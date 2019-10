Le ultime notizie sul conflitto della Turchia contro i curdi in Siria

Sono trascorsi quattro giorni dalla tregua concordata tra la Turchia e gli Stati Uniti il 17 ottobre, con cui Ankara si impegnava a cessare il fuoco a patto che i curdi iniziassero la ritirata da una “safe zone” di 30 chilometri al confine tra Siria e Turchia, a est del fiume Eufrate.

I combattenti curdi ieri 20 ottobre hanno concluso il ritiro dalla città di Ras al Ayn. La tregua dovrebbe durare fino a domani sera ma il presidente della Turchia Erdogan ha già minacciato che “se non ci sarà il ritiro delle milizie curde Ypg entro martedì” riprenderà l’operazione militare e tornerà a “spaccare le teste dei terroristi”.

La sospensione del conflitto tra la Turchia e i curdi nel nord-est della Siria potrebbe dunque rivelarsi solo temporanea: entrambe le parti si accusano di aver violato il cessate il fuoco e solo domani sarà possibile capire se i curdi accetteranno di completare il ritiro.

Sul fronte politico internazionale continuano i tentativi di mediazione diplomatica. Il presidente della Russia Vladimir Putin domani incontrerà Erdogan che ha accettato di recarsi a Mosca per discutere del suo accordo con gli Stati Uniti.

Intanto, il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, ha reso noto che le truppe statunitensi che lasciano la Siria andranno nell’Iraq occidentale e che le forze armate Usa continueranno a condurre operazioni contro l’Isis per impedirne la rinascita.

Secondo i dati dell’organizzazione internazionale Mezzaluna rossa il bilancio delle vittime in Siria è di 235 morti, tra cui 22 bambini, e 677 feriti.

TPI ha sul campo l’inviata speciale Benedetta Argentieri che da lì documenta tutto quello che sta accadendo nel Rojava a danno dei curdi, violentemente attaccati da Erdogan.

Qui le ultime notizie, il bollettino, di lunedì 21 ottobre 2019:

ore 8,40 – Mosca: speriamo che una cooperazione con Usa e Turchia porti stabilità – “Speriamo davvero che i passi che vengono intrapresi ora, la nostra interazione con i nostri colleghi turchi e americani, ci consentiranno non di abbassare, ma di aumentare il livello di sicurezza e stabilità in questa regione”, ha detto il ministro della Difesa russo Serghiei Shoigu parlando ai partecipanti del Forum Xiangshan di Pechino. “La fuga di alcuni terroristi dell’Isis dai centri in cui erano reclusi in Siria è un problema che deve essere affrontato immediatamente e non solo a livello di Russia, Turchia e Stati Uniti”, ha aggiunto.

