Spagna: folla in strada festeggia la prima notte senza stato di emergenza e coprifuoco | VIDEO

La Spagna ha revocato lo stato di emergenza in vigore da ottobre per combattere la pandemia di Covid-19. Un provvedimento che permette ai cittadini spagnoli di viaggiare tra le regioni. L’ultimo giorno di stato di emergenza è scaduto a mezzanotte di sabato 8 maggio. Nella maggior parte delle regioni, la fine di questo regime eccezionale ha significato anche la revoca del coprifuoco. I cittadini spagnoli hanno vissuto questo momento come una grande festa, un capodanno all’inizio di maggio con bottiglie e brindisi nelle piazze principali, “Senza nessun rispetto delle misure di sicurezza. E questo nonostante il fatto che i dati sui contagi Covid siano ancora preoccupanti”, scrive El Pais.

Bruselas anoche con el fin del toque de queda y los medios hablarán solo de lo mal que lo hacemos en España cuando el problema es la conciencia social a nivel global #COVID pic.twitter.com/JCan1nHLgF — Marina Guillén (@maguimur) May 9, 2021

A Madrid la gente è scesa in piazza a festeggiare alla Puerta del Sol e la polizia ha fatto 450 interventi, a Barcellona 6.500 persone sono state disperse. Sedici gli arresti a Palma de Maiorca e quattro agenti della polizia rimasti feriti nelle colluttazioni seguite alla protesta non autorizzata contro il coprifuoco. Non ci sono stati incidenti degni di nota a Madrid o Siviglia, ma molte le immagini che testimoniano la mancanza di controllo e la distanza prevista dalle misure contro il virus. “La libertà non consiste nell’infrangere le regole”, ha detto questa domenica il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quelle cha abbiamo visto sono scene deprecabili”.

🇪🇦 Por fin, ESPAÑA DESPIERTA

Miles de españoles en Barcelona celebran el fin del Estado De Alarma y el toque de queda. ➡️ Gran alegría para luchar contra los retrasados #covidiotas: LA INMENSA MAYORÍA SIN MASCARILLA 👍😀pic.twitter.com/w0Nffkm2s0 — INFO NEWS 📢 (@InfoNewsABC) May 8, 2021

La Spagna è uno dei Paesi più colpiti in Europa dalla pandemia con quasi 79.000 morti e 3,5 milioni di casi ed è per questo che le 17 comunità autonome possono, ad esempio, continuare a limitare l’orario di apertura o il numero di avventori di bar, ristoranti o negozi. Possono anche richiedere il ripristino del coprifuoco o la chiusura del loro territorio ma ora per farlo necessitano dell’approvazione di un tribunale.

