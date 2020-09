Sembra un adolescente, ma ha 32 anni

Una storia che ricorda quella del film “Il curioso caso di Benjamin Button” di David Fincher, dove il protagonista – interpretato da Brad Pitt – è un neonato con la salute di un anziano. Più passa il tempo e più Benjamin Button ringiovanisce. Simile è la vicenda che riguarda Denis Vashurin, un uomo russo di 32 anni, ma che nell’aspetto sembra molto più giovane. Il suo corpo, infatti, ha smesso di invecchiare da quando aveva 13 anni. Una storia vera che Vashurin ha deciso di raccontare al canale di YouTube Vasya na sene.

Denis racconta la sua vita quotidiana che definisce complicata. Molte persone non credono che sia un uomo sulla trentina. Una volta, ad esempio, è stato arrestato e la polizia non credeva fosse un adulto. Al contrario gli agenti credevano fosse un bambino che aveva sostituito la sua foto sul documento di qualcun altro.

Denis si è accorto che cresceva molto lentamente già dall’asilo. Quando ha capito che non sarebbe mai stato uguale ai suoi coetanei si è sentito profondamente triste: “Ho pensato a come sarebbe stato tutto, come sarebbe stata la mia vita, quanto sarebbe stato difficile per me”. Denis preferisce trascorrere il suo tempo lontano dalla gente. Per questo ama vivere nel suo villaggio nella regione della Russia orientale di Primorye, dove tutti si conoscono. Il 32enne è fidanzato e lavora in una società di fornitura di elettricità.

