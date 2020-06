Il Time dedica la copertina a George Floyd e a 35 morti per razzismo negli Usa

Il Time ha lanciato oggi un numero speciale interamente dedicato all’uccisione di George Floyd e alle proteste divampate negli Usa dopo la sua morte durante un fermo della polizia. Nel bordo rosso della copertina della rivista, per la prima volta nella sua storia, sono scritti nomi di persone. Si tratta dei 35 uomini e donne afroamericani morti a causa del razzismo.

La copertina è un dipinto dell’artista Titus Kaphar, che realizzò un quadro per Time anche nel 2014 in occasione delle proteste per l’uccisione di Michael Brown nel 2014 a Ferguson. “Per la prima volta, attorno al dipinto di Kaphar, il bordo rosso di Time include nomi di persone: 35 uomini e donne neri le cui morti, in molti casi avvenute per mano della polizia, sono il risultato di un razzismo sistemico e hanno aiutato l’ascesa del movimento Black Lives Matter“, ha spiegato la rivista sul suo sito. “I loro nomi sono semplicemente una parte di molti altri che hanno perso la vita a causa della violenza razzista che ha fatto parte di questa nazione fin dall’inizio”.

I nomi citati nel bordo della copertina sono: Trayvon Martin, Yvette Smith, Eric Garner, Michael Brown, Laquan McDonald, Tanisha Anderson, Akai Gurley, Tamir Rice, Jerame Reid, Natasha McKenna, Eric Harris, Walter Scott, Freddie Gray, William Chapman, Sandra Bland, Darrius Stewart, Samuel DuBose, Janet Wilson, Calin Roquemore, Alton Sterling, Philando Castile, Joseph Mann, Terence Crutcher, Chad Robertson, Jordan Edwards, Aaron Bailey, Stephon Clark, Danny Ray Thomas, Antwon Rose, Botham Jean, Atatiana Jefferson, Michael Dean, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, e George Floyd.

Durante il video della sua morte, che dura 8 minuti e 46 secondi, George Floyd ha chiamato sua madre, deceduta nel 2018. Il dipinto in copertina, intitolato Analogous Colors, mostra una madre afroamericana che tiene in braccio il suo bambino. Ma la figura del piccolo è stata tagliata per simboleggiare la perdita.

