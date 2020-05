Non può entrare alla Posta perché è senza mascherina: si spoglia e usa gli slip | VIDEO

Non può entrare alla Posta perché senza mascherina: si spoglia e usa gli slip

Stanno facendo il giro del web le immagini girate all’interno di una Posta a Kiev, in Ucraina, dove una donna è entrata senza mascherina, obbligatoria a causa dell’emergenza Coronavirus, e una volta rimproverata da uno degli impiegati della struttura ha deciso di ovviare al problema in un modo del tutto originale. La donna, infatti, ha iniziato a spogliarsi, come testimonia il video girato dalle telecamere di sorveglianza e pubblicato poi sui social e su Youtube: si è abbassata i pantaloni, poi si è sfilata gli slip. A quel punto, ha preso le sue mutande e le ha indossate coprendosi il viso, come se fossero una mascherina. Poi ha tirato nuovamente su i pantaloni, come se nulla fosse. Nello stupore generale.

La donna si è anche avvicinata allo sportello della Nova Poshta di Kiev e ha mostrato il suo telefonino al personale. Dopodiché ha normalmente usufruito dei servizi della Posta. Secondo quanto ricostruito da Russia Today, all’ingresso era stata offerta una mascherina alla signora, che però aveva rifiutato. Nonostante il comportamento decisamente fuori dal comune della cliente, la società postale ha deciso di non condannare il suo gesto. Al contrario, pare che nei guai sia finito il dipendente che ha ripreso con il cellulare gli schermi delle videocamere di sorveglianza, pubblicando poi il video sui social. Adesso, per questa violazione della privacy, rischia il licenziamento.

Di seguito, il video in questione:

