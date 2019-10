Le ultime notizie sull’offensiva della Turchia in Siria contro i curdi

Continua l’offensiva della Turchia contro i curdi nel nord della Siria. Al nono giorno di conflitto, le truppe turche sono entrate a Manbij e puntano alla città di Kobane, roccaforte curda, dove, nella giornata di ieri, mercoledì 16 ottobre, si sono schierati i soldati del regime siriano di Bashar al-Assad.

Intanto, oggi, giovedì 17 ottobre, ad Ankara è previsto l’incontro tra il vicepresidente Usa Mike Pence e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il faccia a faccia arriva nel giorno in cui il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin ha avvertito la Turchia che, se non cesserà il fuoco in Siria, arriveranno ulteriori sanzioni americane.

Negli Usa, intanto, i media hanno diffuso il contenuto di una lettera che il presidente Trump ha scritto a Erdogan il 9 ottobre, poche ore prima che iniziasse l’offensiva della Turchia in Siria. Nella missiva, l’inquilino della Casa Bianca esorta il collega turco a “non fare lo stupido” rinunciando a “essere il responsabile del massacro di migliaia di persone”.

Continuano a essere discordanti, invece, i dati sul bilancio delle vittime, a causa dell’impossibilità di verificare in modo indipendente le fonti. Secondo il ministro della Difesa turco, infatti, i “terroristi curdi neutralizzati” (vale a dire uccisi, feriti o catturati) sono 673, di cui 556 soldati uccisi. Tuttavia l’Osservatorio siriano parla di circa 70 vittime tra i civili, mentre gli sfollati sarebbero circa 300mila.

TPI ha sul campo l’inviata speciale Benedetta Argentieri che da lì documenta tutto quello che sta accadendo nel Rojava a danno dei curdi, violentemente attaccati da Erdogan.

Qui le ultime notizie, il bollettino, di giovedì 17 ottobre 2019.

Ore 10,56 – I curdi: “Armi non convenzionali in raid Turchia” – “Sospettiamo che armi non convenzionali vengano usate dalla Turchia contro i combattenti nella città assediata di Serekaniye”: lo denuncia via Twitter Mustafa Bali, capo della comunicazione delle Forze democratiche siriane (Fds) a guida curda.

Ore 9,40 – Turchia: “673 terroristi curdi neutralizzati” – È di 673 il nuovo bilancio dei “terroristi curdi neutralizzati” diffuso dal ministro della Difesa turco. In precedenza, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva affermato che almeno 556 combattenti curdi erano stati uccisi.

Ore 0,16 – Usa a Turchia: “Cessate il fuoco o nuove sanzioni” – “se non cesserà il fuoco in Siria, arriveranno ulteriori sanzioni americane”: lo ha dichiarato il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin.

Ore 0,10 – Lettera di Trump a Erdogan: “Non fare il duro” – Nel giorno in cui il vicepresidente Usa è ad Ankara per incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, i media statunitensi diffondono il contenuto di una lettera che il presidente Trump ha inviato al collega Erdogan per esortarlo a non invadere la Siria. “Non fare lo stupido” scrive Trump a Erdogan aggiungendo anche “Il generale Mazloum è pronto a trattare con te e a fare delle concessioni che non ha mai fatto in passato” (Qui l’articolo completo).

