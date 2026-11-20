Oltre una su sei delle nostre attività online passa ogni giorno sul fondo del Mar Rosso al largo di Gibuti, tra Eritrea, Yemen e Somalia. Nella piccola repubblica del Corno approdano 12 cavi sottomarini che uniscono Europa, Asia e Africa. Da qui transita circa il 18 per cento dei dati scambiati in tutto il mondo. Sette di quei cavi arrivano fino all’Italia. Se qualcosa si rompe laggiù, una videochiamata a Milano rallenta quanto una a Mogadiscio.

È da questo dettaglio, poco noto fuori dagli ambienti dell’intelligence e dell’industria, che parte uno dei progetti più recenti della Med-Or Italian Foundation. L’idea è formare la prima unità gibutina di sommozzatori specializzati nell’ispezione e nella protezione delle infrastrutture critiche, capaci di operare fino a 50 metri di profondità. Il corso, da realizzare insieme al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp), dovrebbe partire a novembre. Ai moduli tecnici si aggiungeranno le competenze da parte dei principali gruppi industriali italiani del settore dell’alta tecnologia in acque profonde: Fincantieri per la sicurezza marittima, e Sparkle per i cavi digitali. Nella formazione è previsto anche un capitolo di diritto del mare, perché sotto la superficie le regole sono molto più sfumate di quanto si pensi.

A luglio, a Roma, la Fondazione ha firmato un memorandum con il ministro delle Finanze gibutino, e ad agosto la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in visita nel Paese, è andata a vedere la stazione di approdo dei cavi. Il progetto, promosso e finanziato dal ministero degli Esteri, è la prima tappa di un’area di lavoro nuova, quella delle infrastrutture sottomarine, digitali ed elettriche. Si parte dalla formazione, per rendere Gibuti più autonomo ed efficace nel settore della subacquea con progetti pilota che valorizzino le eccellenze industriali del know-how italiano.

Il contesto ne spiega urgenza e difficoltà. A settembre, gli Houthi hanno conquistato la città di Mokha, in Yemen, e l’isola di Perim, all’imbocco dello Stretto di Bab el-Mandeb. Così i transiti da e verso il Canale di Suez si sono quasi dimezzati da una sessantina a non più di 35 navi al giorno. I problemi però non sono confinati alla sponda arabica e ai conflitti. Quando un cavo si rompe, infatti, i Paesi africani aspettano riparatori stranieri, perché ispezione, intervento subacqueo e sorveglianza dei fondali restano in gran parte nelle mani di aziende provenienti dall’estero. I sommozzatori da formare a Gibuti serviranno proprio a colmare questo vuoto e l’Italia, con il contributo della Fondazione, è in prima linea.

Boots on the ground

Chi lavora in Med-Or tiene a una distinzione: non è un centro studi. È una fondazione nata quattro anni fa, presieduta dall’ex ministro degli Interni, Marco Minniti, che mette insieme alcune tra le maggiori industrie pubbliche e private italiane. Oltre all’azienda fondatrice Leonardo, come soci ordinari partecipano Enel, Eni, Ferrovie dello Stato, Fincantieri, Poste Italiane, Snam, Assolavoro e BF International, mentre tra gli aderenti troviamo Cassa Depositi e Prestiti, Edison, Intesa Sanpaolo, MBDA Italia e Terna. Nata per unire competenze e capacità dell’industria con il mondo accademico, Med-Or Italian Foundation ha un comitato strategico in cui siedono rappresentanti delle aziende citate, della Presidenza del Consiglio e dei ministeri degli Esteri, dell’Interno, della Difesa, dell’Economia, delle Imprese, dell’Agricoltura, dell’Ambiente e dell’Università. Partecipa inoltre alla Cabina di Regia sull’Africa voluta dalla premier, Giorgia Meloni, per attuare il Piano Mattei. La Fondazione è infatti coinvolta nella messa a terra della strategia con cui il Governo prova a portare in Africa competenze, formazione e tecnologia italiane e a creare le condizioni di una prosperità che offra alternative alla migrazione, il cui corrispettivo europeo si chiama “Global Gateway”.

Le iniziative di Med-Or si muovono in questa cornice, non solo partecipando alla Cabina di Regia, ma lavorando con la Struttura di missione e portando sul campo progetti finanziati da diversi canali istituzionali: l’Agenzia per la cooperazione (Aics) per lo sviluppo, il ministero degli Esteri per formazione e diplomazia, il ministero delle Imprese per le materie prime e il ministero dell’Università per i programmi accademici. Da questa posizione, a metà tra l’industria e le istituzioni, prova a ritagliarsi un ruolo che né una ong né un’organizzazione internazionale potrebbero giocare da soli.

La vera svolta, tuttavia, è arrivata a febbraio, quando a Nairobi, nel quartiere diplomatico di Gigiri, la ministra Bernini ha inaugurato la prima sede all’estero della Fondazione. Oggi la Med-Or Italian Foundation for Africa conta su tredici collaboratori tra l’estero e Roma, con un Direttore Esecutivo, Umberto Tavolato, con più di vent’anni di esperienza diplomatica e istituzionale nel continente. In Africa, la Fondazione raccoglie le priorità dei partner africani, capisce cosa può offrire loro il tessuto industriale italiano e prova a far incontrare le diverse realtà. Nella Capitale, invece, resta il lavoro di diplomazia pubblica, tra seminari strategici, ricevimenti di capi di Stato (l’ultimo dei quali è stato il presidente del Kenya, William Ruto, in visita a Roma ad aprile), e comunicazione strategica e analisi, incluso un rapporto mensile sull’Africa redatto in inglese e pensato per essere letto anche all’estero, soprattutto in Africa. Il lavoro che la fondazione rivendica come proprio, però, è anche quello che viene prima dell’investimento e c’è un caso che lo mostra piuttosto bene.



Il manganese dallo Zambia

Arrivare a un investimento strategico, per Med-Or, non è un passaggio unico ma un processo. Aiutare il sistema paese ad identificare i progetti, sceglierli, prepararli, trovare i fondi, mettere insieme un consorzio, per poi realizzarli. È a monte, infatti, che spesso la maggior parte dei progetti africani si ferma. La preparazione può risultare troppo costosa per i governi locali e troppo complicata per le imprese italiane. È qui che Med-Or prova a intervenire.

In Zambia il percorso è stato proprio questo. Dopo un viaggio esplorativo a Lusaka, in coordinamento con l’ufficio del presidente zambiano, e alcune consultazioni con il settore minerario, nel dicembre scorso Med-Or e la Struttura di missione del Piano Mattei hanno organizzato a Roma un seminario a porte chiuse sulla strategia italiana per le materie prime critiche lungo il corridoio di Lobito. Dalle proposte presentate dalle aziende zambiane è emersa l’opportunità di sfruttare una nuova miniera di manganese, la prima interamente di proprietà zambiana, importante per l’industria dell’auto e delle batterie. L’obiettivo è processare il minerale sul posto, creando industrie e posti di lavoro, ed esportarlo nei Paesi occidentali, con l’aiuto delle nostre industrie, invece di spedirlo grezzo in Cina, oggi il primo Paese acquirente di minerali zambiani, che non lascia valore aggiunto sul territorio. Il passo preliminare ora è lo studio di pre-fattibilità, ma il valore aggiunto offerto dalla Fondazione è dato dal processo adottato prima ancora che dai risultati, portando all’attenzione queste opportunità agli investitori, alle istituzioni italiane ed europee e ai partner locali.

Dalla pesca all’agricoltura

Oltre alla formazione in settori strategici e a questo lavoro a monte per investimenti pubblici-privati, Med-Or affianca le attività di cooperazione allo sviluppo, con il supporto dell’Agenzia italiana per la cooperazione (Aics), anche attraverso il fondo dedicato alle Regioni. Qui a fare da capofila non c’è Med-Or ma, appunto, gli enti territoriali. La Fondazione entra invece nei consorzi come partner di attuazione, anche se le idee nascono dalla presenza sul campo e dal dialogo con i partner africani.

Nella contea di Kilifi, in Kenya, dove a Malindi sorge l’unica base spaziale italiana all’estero e vive una delle comunità di nostri connazionali più numerose in Africa, il progetto “Kilifi BlueRise” è seguito insieme al Friuli Venezia Giulia e punta ad aiutare i pescatori, la fascia più vulnerabile della popolazione locale. L’obiettivo è il recupero del cantiere navale di Malindi, lo sviluppo di una catena del freddo alimentata a energia solare, il sostegno all’acquacoltura e la fornitura di motovedette, con tanto di formazione, per i soccorsi in mare.

In Etiopia, invece, il progetto ReSeed, sviluppato in Tigray con Regione Abruzzo e l’International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (Ciheam) di Bari, punta al rilancio dell’agricoltura dopo la guerra del 2020-2022 e al reinserimento degli ex combattenti, nello spirito dell’accordo di pace di Pretoria. Purtroppo, oggi, quel quadro diplomatico non regge più a causa della ripresa dei combattimenti su larga scala a inizio ottobre. Anche se, appena le condizioni lo consentiranno, si conta di riprendere il progetto, che risulta oggi ancora più significativo per la regione del Tigray.

Cosa ne sarà resta una domanda aperta, ma il filo che unisce i due progetti in Kenya ed Etiopia riguarda il metodo scelto. Oltre alla formazione, prevedono infatti la fornitura di impianti idrici in Tigray, il recupero del cantiere di Malindi e lo sviluppo dell’energia solare a Kilifi. Perché se alla fine dei corsi di preparazione non resta nulla di concreto, anche le competenze rischiano di disperdersi. Ma non è finita.



Formare chi difende e negozia

Un altro filone di attività riguarda, infatti, la formazione specialistica. Il progetto CyberBridge, concluso a maggio con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Leonardo e il sostegno finanziario della Farnesina, ha formato 30 funzionari di 11 Paesi africani. Hanno seguito moduli online, esercitazioni nei laboratori di Leonardo, un passaggio all’agenzia per la parte di diplomazia cibernetica e un corso presso il Security Operation Center di Chieti. Un dettaglio ne rivela l’approccio. Med-Or ha dialogato direttamente con le agenzie cyber e di intelligence dei Paesi coinvolti per scegliere i candidati e adattare i contenuti dei corsi, invece di offrire un pacchetto standard. L’obiettivo è molto concreto: un’Africa capace di fronteggiare gli attacchi informatici rende più sicura anche l’Italia.

C’è poi il caso della Somalia. Quando, nel 2025, dopo 54 anni Mogadiscio è tornata a sedere nel Consiglio di sicurezza dell’Onu, aveva un problema. Il Paese era uscito dalla guerra civile, avendo investito molto in sicurezza e poco in diplomazia. Med-Or, con l’Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (Unitar) e la Farnesina, ha così contribuito a formarne i diplomatici: venti funzionari a Roma nel novembre 2024, poi un seminario per i vertici a Mogadiscio, e in due anni oltre 80 persone coinvolte, e decine di briefing su situazioni internazionali condivisi con i vertici delle istituzioni somale, fino all’ultima sessione tenuta a giugno sulla comunicazione strategica, il diritto dei trattati e l’architettura di pace dell’Unione africana. L’obiettivo dichiarato è replicare questo modello in Africa occidentale, dove un primo contatto è già avvenuto con la Nigeria. Ad aprile, infatti, una delegazione della Fondazione è stata ricevuta ad Abuja dal ministro della Difesa, Christopher Gwabin Musa, e dal ministro degli Esteri, Bianca Odumegwu-Ojukwu, per parlare di formazione e rafforzamento delle capacità in materia di diplomazia e sicurezza.

Dall’aiuto agli investimenti

Il punto è che la formazione non basta più e lo ha precisato a Roma ad aprile anche il presidente keniano William Ruto all’evento organizzato da Med-Or alla Luiss. Il Kenya, ha spiegato, non ha bisogno di più «istruzione» ma di «industrializzazione» con partnership fondate sulla «co-produzione», «non sull’estrazione». Ogni anno fino a 12 milioni di giovani africani entrano nel mercato del lavoro, mentre i posti creati dall’economia formale non superano i tre milioni. Senza industria, ha ricordato Ruto, quel divario si trasforma in instabilità. Creare lavoro in Africa, ha aggiunto, «allarga i mercati, rafforza la stabilità e riduce le pressioni legate alla migrazione irregolare». Essa permette anche all’industria europea di diversificare le proprie catene di fornitura in una fase di competizione economica internazionale. È lo stesso ragionamento alla base del Piano Mattei. Per questo la domanda da porsi, per Med-Or, non è più solo di che cosa hanno bisogno i governi e i partner africani, ma che cosa l’Africa possa offrire all’Italia e all’Europa in ottica di un rapporto paritario.

Il percorso sembra, in parte, stabilito e va in tre direzioni: centri operativi di cybersicurezza con funzionari formati in Italia; nuove infrastrutture sottomarine, digitali ed elettriche, che diversifichino le connessioni africane e vadano a loro volta protette, come nel caso del memorandum firmato con Gibuti; e data center per l’intelligenza artificiale, perché il continente non resti solo un consumatore di tecnologia sviluppata altrove. Non a caso, a fine settembre, è stato firmato un nuovo memorandum con la Repubblica Democratica del Congo, tra i Paesi prioritari del Piano Mattei, prevedendo un quadro di dialogo strategico, una serie di seminari e l’individuazione di progetti di formazione. Alla base, come per i progetti in Zambia, c’è l’idea di “europeizzare” la strategia italiana, portando i progetti più importanti all’attenzione della Commissione Ue, che può finanziarli su una scala irraggiungibile per il solo bilancio tricolore.



La strada ancora da percorrere

Un piano che nasce dall’interesse reciproco inevitabilmente tiene insieme obiettivi diversi. I partner africani vogliono lavoro e industrie, l’Italia sicurezza degli approvvigionamenti, dei dati, dei confini e nuove opportunità commerciali e industriali. Solo quando gli scopi coincidono, infatti, come per i cavi o il manganese, il modello può funzionare e per questo è fondamentale la riuscita del dialogo con le realtà locali. I numeri della formazione, poche decine di funzionari per corso, restano ancora contenuti rispetto alle ambizioni. Molte iniziative, inoltre, dalle miniere ai data center, sono in fase di studio di fattibilità o di memorandum, mentre il percorso fino all’investimento resta lungo e pieno di ostacoli, come mostra il progetto in Tigray.

Ma i primi risultati si cominciano a intravedere. Dopo il corso di cybersicurezza organizzato a Chieti, tre Paesi hanno chiesto all’Italia di esplorare la possibilità di una cooperazione per costruire centri operativi di cybersecurity. A Gibuti, una parte della formazione arriva da gruppi industriali nostrani, che potrebbero rivelarsi protagonisti dei futuri progetti sottomarini tra Europa, Asia e Africa. La forza di questo modello sembra proprio questa. Essere presenti sul campo, ridurre i costi e i rischi della fase iniziale, fare da cerniera tra chi ha un’idea e chi possiede i fondi. Sarà il futuro a dire quanti di questi studi e corsi diventeranno investimenti, e di chi.

A Gibuti, intanto, una squadra di sommozzatori scenderà a 50 metri di profondità a controllare un cavo che trasporta anche i nostri dati, mentre in superficie la tensione nel Mar Rosso continua a salire. È un buon modo per capire in che cosa consiste, oggi, la presenza italiana in Africa e perché è importante.