Usa, proteste per la morte di George Floyd: ultime notizie

NEWS PROTESTE USA – Da dieci giorni ormai negli Usa vanno avanti le proteste per la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano morto in circostanze sospette durante un controllo di polizia lo scorso 25 maggio a Minneapolis. Intanto, sono stati arrestati tutti gli agenti coinvolti nell’omicidio: oltre Dereck Chauvin, l’agente che teneva il ginocchio sul collo di Floyd, ora anche Thomas Lane, Tou Thao e J. Alexander Kueng sono in prigione. Per tutti è stata fissata una cauzione da un milione di dollari. Per Chauvin l’accusa è destinata a essere aggiornata da omicidio colposo a omicidio volontario. Di seguito le ultime notizie aggiornate in tempo reale.

MORTE GEORGE FLOYD, PROTESTE USA – DIRETTA

I militari contro Trump – Il capo del Pentagono Mark Esper ha dichiarato di non condividere l’impostazione del presidente Trump: la legge del 1807 che consente al presidente di usare l’esercito negli Usa dovrebbe essere usata “solo nelle situazioni più urgenti e drammatiche e non siamo in una di quelle situazioni ora”, ha detto Esper. La scelta di Trump è stata criticata anche dal suo ex segretario alla Difesa James Mattis: “Donald Trump è il primo presidente nella mia vita che non tenta di unire il popolo americano. Invece tenta di dividerci”.

L’autopsia: “Floyd aveva il Covid” – George Floyd era positivo al Coronavirus. E’ quanto emerso dalla nuova autopsia condotta sul corpo dell’uomo, riferisce la Cnn, secondo cui il tampone nasale condotto post mortem è risultato “positivo al Covid19”. Il medico legale Andrew Baker ha spiegato che questo tipo di test condotto in sede di autopsia può rilevare la positività anche “settimane dopo l’insorgere della malattia e la sua risoluzione”. In ogni caso, ha sottolineato, “il risultato dell’autopsia riflette una positività asintomatica ma persistente” che non ha avuto alcun ruolo nella morte di Floyd.

Barak Obama: “Crisi risvegli la nazione” – Durante la notte italiana, ha parlato nuovamente l’ex presidente Usa Barack Obama: “Questa crisi mai vista va usata per risvegliare la Nazione”; a Minneapolis gli altri tre ex agenti coinvolti nel fermo di Floyd hanno raggiunto in carcere Derek Chauvin, già incriminato per omicidio volontario.

Trump ci ripensa: “L’esercito forse non sarà necessario” – “Forse non sarà necessario inviare l’esercito per fermare le proteste scatenate dall’uccisione di George Floyd”. Lo ha detto il presidente Donald Trump durante un’intervista su Newsmax, condotta dal suo ex portavoce Sean Spicer. “Dipende. Forse non servirà. Anche se abbiamo il forte potere di farlo. La Guardia nazionale è una consuetudine e abbiamo una Guardia nazionale molto forte”, ha detto Trump dopo aver minacciato di ricorrere all’Insurrection Act per usare le forze armate contro i manifestanti.

Una legge contro la violenza della polizia – Il Senato Usa si appresta a introdurre in settimana una legge che vieta alla polizia di usare la stretta al collo in caso di arresto. E la polizia riferisce che nella protesta di San Francisco di lunedì è stato ucciso per errore un manifestante: l’agente aveva scambiato un martello per una pistola.

Le proteste continuano – Continua in America l’ondata di proteste per la morte di Floyd: dopo gli scontri e le vittime dei giorni scorsi, le manifestazioni sono riprese in modo per lo più pacifico, anche se questa notte a New York ci sono stati più di 90 arresti ma nessun saccheggio. Resta alto il livello di allarme a livello politico, per le scelte del presidente americano Donald Trump, che ieri sera la portavoce della Casa Bianca ha paragonato a Winston Churchill.

