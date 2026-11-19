Per la foto di famiglia del vertice Apec in Cina, il giorno prima dello storico trilaterale con Putin e Xi Jinping, Trump aveva provato a tirarsi accanto il presidente russo per finire al centro dell’immagine, tra il leader del Cremlino e il capo della Repubblica popolare cinese. Il padrone di casa, però, ha disposto altrimenti e Putin è finito alla sinistra di Xi, oltre la moglie del presidente cinese, togliendo all’inquilino della Casa bianca quel ruolo centrale che cerca e che la Repubblica popolare intende togliere a Washington sul piano internazionale.

La geometria del primo, storico incontro trilaterale tra i presidenti di Cina, Usa e Russia, avvenuto oggi a Shenzhen, è tutta qui ed è stata replicata anche prima dell’ingresso dei tre leader nella sala di Villa Kylin, con Xi al centro, Trump alla sua sinistra e Putin alla sua destra. Un’ora e mezza più tardi, i presidenti sono usciti senza rivolgere la parola alla stampa, lasciando ogni riflessione a una dichiarazione congiunta sulla pace, fatta di principi generali e di una clausola che a Putin farà molto piacere. Ma nulla di più.

Il paragone con Yalta, evocato per settimane, è tornato subito. Eppure mettendo in fila i numeri, per dirla con Donald Trump, attorno al tavolo sedevano tre leader con poche carte in mano. Il presidente degli Stati Uniti è infatti reduce dalla pesante sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato e non ha ancora risolto il conflitto che ha scatenato a febbraio contro l’Iran. Xi deve invece far fronte a un’economia che continua a rallentare in termini di consumi e sviluppo immobiliare. La Russia di Putin, infine, è bloccata da quasi cinque anni nella guerra che ha voluto contro l’Ucraina, con il ponte di Crimea danneggiato alla vigilia del vertice e le raffinerie nazionali sempre nel mirino dei droni di Kiev. Eppure i veri sconfitti sono i Paesi europei, rimasti fuori dalla sala, e il diritto internazionale, calpestato una volta di più dai presenti. Ma cosa si sono detti a porte chiuse?

L’incontro a tre

Dei colloqui riservati si sa poco, ma i presenti si sono lasciati andare a qualche battuta davanti alle telecamere prima di chiudersi nella sala del vertice, e Putin persino dopo. Xi, che faceva gli onori di casa, ha definito l’incontro “di portata storica”. “L’interazione positiva tra le grandi potenze non è una questione di scelta, ma un requisito obbligatorio”, ha sottolineato, proponendo di basare le relazioni sui principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica, cooperazione a beneficio comune e dialogo. “Senza comunicazione, i sospetti si diffonderanno e piccoli attriti potrebbero degenerare in grandi conflitti”, ha avvertito il presidente cinese. Da qui la richiesta di scambi regolari ad alto livello e di meccanismi di comunicazione per impedire nuove crisi. “Una trasformazione che non si vedeva da un secolo sta accelerando”, ha poi ribadito Xi, ripetendo lo stesso ritornello reiterato sin dal suo viaggio a Mosca del 2023. “Insieme, dovremmo portare avanti questi cambiamenti che non sono avvenuti per 100 anni”, ha aggiunto, stringendo la mano a Putin.

Da parte sua, Trump ha ringraziato Xi per l’accoglienza e ha riconosciuto che oggi i tre avrebbero “davvero fatto la storia”. Quindi il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato una “responsabilità speciale” nel mantenere un dialogo produttivo. “Nessuna pace è mai stata forgiata rifiutando le occasioni di confronto e di dialogo”, ha ammesso. Ma il passaggio più singolare del suo discorso è stato un altro. Prima del vertice, tra i temi da affrontare con Putin e Xi, il magnate repubblicano ha indicato il modo con cui “proteggere la sovranità delle nostre nazioni dalle organizzazioni globaliste canaglia”, citando la Corte penale internazionale, a suo dire “fuori controllo”. Il Tribunale de L’Aja, sotto sanzioni da parte di Washington dal 9 ottobre, ha infatti spiccato un mandato d’arresto contro Putin per i crimini commessi dalla Russia in Ucraina, e contro il suo alleato e premier uscente di Israele, Benjamin Netanyahu, con cui ha scatenato l’attacco all’Iran, accusato di crimini di guerra e contro l’umanità a Gaza. L’ombra dei conflitti, non a caso, aleggiava sul vertice. “Non permetteremo all’Iran di avere un’arma nucleare”, ha ribadito Trump, mentre sull’Ucraina ha detto di sperare che Putin “e l’altra parte” vogliano concludere la guerra.

Il presidente russo, invece, ha insistito sulla “responsabilità comune” dei tre nel mantenere la pace e la sicurezza a livello internazionale, visti i “numerosi interessi comuni nella risoluzione dei conflitti regionali”, citando poi “ovviamente anche quello in Ucraina”. Sempre prima del vertice, il leader del Cremlino ha poi ricordato come Russia, Usa e Cina siano unite dalla vittoria della Seconda guerra mondiale e dallo status di membri fondatori dell’Onu (con diritto di veto al Consiglio di Sicurezza). All’uscita, poi, in un video pubblicato dal Cremlino, Putin si è rivolto a Xi con queste parole: “Non credo che qualcuno si aspettasse che sarebbe andato tutto così bene”. Nella conferenza stampa successiva, il presidente russo, finora l’unico dei tre a parlare con i giornalisti dopo il vertice, ha descritto l’incontro come un “capitolo importante nella storia della diplomazia”, “un’iniziativa seria” con “un formato utile”. Malgrado obiettivi forse eccessivamente “ambiziosi”, ha proseguito Putin, i tre Paesi hanno raggiunto un’intesa reciproca “su diverse questioni chiave”, senza però entrare nel dettaglio.

Proclami di pace

Se non è dato sapere cosa si siano detti i tre a porte chiuse, il testo della dichiarazione congiunta finale, divulgato dall’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua, elenca una serie di generici impegni assunti dalle tre potenze. In primis, Trump, Xi e Putin si dicono determinati a mantenere “la stabilità strategica e la sicurezza internazionale” e a riformare l’Onu perché possa “rispondere in modo più efficace alle sfide globali”. Poi, però, dalla teoria passano alla realtà. “I tre Paesi prevedono di aumentare la produzione e l’offerta di prodotti petroliferi raffinati a beneficio di tutte le nazioni”, scrivono sull’energia, ribadendo inoltre “l’importanza di flussi energetici stabili”. Un altro successo per l’industria petrolifera russa, dopo il via libera dato a ottobre da Trump alle esportazioni di diesel da Mosca verso gli Stati Uniti e i mercati globali, sospendendo alcune sanzioni. Del conflitto scatenato dagli Usa e da Israele contro l’Iran, le cui conseguenze hanno provocato lo shock energetico attuale e la recente sconfitta elettorale dei repubblicani negli Usa, non c’è però traccia.

L’ultimo impegno riguarda, invece, le armi atomiche. I tre hanno ribadito che “una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta” e si sono impegnati a un dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla non proliferazione. Da parte sua, Xi aveva definito le armi atomiche “la spada di Damocle sospesa sull’umanità”, aggiungendo che dovrebbero essere “vietate in modo completo e distrutte del tutto”. Un’idea su cui Trump e Putin non sembrano proprio d’accordo, e su cui comunque Pechino non è intenzionata ad andare oltre le parole.

Ciò che unisce i tre, però, è l’insofferenza per la giustizia internazionale. Hanno infatti “convenuto che la Corte penale internazionale e altre istituzioni simili non devono abusare della propria giurisdizione”, richiamando il “rispetto dell’immunità dei funzionari statali”. Sembra questo l’unico punto concreto in cui gli interessi dei presenti coincidono davvero. Se la Cina non ha mai riconosciuto il Tribunale internazionale; questo attacco frontale, per la Russia, serve a delegittimare il mandato d’arresto che pende contro Putin e altri importanti esponenti di Mosca, mentre per Trump rappresenta il compimento di una campagna di sanzioni e restrizioni condotta contro i magistrati de L’Aia a causa delle accuse rivolte contro Netanyahu.

Contano infine anche le assenze. Al di là della crisi energetica, la dichiarazione finale del vertice non cita nessuno dei temi più caldi del momento come le guerre in Ucraina e in Iran, la questione di Taiwan, i dazi o la corsa all’intelligenza artificiale. Il conflitto con Kiev, ha precisato oggi in conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, non è stato il tema principale del summit trilaterale. Mosca comunque, per bocca del ministro degli Esteri Sergej Lavrov e del consigliere presidenziale Yuri Ushakov, ha definito “buona” l’atmosfera dell’incontro. Da parte sua, Xi l’ha definito “positivo, costruttivo e altamente produttivo”, richiamando la lotta fianco a fianco combattuta dai tre Paesi nella Seconda guerra mondiale. “Finché il dialogo continua e la porta resta aperta”, ha detto, “c’è speranza di pace”. Di risultati concreti, al momento, però non se ne vedono e non molto di più è uscito dagli incontri bilaterali.

La tregua tra Usa e Cina

Ieri Xi era andato ad accogliere Trump di persona appena sceso dall’Air Force One, una cortesia rara per un presidente cinese, con cui restituiva il favore ricevuto a settembre negli Stati Uniti dall’inquilino della Casa bianca. Era infatti dal ricevimento del segretario dell’Urss, Nikita Khrushchev, da parte di Mao nel 1959 che non accadeva nulla del genere in Cina. Al suo arrivo a Shenzhen, l’aeroporto è stato sorvolato dai caccia, una folla di giovani agitava bandierine statunitensi e cinesi e, per un attimo, Trump ha addirittura messo il braccio attorno alle spalle di Xi, che a slanci simili è poco abituato, nonostante sia ormai abbastanza avvezzo agli usi del magnate.

Il bilaterale avvenuto oggi è stato infatti il terzo faccia a faccia dell’anno tra Trump e Xi, dopo quello di Pechino a maggio e l’ultimo di settembre a Washington. A margine dell’incontro, il presidente cinese ha fatto sapere che i rapporti tra le due superpotenze sono rimasti “globalmente stabili”, mentre Trump ha parlato dell’interesse comune a riaprire alla navigazione lo Stretto di Hormuz, da dove prima della sua guerra all’Iran transitavano un quinto del greggio e del gas naturale liquefatto commerciati a livello globale, diretti soprattutto in Asia orientale, e della necessità di impedire a Teheran, il principale fornitore di greggio di Pechino, di dotarsi di armi atomiche. “Condividiamo entrambi fortemente questi due punti”, ha detto il presidente Usa. Il vertice, secondo il resoconto ufficiale cinese, ha invece dato “nuova sostanza” ai rapporti bilaterali, fondati su “rispetto, equità e reciprocità”. Le dichiarazioni però sono le stesse già sentite da sempre. Se su Taiwan, secondo Pechino, Washington dovrebbe continuare a fare “la cosa giusta”, in materia di commercio, le due potenze cercano “benefici reciproci”, mentre sull’intelligenza artificiale vogliono entrambe contenere i rischi e tenere questa tecnologia sotto controllo umano.

Ma la novità vera non è arrivata da questo summit e riguarda la tregua commerciale stabilita l’anno scorso a Busan, in Corea del Sud, e prolungata la settimana scorsa di appena due mesi, con scadenza il 10 gennaio 2027. L’amministrazione statunitense sostiene che Pechino abbia consegnato solo due terzi delle terre rare promesse agli Usa, mentre in cima ai desideri della Repubblica popolare c’è che Trump non dia il via libera a un pacchetto di armi per Taiwan da 14 miliardi di dollari. Insomma, la tregua tattica regge ma è sempre sull’orlo di crollare.

“L’amico” Putin

Il faccia a faccia tra Trump e il presidente russo, invece, è stato più cordiale. Hanno infatti tenuto il primo colloquio a due dopo il vertice di Anchorage, in Alaska, dell’agosto dell’anno scorso, i cui negoziati non avevano portato al cessate il fuoco che Washington cerca ormai da più di un anno in Ucraina. “Abbiamo avuto un ottimo rapporto per molti anni”, ha detto oggi Trump, aggiungendo di credere che da questo incontro con il presidente russo possano nascere, o almeno cominciare, “molte cose buone” per gli Usa e la Russia.

Il consigliere del Cremlino Ushakov, parlando alla tv pubblica russa Vesti, ha riferito che il colloquio è durato dai 35 ai 40 minuti, che l’Ucraina è stata il tema principale, che si è parlato anche di rapporti bilaterali e che Putin ne è uscito “di ottimo umore”. Le immagini divulgate dai media russi mostrano un Trump che, entrando, presentava Putin come un suo “amico”, che però non gli ha fatto concessioni. Nella sua conferenza stampa finale dopo il trilaterale, Putin ha infatti accusato Kiev e l’Europa di non essere ancora pronte a “scendere a compromessi” per risolvere il conflitto, rivelando di aver invitato a Mosca i leader europei per chiarire cosa “porterebbero al tavolo dei negoziati” mediato dagli Stati Uniti.

Per Mosca, comunque, la trasferta vale già come un risultato perché è la prima volta in quasi cinque anni che Putin compare a un appuntamento diplomatico alla presenza di leader occidentali, come i premier del Canada, del Giappone e dell’Australia, Mark Carney, Sanae Takaichi e Anthony Albanese, intervenuti all’Apec Summit. Ieri poi il presidente russo aveva passato più di due ore con Xi, pranzo compreso. Anche il leader cinese lo aveva salutato come un “vecchio amico” e i due avevano espresso il desiderio comune di un ordine mondiale multipolare. Un successo tale da aver permesso al leader del Cremlino di vantarsi dei propri risultati. Davanti al forum economico dell’Apec, infatti, Putin ha sostenuto che i tentativi di isolare la Russia sono falliti, che le sanzioni non hanno distrutto la sua economia, definita “la più grande d’Europa”, danneggiando invece il Vecchio continente, e che Mosca continua a correre grazie a una crescita del Pil superiore al 10% e a un’inflazione sotto controllo. Affermazioni smentite dai numeri.

Tre debolezze a confronto

Per Rosstat, il Pil russo è infatti cresciuto dell’1% annuo nel terzo trimestre, mentre la raffinazione di petrolio è calata del 18% tra luglio e settembre, segnando la caduta più forte dal 2020. La Banca centrale di Mosca poi mantiene il tasso di riferimento al 14% per frenare l’inflazione e il deficit di bilancio, secondo i dati dello stesso governo russo, è raddoppiato dall’1,6% al 3,2% del Pil. Dati alla mano, inoltre, la Germania resta di gran lunga la prima economia europea. Non a caso Bloomberg ha definito “fantasie” le parole del presidente russo e il Financial Times ha riferito che dopo il discorso di Xi molti partecipanti hanno abbandonato la sala, senza darsi la pena di ascoltare Putin, che torna in Russia senza il tanto sospirato accordo con Pechino sul gasdotto Power of Siberia 2. Tutto questo senza contare le notizie dal fronte. L’Institute for the Study of War conta guadagni russi netti praticamente nulli nel 2026 in Ucraina, dove alla vigilia del vertice Kiev ha colpito per la terza volta in una settimana il ponte di Crimea, mentre le raffinerie del Cremlino restano il bersaglio privilegiato dei suoi missili.

Putin non era certo l’unico presente al trilaterale ad avere qualche grattacapo. Xi ha fatto gli onori di casa a Shenzhen, il polo tecnologico dove girano auto senza conducente e volano droni. Dietro la vetrina, però, i dati economici del mese di ottobre in Cina hanno deluso le attese. La produzione industriale è salita del 4,8% all’anno contro il 5,3% previsto e le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,4% contro lo 0,8% atteso, nonostante la settimana di festa e il Singles Day celebrato l’11 novembre. Da gennaio a ottobre, poi, gli investimenti immobiliari cinesi sono crollati del 21,6%. A reggere la crescita complessiva, attestatasi al 4,5% nel terzo trimestre, è stato l’export legato all’IA, che non può trainare più di tanto l’aumento dei posti di lavoro, soprattutto tra i giovani, il cui dato sulla disoccupazione è arrivato il mese scorso al 17,2%. Persino a Xi, che non ha elezioni da affrontare e guarda al Congresso del Partito dell’ottobre prossimo per un quarto mandato, servono dati migliori di questi.

Chi invece dalle urne è uscito con le ossa rotte è “l’anatra zoppa” Trump. Il 3 novembre i repubblicani hanno perso il controllo di Camera e Senato e questo è stato il primo viaggio all’estero del presidente dopo la sconfitta, pensato per proiettare autorità proprio mentre la sua politica è stata messa in dubbio dall’elettorato. Il suo vicepresidente JD Vance considera la guerra in Iran e la conseguente fiammata dell’inflazione la causa delle pesanti perdite elettorali. Quel conflitto è stato condotto senza autorizzazione formale del Congresso, che si insedierà il 3 gennaio prossimo, con una maggioranza democratica pronta a usare il potere di spesa e di controllo per frenare la linea del presidente.

Ma non è Yalta

Con queste premesse, il paragone con Yalta appare fuori luogo. Allora, nel 1945, Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica si accordarono per dividere la Germania e Berlino in quattro zone di occupazione militare e fissarono i piani per la nascita delle Nazioni Unite, un patto che dopo la guerra creò due sfere d’influenza in Europa, mettendo le basi per la competizione tra Est e Ovest in tutto il mondo durante la Guerra fredda. I tre grandi di allora avevano vinto un conflitto mondiale in cui, seppur con grandi differenze, erano alleati. Oggi, Trump, Putin e Xi si trovano su lati opposti della barricata su diversi fronti, dall’Ucraina all’Iran. Se il precedente preoccupava Kiev, dove si temeva che i tre decidessero le sorti del Paese scavalcando gli ucraini, Putin ha fatto di tutto per alimentare l’analogia con i suoi richiami odierni ai vincitori del 1945 e ai fondatori dell’Onu. Ma anche il linguaggio di Xi, che ha chiesto ai presenti al trilaterale di “non interferire negli affari altrui” e di non varcare le reciproche “linee rosse”, ha fatto pensare a una Yalta 2.0.

Eppure nel documento finale uscito da Shenzhen non sono citati alcuna frontiera, zona o territorio. Non c’è una sola riga dedicata all’Ucraina, su cui Mosca non intende farsi imporre nulla dall’esterno, nemmeno dagli “amici” Trump e Xi. Stesso discorso per la guerra all’Iran e la corsa all’intelligenza artificiale. Su quest’ultimo punto, nonostante gli appelli di Xi, Trump ha chiarito che gli Usa si oppongono a “ogni forma di regolamentazione globalista”. La riforma dell’Onu poi è evocata in termini generici, con i tre che dicono di voler rafforzare un’organizzazione di cui sono già membri permanenti con diritto di veto, mentre uno di loro, gli Usa, ne ha fondata a inizio anno un’alternativa. Sul nucleare, infine, non si va oltre le dichiarazioni di principio, nonostante la scadenza, avvenuta a febbraio, del Trattato New START tra Stati Uniti e Russia, l’unico dedicato al contenimento degli arsenali. Trump non l’ha rinnovato perché vorrebbe un accordo più ampio che includa la Cina, ma Pechino rifiuta. Per il ministero degli Esteri cinese chiedere alla Repubblica popolare di unirsi a trattative a tre su questo tema non è “né equo, né ragionevole, né realistico”, almeno in questa fase. Il Pentagono stima che entro il 2030 Pechino avrà più di mille testate operative, mentre Stati Uniti e Russia ne hanno circa 1.800 ciascuna. La dichiarazione finale impegna i presenti a un dialogo per “ridurre i rischi nucleari”, ma non parla di arsenali e non c’è alcun tavolo aperto né un calendario fissato allo scopo. L’unico punto di accordo resta l’attacco alle istituzioni giuridiche multilaterali, come la Corte penale internazionale, considerate un ostacolo dalle grandi potenze.

A Yalta sedevano tre alleati che, dopo aver vinto insieme una guerra mondiale, si assunsero impegni precisi. A Shenzhen, invece, non c’era alcun fronte comune, ma solo un padrone di casa con tutto l’interesse a un nuovo ordine multilaterale, che da solo non potrebbe dettare e che è pensato per rilanciare le esportazioni alla base della sua economia e l’immagine internazionale del proprio Paese, con due conflitti aperti dai suoi interlocutori, rispettivamente alla guida del primo e del secondo arsenale nucleare del mondo, incapaci di porre fine alle ostilità.

Blandito invece come “amico” da entrambi i presenti a Shenzhen, l’uno interessato ad accedere a basso costo alle ingenti risorse russe tirando sul prezzo grazie alle sanzioni e l’altro intenzionato a convincere il Cremlino a negargliele, Putin sa benissimo che, a quasi 40 anni dalla fine della Guerra fredda, Mosca non ha il peso specifico globale di Cina e Stati Uniti, ma vuole provare lo stesso, cercando di volta in volta una sponda nell’una o negli altri, di ritagliare alla Russia un ruolo pari a quello di Pechino e Washington. Ma in questo vertice a tre, ideato proprio da Putin e accettato solo in seguito prima da Trump e quasi all’ultimo momento da Xi, Mosca è apparsa una preda in un gioco ormai più grande di lei.

Da parte sua, per far dimenticare l’ultima disfatta elettorale e lo stallo in Iran, Trump aveva bisogno di un successo politico personale all’estero, che un accordo sull’Ucraina può ancora garantirgli. Pur di raggiungerlo, si è prestato a questo storico trilaterale che, com’era prevedibile, non ha portato risultati concreti, se non la conferma del riconoscimento da parte statunitense (già avvenuto nei precendenti bilaterali con Xi di quest’anno) dell’ascesa della Cina al ruolo di superpotenza, finora appannaggio dei soli Stati Uniti, che non sembrano affatto aver messo da parte il proprio eccezionalismo. È questo il nuovo mondo multipolare? Nessuna visione comune ma solo una continua mediazione tra interessi particolari. Per spartirsi il mondo, però, bisogna almeno essere d’accordo su come farlo.