Morto Roberto Cavalli: le cause della morte dello stilista. La malattia

Roberto Cavalli è morto oggi a 83 anni. Lo stilista fiorentino era malato da tempo. Ma quali sono state le cause della morte? L’icona della moda italiana era malato da tempo e negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate. Non si sa esattamente quale fosse la malattia. Lascia 6 figli di cui il più piccolo, Giorgio, di poco più di un anno. Accanto allo stilista, nelle ultime ore, come negli ultimi 15 anni, c’è stata la sua compagna Sandra. Nome importantissimo della moda, aveva lasciato l’omonima azienda nel 2015.

Cavalli inizia a muovere i primi passi nella moda negli anni Settanta quando brevetta un procedimento di stampa su pelle e comincia a creare patchwork di materiali e colori. Hermès e Pierre Cardin sono tra i primi a interessarsi ai suoi lavori. Nel 1970 presenta a Parigi la sua prima collezione col proprio nome. Le sue collezioni sfilano a Palazzo Pitti, a Milano. Diventano dei cult i suoi jeans di denim stampato, fatti di intarsi di pelle, broccati e stampe animalier.

Nel 2002 inaugura la prima boutique-café a Firenze. A Milano apre poi il Just Cavalli Café di Torre Branca, e una boutique di via della Spiga. Tra le personalità che sono state testimonial di Cavalli vi sono: Rita Ora, Jessica Stam, Eva Riccobono, Laetitia Casta, Natasha Poly, Mariacarla Boscono, Karen Elson, Karolína Kurková.