Un libro di corsa – Butter

La protagonista di questo libro si chiama Rika, è una giornalista in una rivista maschile dove è l’unica donna e dove, spesso e volentieri, viene trattata come una segretaria.

Da qualche tempo, ha un tarlo nella testa ed è quello di voler intervistare Manako Kajii, la cuoca accusata di aver ucciso degli uomini d’affari con cui si frequentava dopo aver cucinato per loro.

Manako non rilascia interviste e Rika decide di provare per un’altra via. Le scrive una lettera per chiederle la ricetta dello stufato di manzo.

Leggendo la seconda di copertina l’ho comprato perché ero troppo curiosa di sapere come una semplice ricetta potesse aprire le porte di una conversazione a cui Manako si era opposta.