vederci più chiaro dopo le indiscrezioni apparse sulla stampa secondo cui malgrado Megaspeed abbia acquistato miliardi di dollari di chip Nvidia, non sarebbe stata inserita nella lista nera per la sicurezza nazionale di Washington, nonostante le preoccupazioni all’interno dell’amministrazione.

Il caso non sarà affrontato nel vertice, ma cosa si diranno davvero i tre leader a Shenzhen, per ora, nessuno può dirlo con certezza. L’agenda ufficiale non va oltre la “pace mondiale” evocata da Pechino, e solo giovedì si capirà se il simbolismo avrà lasciato spazio alla sostanza. Da qui a una nuova Yalta però la strada è troppo lunga.