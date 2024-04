A Milano un giovane direttore creativo, Matteo Cibic, si diletta a far dialogare Arte e Design, nei 10 giorni più affollati di eventi e presentazioni

Al civico 9 di Via Fatebenefratelli – prestigioso e ampio cammino di Brera, il quartiere milanese dove arte, moda e design definiscono un’atmosfera inimitabile – il brillante designer Matteo Cibic – con opere esposte tra i musei più interessanti musei d’Europa – dirige, come se fosse un direttore d’orchestra, accordi capaci di far dialogare Arte e Design. Una tempistica perfetta, considerato che, Milano nei prossimi giorni proporrà una fittissima rete di appuntamenti dedicati a fotografia, arte e design. Un convulso calendario nel quale l’espressione di disegnare e manifestare un pensiero diviene un codice di comunicazione accessibile a tutti coloro che visiteranno la città.

Il progetto realizzato da Matteo Cibic per Delvis Unlimited non è un errore di battitura, come invece suggerisce il nome dell’esposizione che ha voluto protagonista Robert Janitz (König Galerie) conosciuto per i suoi grandi dipinti astratti su fondo monocromatico.

“Delvis ha sempre avuto un legame con l’arte, facendo della sua anima progetti unici e materiali non convenzionali, per questo è stata naturale la collaborazione con Robert Janitz le cui pennellate materiche sono state trasferite con meticolosa cura in tessuti jacquard negli iconici imbottiti disegnati da Andrea Steidl e la profondità dei suoi colori saturi in un installazione immersiva” – svela Matteo Cibic, timido ed estroverso direttore creativo di Delvis Unlimited che ha da poco aperto il suo primo flagshipstore italiano, il primo in Europa.

<3 is a Typo é la serie con la quale l’artista tedesco, trapiantato a Mexico City, esplora lo sviluppo del linguaggio scritto da strutture lineari a forme più complesse e cure, tracciando parallelismi con l’evoluzione della vita.

I dipinti esposti assomigliano a caratteri di lingue sconosciute, trasmettono un messaggio d’amore e armonia, nonostante la loro natura enigmatica. Prospettive in cui l’uso di colori, forme e concetti creativi integrano elementi artistici ed esprimono emozioni.

<3 is a Typo è un’emozione profonda e complessa. Una forza potente che lega e connette. Reinterpreta. Sperimenta. “Un colore, una stanza, un pezzo unico”.

Un’esperienza immersiva, dove le tele di Robert Janitz si sviluppano sull’imbottito appartenente alla famiglia della linea SLOPE, il cui disegno è stato progettato da Andrea Steidl.

Un pezzo unico, come un’opera d’arte, dove le sfumature del talento di Janitz – che si caratterizzano per l’autenticità dei pigmenti ad olio impastati con cera e farina – si compongono di una minuziosa lavorazione jacquard in cinque diversi colori, che ricreano la ricchezza cromatica delle pennellate dell’artista.

Ad accogliere gli arredi uno spazio attrattivo e affascinante quanto una galleria che, con i suoi 100 metri quadri, ospita le collezioni di .Delvis Unlimited. che si inseriscono con un estetica non convenzionale al mondo del design, stimolando una curiosità intellettuale con la ricerca di espressioni artistiche uniche, che si declinano in volontà e intenzioni di progettare arredi esclusivi.

Selezioni artistiche realizzate in collaborazione con Stefano Del Vecchio, friulano di nascita, collezionista d’arte, designer, globetrotter per passione, che nel 1984 ha fondato Delvis in Friuli e che proprio nel 2024 celebra i suoi 40 anni, inizialmenteun’azienda artigianale, trasformatasi negli anni in una realtà internazionale. Una crescita che ha tutelato e preservato l’approccio originale al progetto nel suo DNA: una visione radicata nella cultura italiana che unisce la conoscenza tradizionale a sofisticate tecniche e attenzione minuziosa ai dettagli.

Nel 2009 Delvis espande la propria produzione in Asia, con sede ad Hong Kong. E’ 2021 l’anno nel quale prende vita Delvis Unlimited, una vera e propria divisione artistica capace di progettare arredi intensi come opere d’arte, dove le influenze dei viaggi si mescolano con un mondo osservato attraverso occhi capaci di catturare le esperienze che la vita offre.

Arte e Artigianato – rigorosamente made in Italy – si bilanciano nell’utilizzo di antichi materiali naturali come ferro, legno e pietra, dando vita ad un processo creativo che si fonda su una costante attività di ricerca e crescita e che si manifesta con l’arte, intesa come nascita di una vera e propria cultura espressa dagli artisti coinvolti.

“L’apertura del nostro primo flagshipstore a Milano, che segue quella di Shanghai, avvenuta a settembre 2023, conferma che il percorso artistico è trasversale, ovvero quando vi è arte e design non vi sono confini territoriali se non quelli dettati da codici estetici. Milano è la patria del design, tanto quanto l’arte che custodiamo nella nostra bella Italia. Non potevamo trascurare di esprimere arte e design in una città che oggi è un crocevia baricentrico in Europa.” – dichiara Stefano Del Vecchio che divide la sua vita tra Hong Kong, Shanghai, Milano e Udine.

In Europa .Delvis Unlimited.è presente nel Principato di Monaco e Ginevra. Nel 2022 il gruppo industriale .Delvis ha chiuso con un bilancio consolidato di 50 milioni di Dollari.