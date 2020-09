Una storia orribile è quella avvenuta a Togliatti, una città della Russia orientale, dove un uomo è accusato di aver ucciso a pugni la figliastra di due anni per non avere usato il vasino. La piccola Knesnia Dubrovina aveva urinato sul pavimento e il patrigno Anton Proskurin l’ha picchiata fino a ucciderla. A trovare la bambina in fin di vita sarebbe stata la madre Zinaida Proskurina, 25 anni, al rientro dal lavoro.

Quando la donna ha chiamato i soccorsi era ormai troppo tardi per la bambina. Secondo quanto è emerso dagli esami forensi, Knesnia Dubrovin è stata colpita 20 volte alla testa e circa 40 volte su tutto il corpo, riportando una grave emorragia che non gli ha lasciato nessuna via di scampo. Per gli investigatori la bambina avrebbe subito violenze da parte del patrigno anche in passato. “Dai segni riscontrati, non era la prima volta che accadeva. La madre era a conoscenza degli abusi, ma non ha fatto nulla per proteggere sua figlia”, sostengono gli inquirenti. E sempre secondo i rapporti della polizia la donna avrebbe usato il trucco per mascherare i lividi della figlia.

Leggi anche: 1. Russia, il curioso caso di Denis Vashurin: 32enne che sembra un bambino / 2. Russia, sorelle di 3 e 10 anni lo accusano di molestie: 48enne stuprato e ucciso su ordine dei genitori. Ma le bambine avevano inventato tutto

Potrebbero interessarti Ecco perché queste saranno le elezioni più importanti della storia americana (di I. Luzi) Bill Gates: "Gli Usa non hanno fatto un buon lavoro contro il virus" Patrick Zaky, la lettera dal carcere: “Fatemi tornare all’università”