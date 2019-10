La lettera di Trump a Erdogan per convincerlo a non invadere la Siria

“Non fare lo stupido”: così il presidente Usa Donald Trump si rivolge a Erdogan in una lettera indirizzata al collega turco il 9 ottobre scorso, poche ore prima dell’offensiva della Turchia nel nord della Siria.

La missiva, il cui contenuto è stato rivelato dalla giornalista di Fox Business Trish Regan, che l’ha postata sul suo profilo Twitter, è stata dunque scritta tre giorni dopo la decisione del presidente degli States di ritirare le truppe Usa dal nord della Siria.

“Smetti di fare il duro” scrive Trump a Erdogan. “Non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone” si legge nella lettera del presidente Usa, che poi minaccia Erdogan affermando di non volere essere “responsabile della distruzione dell’economia turca”.

“Il generale Mazloum è pronto a trattare con te – scrive ancora Trump – e a fare delle concessioni che non ha mai fatto in passato. Allego in via riservata una copia della lettera che mi ha scritto, appena ricevuta”.

“La Storia – conclude il presidente americano – ti giudicherà positivamente se farai le cose in un modo che è gusto e umano. Ti considererà come il diavolo che qualcosa di buono non accadrà”.

Potrebbero interessarti L'intervista di TPI alla deputata Pd Lia Quartapelle: "Chiediamo il ritiro del contingente Nato dalla Turchia" Caro Pd, perché sostieni ancora l'ingresso della Turchia in Europa? Leader della protesta di Hong Kong preso a martellate per strada

Il contenuto della lettera è stato svelato poche ore prima dell’incontro, previsto ad Ankara per giovedì 17 ottobre, tra il vicepresidente Usa Mike Pence e presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Per capire cosa sta succedendo in Siria bisogna tornare indietro di 70 anni