"È documentato che Russia, Bielorussia, Iran, Cina e Corea del Nord stanno conducendo una guerra ibrida contro l'Ue per indebolirla. Oltre ad attacchi hacker e bot di propaganda, corrompono giornalisti e politici. E il sistema mediatico del nostro Paese è il più permeabile di tutti: su giornali e tv si dà spazio a disinformatori di professione. Alle prossime elezioni in Europa rischiano di vincere le fake news di Putin"

Carlo Corazza, 60 anni, è direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, struttura che funge da collegamento tra l’assemblea legislativa dell’Unione europea e istituzioni, media e cittadini del nostro Paese. Corazza è un funzionario dell’Ue dal 1994: nel corso degli anni ha affiancato l’allora commissaria Emma Bonino, ha partecipato ai negoziati per l’allargamento dell’Unione tra il 2000 e il 2003, è stato portavoce e vicecapo di gabinetto di Antonio Tajani quando quest’ultimo era vicepresidente della Commissione e poi presidente del Parlamento europeo. Dal 2019 rappresenta l’Europarlamento a Roma.

Direttore, nelle ultime settimane, in diversi Paesi europei, abbiamo assistito ad attacchi informatici contro infrastrutture commerciali, finanziarie, sanitarie, a falsi allarmi bomba lanciati via mail verso scuole e aeroporti. C’è qualcuno che sta combattendo una guerra ibrida contro l’Europa?

«Sì, e sappiamo benissimo anche chi la sta combattendo. Ma non lo scopriamo certo oggi: negli ultimi anni diverse commissioni speciali istituite dal Parlamento europeo – tra le altre, le Commissioni Inge 1 (Commissione speciale sulle interferenze straniere in tutti i processi democratici nell’Unione europea, compresa la disinformazione, ndr) e Inge 2 e la Commissione Scudo per la Democrazia – hanno ampiamente documentato ingerenze straniere volte a indebolire l’Unione europea. Sappiamo, in particolare, che ci sono cinque regimi – Russia, Bielorussia, Iran, Cina e Corea del Nord – che cooperano tra loro per confondere e polarizzare la nostra opinione pubblica attraverso corruzione di giornalisti e politici, fabbriche di bot e altre forme di disinformazione. È una guerra che mira a fiaccare le democrazie liberali».

E come ci si difende?

«Bisogna agire su vari fronti. Il primo è la cybersicurezza, che va rafforzata all’interno di un articolato quadro normativo europeo che include anche diverse forme di finanziamento. L’altro fondamentale campo d’azione riguarda la guerra cognitiva: nell’Ue dobbiamo sostenere il giornalismo di qualità. È in questa direzione che vanno interventi normativi come la direttiva sul copyright, il Media Freedom Act, il regolamento sull’intelligenza artificiale o il Digital Services Act. Nel rapporto finale della Commissione Scudo per la Democrazia, approvato il 15 settembre a Strasburgo, si parla anche della necessità di intensificare la cooperazione tra le intelligence degli Stati membri, di creare organi di coordinamento, oltre, chiaramente, a potenziare la protezione dei media liberi e indipendenti, sostenere i fact-checker e ridurre la nostra dipendenza da tecnologie estere nei settori sensibili».

Sulla cybersicurezza, nell’Ue, oggi siamo sufficientemente attrezzati?

«Prendiamo i recenti attacchi informatici lanciati contro i sistemi di refrigerazione di ospedali ed esercizi commerciali: i dispositivi conformi agli standard europei – in particolare al Cybersecurity Act del 2019 e al Cyber Resilience Act del 2024 – erano tecnicamente al riparo dagli attacchi, e infatti non sono stati colpiti. Lo stesso discorso può applicarsi anche ad altre infrastrutture essenziali, dalla finanza ai trasporti: il livello di sicurezza predisposto dalle normative dell’Ue in questo momento è soddisfacente. Detto questo, sappiamo bene che con l’intelligenza artificiale i rischi aumentano e aumenteranno, quindi anche gli standard di sicurezza vanno costantemente aggiornati».

Dall’ultima rilevazione Eurobarometro emerge che il 43% dei cittadini europei dichiara di non avere fiducia nell’Unione europea. Secondo lei, dove nasce questa sfiducia?

«In buona misura deriva proprio dalla guerra ibrida di cui siamo oggetto. Regimi come la Russia e la Cina inquinano il nostro dibattito pubblico influenzando una parte della politica e del giornalismo: se i cittadini sentono ripetere continuamente che l’Unione europea è lontana da loro, che è soggiogata dalla burocrazia, che produce norme inutili, è chiaro che l’immagine dell’Ue ne esce negativamente. Bisogna ricordare, invece, che le norme europee sono approvate democraticamente da politici eletti da noi. E, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di norme essenziali per l’economia, per l’energia, per il digitale. Per un grande spazio economico come il nostro, avere una normativa unica, anziché averne 27 diverse, significa semplificare la vita alle imprese. Dobbiamo capire che l’Ue è qualcosa di indispensabile: si può certamente criticare quello che fa nel merito, ma criticarla come soggetto sovrano fa solo il gioco delle autocrazie. Se continuiamo a indebolirla, arriverà il giorno in cui tutti la rimpiangeremo. Per informazioni, chiedere ai cittadini britannici».

Però, se in Europa ci fregiamo di difendere il pluralismo, non possiamo obbligare tutti i politici e i giornalisti a essere europeisti.

«Ci mancherebbe! L’Unione europea da sempre difende strenuamente il diritto di opinione e di espressione di chiunque. Ma un conto è avere un’opinione, un altro è fare affermazioni false: ad esempio, negare le responsabilità della Russia per la guerra in Ucraina, sostenere che se non si è ancora arrivati a una pace la colpa è di un’Europa bellicista, far passare l’idea che sugli aiuti finanziari e militari a Kiev i Paesi europei siano divisi, quando i fatti dimostrano il contrario da cinque anni. Questo significa manipolare la realtà».

Sta dicendo che ci sono giornalisti e politici europei pagati da Mosca?

«Non lo dico io. Mi rifaccio a quanto documentato da varie commissioni speciali del Parlamento europeo: dal lavoro di indagine di quelle commissioni è emerso che ci sono politici, ex politici e giornalisti che hanno un interesse concreto nel difendere le posizioni della Russia. Quanto ai casi specifici, spetta alla magistratura e all’intelligence accertarli. Di certo, tutta questa disinformazione, che fa comodo a Putin, continua a trovare spazio in diversi giornali e programmi televisivi, anche in prima serata. È un problema molto serio. Penso che ci dovremmo interrogare seriamente sugli anticorpi del sistema mediatico italiano».

Anche le piattaforme americane, con i loro algoritmi, favoriscono la polarizzazione delle opinioni e la diffusione di fake news.

«Non c’è dubbio. Quelle piattaforme hanno un interesse economico nel mantenere il più possibile gli utenti connessi e questo risultato si raggiunge anche attraverso algoritmi che alimentano la polarizzazione delle opinioni e la diffusione di fake news. In questo senso, gli obiettivi delle Big Tech statunitensi coincidono con quelli dei regimi russo e cinese. Non a caso, questi giganti del web non vedono di buon occhio il quadro normativo predisposto dall’Unione europea per regolare la loro attività. E infatti sono tra i principali finanziatori dell’Amministrazione Trump, che considera noi europei alla stregua di nemici. Ricordo che lo scorso anno il Dipartimento di Stato americano vietò l’ingresso negli Stati Uniti a Thierry Breton, ex commissario europeo al Mercato interno, nonché “padre” del Digital Services Act e dell’Ai Act. C’è voluta la pronuncia di un giudice statunitense per sospendere quel provvedimento».

Il Digital Services Act, l’Ai Act e le altre iniziative adottate in seno all’Ue sono sufficienti a contrastare la diffusione di disinformazione?

«Se applicate seriamente, sono un buon argine. Poi è chiaro che, se un editore o un conduttore tv danno regolarmente spazio a dei disinformatori di professione, non c’è norma che tenga. In più occasioni, il ministro della Difesa, il ministro degli Esteri e anche il Presidente Mattarella hanno denunciato i rischi di questa guerra cognitiva che mina alla base la nostra libertà di informarci sulla base di notizie vere. Servirebbe più attenzione da parte dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Agcom. Se comparato ad altri sistemi di informazione europei, quello italiano è sicuramente il più permeabile alla propaganda russa».

Perché?

«Perché manca il necessario senso di responsabilità e di lucidità sul periodo che stiamo vivendo. Forse qualche editore, qualche direttore di testata o qualche responsabile di programma non è pienamente consapevole del fatto che siamo oggetto di una guerra molto pericolosa. Senza giornalisti che facciano da sentinella alla nostra libertà, la democrazia liberale diventa molto fragile».

Obiezione: in Europa hanno trovato ampia risonanza anche diverse notizie, poi rivelatesi in tutto o in parte errate, che rafforzavano l’idea di una minaccia russa imminente contro l’Europa: da alcuni avvistamenti di droni al presunto sabotaggio del Gps dell’aereo di Ursula von der Leyen, fino alla recente allerta della Cia su possibili attacchi russi in Francia, Spagna e Italia, poi smentita da più parti. C’è anche una propaganda anti-russa?

«Le notizie infondate è giusto che vengano considerate tali, sempre e da qualunque parte provengano. È così che deve funzionare il sistema dell’informazione. Detto questo, al di là di qualche notizia falsa o inesatta che può essere circolata, è innegabile che in Europa si siano registrati molti episodi verificati ricollegabili alla guerra ibrida che la Russia sta conducendo contro di noi: del resto, non è altro che l’attuazione della “dottrina Gerasimov” (dal nome del capo di Stato maggiore russo, Valerij Gerasimov, che l’ha elaborata nel 2013, ndr). Mosca non ci sta bombardando con le bombe, ma sicuramente ci vuole indebolire. Non c’è nessuna russofobia: c’è semplicemente la constatazione che la strategia di Putin è molto pericolosa per le democrazie liberali europee».

Nei prossimi mesi si voterà in Spagna, Francia, Italia, Polonia. Teme ingerenze straniere?

«Sicuramente ci saranno. Quando si tengono le elezioni, la guerra cognitiva diventa più aggressiva. Dobbiamo aspettarci un’intensificazione delle manovre da parte russa, cinese, bielorussa. Ma il problema non sono solo queste azioni di guerra ibrida: ciò che preoccupa è anche e soprattutto il fatto che in Italia ci siano rappresentanti del mondo politico e mediatico che sostanzialmente veicolano gli stessi messaggi della propaganda del Cremlino. La guerra che Putin non sta vincendo in Ucraina potrebbe vincerla nelle prossime campagne elettorali in Europa».