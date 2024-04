Un libro di corsa – Metodi per sopravvivere

Il titolo di questo libro l’ho trovato geniale. Alzi la mano chi non ha mai pensato a come sopravvivere alla vita, a una giornata o a una cena. L’autore è islandese e la lettura mi ha affascinata anche per questo motivo.

Nella storia si intrecciano le vite di Aron Snaer che è stato abbandonato dal padre, di Arni che segue un amore impossibile, di Borghildur che è vedova e deve affrontare il dolore e di Hanna un’adolescente che ha deciso di non mangiare più.