Terremoto in Messico, la strada si spacca e sembra aprirsi dopo la violentissima scossa | VIDEO

Le sconvolgenti immagini di una strada in Messico che si spacca a metà e sembra aprirsi per via della violentissima scossa di terremoto, di magnitudo 7.7, che si è verificata nello stato di Oaxaca, a Santa María Zapotitlán, a circa 700 chilometri da Città del Messico. Il sisma ha fatto tremare con forza i palazzi nel centro della capitale e centinaia di persone si sono riversate nelle strade. Poco dopo è stata diramata l’allerta tsunami. Secondo la Reuters, che ha ascoltato alcuni testimoni, non ci sarebbero danni gravi a persone o cose.

