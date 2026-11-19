Sono 589 milioni nel mondo, il 50% in più rispetto a dieci anni fa. Aumentano anche le gravi violazioni contro i minori. Crescita record per la negazione dell’accesso agli aiuti umanitari: il 70% dei casi registrato nel 2025 ha riguardato bambini palestinesi

Quasi un bambino su quattro nel mondo vive oggi in una zona di conflitto, il numero più alto mai registrato dall’inizio delle rilevazioni nel 1990. È quanto emerge da Stop the War on Children: Changing the Odds, il nuovo rapporto pubblicato da Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, sulla base dei dati del Peace Research Institute Oslo (PRIO).

Secondo il report, oggi sono in totale 589 milioni i bambini che vivono in aree colpite da conflitti armati, oltre il 50% in più rispetto ai 378 milioni del 2015. In trent’anni la quota di minori esposti ai conflitti è più che raddoppiata, passando da circa il 10% a metà degli anni Novanta al 23,4% nel 2025.

L’Africa è il continente dove si concentra il maggior numero di bambini che vivono in aree di conflitto, con circa 260 milioni di minori, pari al 44% del totale mondiale. Rispetto al 2024, quando erano 218 milioni, il numero di bambini che vivono in zone di conflitto in Africa è aumentato di quasi il 20%. Dal 2010 la quota di minori esposti ai conflitti nel continente è più che triplicata, passando da circa uno su otto a due su cinque nel 2025, il livello più alto mai registrato. L’Africa si allinea così al Medio Oriente, dove la stessa proporzione di bambini vive in contesti di guerra.

Nelle Americhe la percentuale è pari al 24,2%, in Asia al 14,3%, mentre in Europa quasi un bambino su nove, il 10,6%, vive in una zona di conflitto.

Il rapporto prende in esame anche le gravi violazioni contro i bambini verificate dalle Nazioni Unite tra il 2005 e il 2025, tra cui uccisioni e mutilazioni, reclutamento da parte di forze e gruppi armati, violenze sessuali, rapimenti, attacchi contro scuole e ospedali e negazione dell’accesso agli aiuti umanitari. Save the Children sottolinea che questi dati rappresentano solo la punta dell’iceberg, poiché la maggior parte delle violazioni contro i minori non viene verificata ufficialmente.

Le uccisioni e mutilazioni costituiscono la quota più consistente delle violazioni documentate negli ultimi vent’anni, con 171.712 casi verificati dal 2005. Oltre il 70% di questi episodi si è concentrato nel Territorio Palestinese Occupato, in Afghanistan, Somalia, Siria e Yemen.

Tra le gravi violazioni contro i bambini, la negazione degli aiuti umanitari registra la crescita più allarmante. I casi verificati sono aumentati da 509 nel 2015 a 8.322 nel 2025, oltre sedici volte in più in dieci anni. Nel solo 2025 ciò ha significato quasi un episodio verificato ogni ora. Più del 70% dei casi dei casi registrato lo scorso anno ha coinvolto bambini palestinesi. Oggi questa violazione rappresenta oltre un quinto di tutte quelle documentate dalle Nazioni Unite, rispetto a poco più del 2% nel 2015, risultando seconda soltanto a uccisioni e mutilazioni.

Anche la violenza sessuale contro i bambini resta una realtà gravemente sottostimata. Nonostante le difficoltà nella denuncia dei casi, il rapporto registra 28.909 episodi verificati dall’inizio del monitoraggio. La Repubblica Democratica del Congo concentra quasi il 44% del totale, con 12.698 casi, seguita da Somalia e Ciad. Insieme, questi tre Paesi rappresentano circa il 70% di tutti i casi verificati.

Nella Repubblica Democratica del Congo orientale, Ana (nome di fantasia), 17 anni, ha vissuto sulla propria pelle le devastanti conseguenze del conflitto dopo essere stata costretta a fuggire dalla sua casa insieme alla famiglia a causa delle violenze. Dopo mesi di sfollamento, la famiglia era riuscita a rientrare, ma alcuni uomini armati hanno fatto irruzione nella loro abitazione, uccidendo suo fratello e violentando Ana, mentre altri membri della famiglia venivano a loro volta aggrediti.

“Eravamo fuggiti dalla guerra, ma la guerra è tornata a bussare alla nostra porta. Quando gli aggressori sono entrati in casa, ho urlato, ho implorato pietà, ma nessuno mi ha ascoltata. Mio fratello è stato ucciso davanti ai miei occhi. Io sono stata violentata”, ha raccontato Ana. “Dopo, la parte più difficile non è stato il dolore, ma lo scherno della gente. Mi indicavano come se fosse colpa mia per quello che mi era stato fatto”.

La mattina seguente, alcuni vicini hanno aiutato Ana a raggiungere un centro sanitario sostenuto da Save the Children, dove ha ricevuto cure mediche d’emergenza, compresi trattamenti per prevenire gravidanze indesiderate e infezioni sessualmente trasmissibili, oltre a un percorso di sostegno psicologico e psicosociale.

“Stimiamo che nel 2025 589 milioni di bambini vivessero in prossimità di un conflitto armato. Questi dati record ci ricordano con forza che i conflitti stanno devastando la vita quotidiana, l’istruzione, la salute e le prospettive future di centinaia di milioni di bambini – ha dichiarato Gudrun Østby, ricercatrice del PRIO – Se non verranno compiuti maggiori sforzi per proteggere i minori nei contesti di guerra, le conseguenze dei conflitti di oggi si protrarranno per decenni”.

“Quasi un bambino su quattro nel mondo vive oggi in una zona di conflitto. Cosa può esserci di più importante della sua protezione? Eppure, mentre il numero dei minori esposti alla violenza continua ad aumentare, i meccanismi chiamati a garantirne la sicurezza e i diritti stanno avvicinandosi pericolosamente al punto di collasso – ha commentato Inger Ashing, Direttrice generale di Save the Children International – Stiamo assistendo alla strumentalizzazione degli aiuti umanitari, che vengono attaccati e deliberatamente ostacolati. Alle organizzazioni umanitarie viene negato l’accesso, i finanziamenti subiscono pesanti tagli e i bisogni crescono più rapidamente della nostra capacità di raggiungere ogni bambino in difficoltà. Nel frattempo, le parti coinvolte nei conflitti continuano a ignorare le regole della guerra, mentre le nuove tecnologie militari stanno trasformando il modo in cui si combatte, aumentando ulteriormente i rischi per i bambini che vivono in contesti di conflitto”.

“I diritti e i bisogni dei bambini devono essere posti al centro delle decisioni che riguardano guerra, pace e sicurezza. Oltre vent’anni di monitoraggio delle violazioni hanno contribuito a rendere visibili gli orrori che i bambini subiscono e hanno creato la possibilità di prevenire ulteriori sofferenze. Questo lavoro deve essere protetto, sostenuto e tradotto in azioni concrete”.

Le parti in conflitto devono rispettare le regole della guerra e i responsabili delle violazioni devono essere chiamati a risponderne. Ma garantire la protezione dei bambini non è una responsabilità che ricade soltanto su chi combatte. Governi, donatori e aziende che hanno la possibilità di influenzare gli autori delle violazioni devono esercitare tale influenza attraverso pressioni diplomatiche e politiche. Se vogliamo davvero cambiare il destino dei bambini che vivono nelle zone di conflitto, dobbiamo mettere la loro protezione al primo posto e lavorare per la pace che meritano”.

Save the Children chiede a tutte le parti coinvolte nei conflitti di rispettare il diritto internazionale umanitario, tenendo conto delle specifiche vulnerabilità di bambine, bambini e adolescenti, e di garantire un accesso umanitario sicuro, rapido e senza ostacoli alle popolazioni civili. L’Organizzazione sollecita inoltre i governi di rafforzare gli strumenti di accertamento delle responsabilità per le gravi violazioni commesse ai danni di bambine, bambini e adolescenti siano chiamati a risponderne, a dare piena attuazione ai trattati e alle dichiarazioni internazionali che tutelano l’infanzia e il diritto all’istruzione nei contesti di guerra, ad affrontare le cause profonde dei conflitti e ad assicurare che la voce dei minori sia ascoltata nei processi decisionali che riguardano il loro futuro.

Nel 2025 Save the Children ha operato in 107 Paesi, raggiungendo oltre 58,2 milioni di persone, tra cui 37,8 milioni di bambini e bambine. Nello stesso anno ha risposto a 113 crisi umanitarie in 63 Paesi, fornendo assistenza a più di 24 milioni di persone, tra cui 13,6 milioni di minori.