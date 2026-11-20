Il giorno dopo la sconfitta alle elezioni di metà mandato, Donald Trump ha usato la prima uscita pubblica per mostrare lo stato dei lavori della nuova sala da ballo della Casa bianca. Della disfatta del suo partito ha parlato solo quando i giornalisti gliel’hanno chiesto. Ma il disinteresse è un lusso che i numeri non concedono. I democratici avranno 56 senatori su 100 e almeno 257 deputati, dopo aver strappato ai repubblicani più di 45 seggi. Contarli, però, racconta solo metà della storia. L’altra metà sta in ciò che quei seggi non consentono. Per sconfiggere «Mr. Veto», come il presidente si era già ribattezzato prima del voto, servono i due terzi di ciascun ramo del Congresso, cioè 290 voti alla Camera e 67 al Senato, e da soli i democratici non ci arrivano. Nei prossimi due anni, con le nuove Camere che si insedieranno il 3 gennaio, la partita interna agli Usa e la politica internazionale si giocheranno su questa distanza, con la corsa alla Casa bianca del 2028 che è già cominciata.



Urne contro

Per capire come le elezioni influenzeranno il dibattito, conviene analizzare il risultato delle urne, come descritto dal sondaggio AP Voter Poll condotto su più di 100mila votanti. Per i democratici il tema decisivo è lo stato della democrazia (48%), per i repubblicani l’immigrazione (27%). Nel complesso ha prevalso l’economia (39%), seguita da democrazia (33%), immigrazione (14%), sanità (8%), politica estera (4%) e criminalità (3%). Queste allora dovrebbero essere le priorità del prossimo Congresso. In più c’è il fattore Trump. Il 78% di chi ha votato democratico o si sente vicino al partito dice di averlo fatto per opporsi al presidente, mentre tra i repubblicani solo il 35% ha votato per sostenerlo. Trump aveva chiesto di fare finta che il suo nome fosse sulla scheda e per i giovani pare sia andata così: circa 6 under-30 su 10 indicano tra i motivi del voto alla Camera l’opposizione alla sua agenda. Per recuperare consensi, quindi, bisognerà contrastarne le politiche.

Per capire quali, basta dare uno sguardo all’analisi della sconfitta da parte dei repubblicani. «Il motivo è la guerra», ha scritto sui social il vicepresidente JD Vance, riferendosi all’Iran. Per il senatore texano Ted Cruz invece sono i dazi, che hanno fatto salire i prezzi. Al contrario, il governatore uscente della Florida, Ron DeSantis, ha citato la mancata pubblicazione integrale dei documenti sul caso Epstein. Hanno ragione tutti, almeno in parte. L’86% degli americani, secondo il Chicago Council on Global Affairs, indica come causa dell’aumento del costo della vita la guerra scatenata il 28 febbraio contro l’Iran insieme a Israele, e l’81% i dazi. Nell’ultimo sondaggio YouGov prima del voto, il 41% dei repubblicani non-Maga dava alla guerra la colpa del prezzo della benzina, più del doppio di chi accusava Trump in persona, che ha ammesso il problema solo dopo le elezioni.

C’è poi Epstein. Il presidente aveva promesso di rendere pubblici tutti i documenti sul caso, ma non l’ha mai fatto. Secondo AdImpact, il nome del finanziere condannato per reati sessuali e morto in carcere nel 2019 è comparso nella pubblicità elettorale di 79 candidati, federali e statali, per una spesa di almeno 76 milioni di dollari in 26 Stati. Molti ex alleati di Trump, come Marjorie Taylor Greene e Tucker Carlson, l’hanno vissuto come un tradimento, anche perché negli Usa Epstein è diventato sinonimo di corruzione, un tema già molto sentito. A settembre Gallup rilevava che l’89% degli adulti americani la considerava un problema «diffuso» nelle istituzioni, il livello più alto da vent’anni, e a metà ottobre un sondaggio Cnbc trovava gli elettori più preoccupati per la corruzione che per i prezzi di cibo e benzina.



Aspettative eccessive

Così per i democratici il programma sembra già scritto. Robert Garcia, che presiederà la Commissione Supervisione della Camera, ha commentato il voto in poche parole: «Cercatevi un avvocato». Il suo staff ha elencato i bersagli delle prossime inchieste: la famiglia Trump, la corruzione delle aziende, gli abusi del dipartimento della Sicurezza Interna e dell’ICE, la gestione del caso Epstein. Jamie Raskin, prossimo alla guida della Commissione Giustizia, vuole infatti costringere il Procuratore Generale Todd Blanche a pubblicare i circa 2,5 milioni di documenti secretati sul finanziere morto nel 2019, mentre l’amministrazione sostiene di aver già pubblicato tutto quello che la legge permette. Jim Himes, probabile presidente della Commissione Intelligence, ha fatto sapere che il Congresso potrebbe chiedere carte e testimonianze sulle donazioni per la sala da ballo della Casa bianca, per sapere chi le ha sollecitate e se le aziende pensavano così di comprarsi appalti o accesso ai vertici dell’amministrazione.

Ma l’arma che i democratici maneggeranno con più cautela resta l’impeachment. La nuova Camera può votarlo a maggioranza, ma per condannare un presidente servono 67 senatori e quella soglia è fuori portata. Nel 2019, poi, la prima messa in stato d’accusa scatenò un’ostilità di parte a livello nazionale e permise a Trump di presentarsi come una vittima, il che lo aiutò a costruire il consenso per la seconda corsa alla Casa bianca. Per questo il prossimo speaker, Hakeem Jeffries, che dovrebbe dare il via libera a una mossa del genere, resta sul vago.

Il primo vero banco di prova sarà invece il bilancio. I fondi federali sono appesi a una risoluzione provvisoria che scade l’11 dicembre e che il Congresso dovrà probabilmente prorogare. Senza garanzie né una strategia d’uscita, i democratici non hanno voluto sbloccare i fondi supplementari chiesti per la guerra e Adam Smith, che dovrebbe tornare a guidare la Commissione Forze Armate, vuole limitare le spese per la difesa a 1.000 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2027, contro i 1.100 chiesti dal Pentagono e i 1.500 annunciati da Trump. Il nuovo Congresso dovrebbe infatti bloccare il maxi-disegno di legge da 350 miliardi con cui la Casa bianca contava di raddoppiare le scorte di munizioni (inclusi i missili antiaerei Patriot, THAAD e SM-1 e SM-2), rifornire gli arsenali di droni, costruire lo scudo spaziale “Golden Dome” e realizzare le nuove corazzate di “classe Trump”. Nel mirino ci sono anche i contratti miliardari con la SpaceX di Elon Musk, mentre i democratici fanno pressione per una exit strategy dalla guerra contro l’Iran e per maggiori aiuti all’Ucraina. Uno scontro che rischia di congelare la costruzione dei nuovi F-35, dei sottomarini classe Virginia e altre decine di programmi del Pentagono.

Resta infine la Corte suprema. I due giudici più anziani, Clarence Thomas di 78 anni e Samuel Alito di 76, non hanno ancora annunciato il ritiro, ma Chuck Schumer, che potrebbe non guidare la nuova maggioranza al Senato, ha promesso che i democratici non lasceranno passare la nomina di un altro conservatore da parte della Casa bianca.

Il tempo, però, è poco, e i dem lo sanno. Il senatore Chris Coons ha avvertito che il voto è stato «uno schiacciante rifiuto» di Trump e della sua agenda, non «un mandato» per il partito d’opposizione, che resta «profondamente impopolare». «Se esageriamo, o se litighiamo troppo al nostro interno», ha ammonito, «potremmo perdere questo momento». Le fratture si vedono già. Su Israele, ad esempio, dove il neo-senatore del Michigan Abdul El-Sayed, primo musulmano eletto al Senato, ha promesso di votare per ridurre gli aiuti, scontrandosi con i vertici del partito. Sulla sanità, tra il Medicare for All dei socialisti democratici e l’opzione pubblica del texano James Talarico. Sull’IA, tra i timori di Wall Street per la regolamentazione e la proposta di Bernie Sanders di nazionalizzare metà del capitale sociale di ciascuna Big del settore. Divisioni che dovranno misurarsi con i poteri limitati delle Camere. Proprio Raskin ha ammesso la «grande responsabilità» in capo all’opposizione, davanti a cui si profila «una sfida molto seria» perché con un Trump poco incline a rispondere al Congresso il rischio di non mantenere le aspettative degli elettori resta concreto.

Come già successo in passato, dovendo fare i conti con le Camere controllate dall’opposizione, Trump sarà una “anatra zoppa”, ma chi sperava in una svolta conciliante ha dovuto ricredersi quasi subito. Nella notte elettorale aveva riconosciuto i risultati e assicurato di essere pronto a «lavorare con i democratici», pubblicando pochi minuti dopo sui social la foto del suo cappellino rosso con la scritta «VETO». Il nuovo Congresso potrà infatti indagare, bloccare nomine, negare fondi e approvare leggi care all’opposizione, ma per cancellare una scelta del presidente dovrà ogni volta passare da una nuova norma, che Trump potrà sempre respingere. Vale anche per l’Iran. D’altronde già a giugno Camera e Senato, a maggioranza repubblicana, avevano approvato una risoluzione per fermare le ostilità contro Teheran, che Trump ha ignorato. Da parte sua, lui ha già un’altra via visto che, a fine ottobre, aveva firmato 292 ordini esecutivi contro i 220 dell’intero primo mandato e i 162 totali di Biden.

Redde rationem

Dopo il voto poi ha messo più volte in dubbio la «correttezza» delle elezioni e, come prima mossa, ha annunciato la sostituzione di Susie Wiles con Stephen Miller come capo di gabinetto della Casa bianca. Trump ha negato ogni legame con l’esito delle urne, ma la storia del 41enne Miller racconta tutt’altro. È lui l’architetto della stretta sull’immigrazione, uno dei temi che hanno pesato di più sul risultato dei repubblicani, con circa 6 elettori su 10 convinti che le azioni dell’amministrazione siano andate troppo oltre. La lezione, suggerisce la nomina, non è bastata.

D’altra parte nel suo Partito circolano letture opposte. DeSantis definisce il voto «quasi un evento da estinzione per i repubblicani in molte parti del Paese». Vance punta sulla ripresa dei consensi, al costo di «una lunga lotta interna». Steve Bannon prevede addirittura una «guerra civile», chiedendo a Trump di insistere sulle deportazioni di massa e dando la colpa della sconfitta alla mancata attuazione del «programma Maga». Quanto pesi ancora quel movimento è la domanda che divide il Partito. Per lo stratega politico repubblicano Whit Ayres, «una porzione significativa del Partito non è Maga». Ciò significa, per la Brookings Institution, che i Maga «possono decidere il candidato repubblicano, ma non eleggerlo da soli».

I numeri danno ragione un po’ a tutti. Il super Pac Maga Inc. ha raccolto quasi 450 milioni di dollari, soprattutto grazie a Elon Musk e ad altri magnati della tecnologia, e Trump ha fatto fuori alle primarie senatori di lungo corso, spingendo veterani come Thom Tillis a rinunciare alla rielezione in North Carolina. Ma i candidati da lui imposti hanno perso, a partire da Ken Paxton in Texas. Per questo il resto del Partito lo critica, a cominciare da Susan Collins, moderata e unica repubblicana in corsa in uno Stato, il Maine, che Trump aveva perso nel 2024. Nonostante cinque mandati e quasi trent’anni al Senato e dopo aver costruito la sua carriera sull’indipendenza dal magnate, ha ceduto il passo al democratico progressista Troy Jackson, attribuendo la sconfitta proprio al presidente. È già cominciata infatti la caccia ai capri espiatori. Il deputato repubblicano Thomas Massie ha presentato richiesta di impeachment, subito bocciata dalla “vecchia” Camera, contro il capo del Pentagono Pete Hegseth, difeso da Trump per il suo «ottimo lavoro» e la «vittoria di due guerre» contro Venezuela e Iran. Se nel Grand Old Party la sfida tra Maga e neo-con resta aperta, la partita per succedere a Trump è già iniziata, fuori e dentro il Partito.



Il conto alla rovescia

Prima del voto, JD Vance sembrava il favorito per la nomination del 2028, ma ora possono tornare a farsi avanti Marco Rubio, Ted Cruz, Ron DeSantis e Brian Kemp, mentre l’ex governatore del New Jersey Chris Christie ha già pronunciato il necrologio: «L’era Trump è finita». Il dilemma repubblicano, così, è quasi irrisolvibile. Per vincere, questi candidati devono distaccarsi da Trump, ma non possono farlo del tutto, perché una parte della base continua a sostenerlo.

D’altronde al Gop non è bastato nemmeno cambiare le mappe elettorali. Dall’anno scorso la Casa bianca ha spinto i governatori repubblicani a ridisegnare i collegi per penalizzare i democratici. Texas, Louisiana, Alabama, Florida, North Carolina, Tennessee e Ohio l’hanno fatto, aiutati dalla Corte suprema, che ad aprile ha svuotato il Voting Rights Act e permesso agli Stati del Sud di eliminare i collegi a maggioranza afroamericana. I democratici hanno risposto con una sola mossa riuscita in California, mentre nello Utah è stato un giudice federale a fermare il tentativo di gerrymandering del Gop. Per i repubblicani, però, il risultato è stato un boomerang. Solo a Memphis, spezzata in tre distretti dal Tennessee, il voto democratico è stato neutralizzato. In Texas i repubblicani hanno perso quattro dei cinque distretti democratici spezzettati per l’occasione, più altri due tradizionalmente conservatori. In Florida, dove DeSantis aveva ridisegnato 20 collegi su 28, i quattro pensati per premiare i repubblicani sono andati ai democratici. In Ohio i dem hanno guadagnato almeno due seggi. Nello Utah Ben McAdams ha vinto con 47 punti di vantaggio nel primo distretto ridisegnato dai repubblicani e il Missouri ha respinto con quasi il 62% dei voti i nuovi collegi voluti dal partito del presidente. Nel 2028 si ricomincia da capo. Il Maryland ha già approvato un emendamento che permetterà ai democratici di ridisegnare i collegi in vista delle presidenziali.

Per allora, la geografia del voto potrebbe cambiare. Nel 2024 Trump aveva battuto Kamala Harris per 312 grandi elettori a 226. Ora che i democratici hanno conquistato Pennsylvania, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada, questi cinque Stati, che non hanno ancora aderito, potrebbero approvare il “National Popular Vote Interstate Compact” (NPVIC), l’accordo che assegna tutti i grandi elettori ai candidati vincitori del voto popolare nazionale, indipendentemente dal risultato nei singoli Stati. Se aderissero tutti, i firmatari salirebbero da 222 a 283 grandi elettori sui 270 necessari per scegliere il presidente, dando valore al solo voto popolare, in cui i democratici vanno tradizionalmente meglio. Ma l’ipotesi è più remota di quanto sembri. Il Michigan infatti non riuscì ad approvare l’accordo nel biennio democratico 2023/24 e l’allora governatore dem del Nevada Steve Sisolak lo bocciò nel 2019. Costituzione alla mano, poi, servirebbe il consenso del Congresso, dove i democratici non hanno i 60 voti necessari al Senato.

Infine ci sono i giovani, le donne e le minoranze, che il 3 novembre hanno fatto la differenza e potrebbero essere decisivi alle prossime presidenziali. Tra gli under-30, i democratici hanno preso il 73% delle preferenze contro il 25% dei repubblicani, mentre le donne hanno scelto i dem (59% a 40%) più degli uomini, il cui voto è andato per il 57% al Gop. Nelle aree urbane i democratici hanno preso 72 voti su 100; nei centri rurali e nelle piccole città hanno vinto i repubblicani (57% a 41%), come tra i bianchi (62% a 34%). Gli ispanici, che nel 2024 avevano dato più sostegno a Trump, si sono invece spaccati a metà, 49% a 49%. Rispetto alle scorse presidenziali, il consenso ai democratici è cresciuto di 29 punti tra i latinos e del 33% tra i 18-29enni, mentre solo il 6% dell’elettorato repubblicano ha meno di 30 anni. «I giovani tengono il guinzaglio molto corto», ha avvertito Dakota Hall, direttore di Alliance for Youth Action. «Senza risultati, il 2028 sarà una strada in salita». Anche a destra, dove Bob Vander Plaats, influente leader evangelico dell’Iowa, ha riassunto così gli ultimi anni: «Si è vissuto del marchio Trump, ma di quel marchio si può anche morire».



Con gli occhi degli altri

All’estero, in Europa soprattutto, il voto è stato letto come una correzione di rotta. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha scritto che gli americani hanno votato «contro politiche che rendono solo più povere le persone», e poi contro l’odio, il sessismo, il negazionismo climatico e i privilegi delle élite. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa crede che il controllo democratico di Washington porterà a «una nuova era nelle relazioni mondiali». Eppure dichiarazioni simili si erano viste anche dopo la sconfitta di Trump del 2020.

L’urgenza più grande resta l’Iran, che ha festeggiato i risultati come un «voto contro la guerra». Qui i democratici hanno meno carte di quanto sembri. Le tensioni continuano a disturbare il traffico negli Stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb e un presidente a fine corsa che non deve più preoccuparsi del consenso potrebbe risultare imprevedibile senza che il Congresso possa concretamente intervenire, visti i pochi poteri in materia di gestione quotidiana della politica estera. Il ridimensionamento di Benjamin Netanyahu in Israele, sopravvissuto alle elezioni del 27 ottobre ma azzoppato dallo storico risultato delle Liste arabe, potrebbe aiutare chi a Washington lavora per frenare l’escalation.

Ma qui la frattura è più complicata di quanto raccontino le sfuriate telefoniche tra Trump e Bibi. L’Aipac ha annunciato il mese scorso che non finanzierà più direttamente i candidati alle elezioni statunitensi e il vicepresidente Vance è convinto che il rapporto con Tel Aviv debba «cambiare». Non a caso, proprio nel giorno del voto, Trump aveva ventilato uno stop ai 4 miliardi di dollari di aiuti annuali, da sostituire con nuove vendite di armi, ma l’ambasciatore Mike Huckabee ha precisato che non è prevista alcuna «interruzione improvvisa», perché «servirebbe un intervento del Congresso». Un’ipotesi remota, visto che da gennaio, solo alla Camera, saranno ancora in carica oltre 330 deputati su 435 finanziati dall’Aipac.

Smemorati tricolore

A Roma, almeno nel governo, il primo effetto del voto americano è stato lessicale. «Io e Giorgia non siamo mai stati Maga né trumpiani», ha assicurato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che a febbraio si aggirava per il Board of Peace con il cappellino rosso in mano. L’altro vicepremier, Matteo Salvini, che i berretti di Trump li indossava davvero, si è invece detto fiducioso che la sconfitta del magnate sia «uno stop all’interventismo» bellico, che fa salire l’inflazione.

All’opposizione non va meglio. L’ex premier Giuseppe Conte, che a gennaio aveva accusato Giorgia Meloni di «sudditanza» verso Washington, si è visto rispuntare sui social un video del 2018 in cui paragonava il suo esecutivo a quello di Trump. «Tante cose ci uniscono», diceva all’epoca della maggioranza gialloverde. Tanto che oggi l’ex inviato speciale del presidente Usa, Paolo Zampolli, lo accusa di aver voltato le spalle a Trump: «Va dove tira il vento, ma sono sicuro che, se vincesse le elezioni, il suo primo viaggetto sarebbe alla Casa bianca. La riconoscenza, purtroppo, è solo per i grandi uomini», ha detto l’ex agente di modelle, elogiando invece Meloni. La premier, il cui governo ha negato la base di Sigonella agli aerei americani impegnati nei raid contro l’Iran, prova infatti a incassare la rendita di una frattura con il magnate che fino a qualche mese fa pareva un fallimento della sua linea di politica estera. La maggior parte degli italiani, sondaggi alla mano, ha un’opinione negativa del presidente Usa e fonti vicine a Fratelli d’Italia ammettono che «la rottura paga». Tra guerre e dazi, però, Trump resterà in carica ancora due anni e qualsiasi maggioranza parlamentare, a Roma come a Washington, oggi o domani dovrà continuare a farci i conti.