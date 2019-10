Le ultime notizie sull’offensiva della Turchia in Siria contro i curdi

Primo giorno di cessate il fuoco in Siria dopo l’accordo stretto ad Ankara nella giornata di ieri, giovedì 17 ottobre, tra il vicepresidente Usa Mike Pence e il presidente della Turchia Racep Tayyip Erdogan, che prevede il ritiro dei curdi dal confine con la Turchia entro 5 giorni.

Secondo quanto stabilito (qui i dettagli della tregua), infatti, i curdi si ritireranno da una “linea di demarcazione” a 32 chilometri dal confine. Una volta terminato il ritiro dei curdi, che avverrà sotto la supervisione Usa, la Turchia ritirerà le proprie truppe dal nord della Siria.

I curdi, inizialmente restii, hanno affermato di essere pronti a rispettare la tregua, così come dichiarato da Al Arabiya Aldar Xelil, politico ed ex portavoce dell’amministrazione curda.

Nel frattempo, nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18, il Consiglio europeo si è riunito e ha condannato “l’azione militare unilaterale della Turchia nella Siria nord-orientale”. L’Ue, presso atto del cessate il fuoco, ha poi esortato nuovamente “la Turchia a porre fine alla sua azione militare, a ritirare le sue forze e a rispettare il diritto internazionale umanitario”.

Intanto, è salito a 702 il nuovo bilancio dei “terroristi neutralizzati” (cioè uccisi, feriti o catturati), dall’inizio dell’operazione militare della Turchia contro i curdi nel nord-est della Siria.

L’agenzia statala Anadolu riferisce inoltre che sarebbero 71 i miliziani siriani cooptati da Ankara morti nei combattimenti dall’avvio dell’offensiva, mentre l’Osservatorio siriano per i diritti umani fissa il numero dei combattenti curdi morti a 224, a fronte di 183 miliziani filo-Ankara.

TPI ha sul campo l’inviata speciale Benedetta Argentieri che da lì documenta tutto quello che sta accadendo nel Rojava a danno dei curdi, violentemente attaccati da Erdogan.

Qui le ultime notizie, il bollettino, di venerdì 18 ottobre 2019:

Ore 8,18 – Combattimenti in corso vicino frontiere – Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani al confine tra Siria e Turchia, in particolare nella città di Ras al-Ain, vi sarebbero degli “sporadici combattimenti” nonostante la tregua firmata nel pomeriggio di ieri, giovedì 17, dal vicepresidente Usa Pence e il presidente turco Erdogan.

Ore 3,00 – Vertice Ue: “Stop azione unilaterale Turchia” – Approvando le conclusioni del vertice del 14 ottobre scorso, il Consiglio europeo afferma che “l’Ue condanna l’azione militare unilaterale della Turchia nella Siria nordorientale, che provoca inaccettabili sofferenze umane, mina la lotta contro l’Isis e minaccia pesantemente la sicurezza europea. Ed esorta nuovamente Ankara a ritirare le sue forze e a rispettare il diritto internazionale umanitario.

“Il Consiglio europeo – si legge ancora nel comunicato – prende atto dell’annuncio di ieri sera di Usa e Turchia su una pausa per tutte le operazioni militari. E ricorda che gli stati membri Ue hanno deciso di sospendere le licenze di esportazione di armi ad Ankara”.

“L’Unione europea continua a impegnarsi per affrontare efficacemente la grave crisi umanitaria e dei rifugiati alla luce delle esigenze in evoluzione, anche sostenendo gli stati membri che si trovano ad affrontare le sfide più gravi in termini di flussi migratori nel Mediterraneo orientale”.

La guerra della Turchia contro i curdi in Siria: tutta la storia in versione breve, media e lunga

Caro Pd, perché sostieni ancora l’ingresso della Turchia in Europa?

L’intervista di TPI alla deputata Pd Lia Quartapelle: “Chiederemo il ritiro del contingente Nato dalla Turchia”

Potrebbero interessarti Coppia adotta un orfano e lo uccide per riscuotere la polizza assicurativa Guerra in Siria, Diario dal Rojava: grida di gioia e spari in aria, ma è solo un cessate il fuoco Lo sguardo del bambino ustionato in Siria fa il giro del mondo

Siria, parla a TPI la Ong italiana colpita dall’esercito turco: “Le bombe di Erdogan ci stanno distruggendo”

Altro che difendere i curdi, Putin vuole prendersi il Medio Oriente (di Giulio Gambino)

Armi alla Turchia: il governo dice nì (di Giulio Gambino)

Chi sono i curdi e perché non sono mai riusciti ad avere uno loro Stato

L’appello delle donne curde ai popoli che amano la libertà: “Aiutateci a conquistare la pace e la giustizia”