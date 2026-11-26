Il ministero della Difesa britannico avrebbe contattato 100mila riservisti per non trovarsi impreparati in caso di un conflitto. Lo scrive il Telegraph, secondo cui ai veterani è stato chiesto di aggiornare i propri recapiti e fornire informazioni sulle attuali occupazioni e sulle competenze professionali. Inoltre sarebbe stata offerta la possibilità di partecipare, volontariamente, a esercitazioni militari e attività di addestramento tra cui la Steadfast Defender della Nato in programma nella prossima primavera. Il ministero della Difesa ha precisato che si tratta di “un passo concreto per rafforzare la preparazione e la deterrenza, contribuendo a ridurre il rischio di conflitto”. È la prima volta dalla Guerra Fredda che i riservisti vengono contattati.

Nelle scorse settimane, invece, il governo del Regno Unito aveva lanciato la campagna “Be Ready” con le nuove linee guida da seguire in caso di emergenze meteorologiche, informatiche o di altro tipo. Nella campagna si invitano i cittadini a tenere in casa una scorta di coperte e denaro contante, oltre a un kit di pronto soccorso, una torcia con batterie e una radio FM a manovella. È necessario, inoltre, conservare nove litri d’acqua, tre litri al giorno, e una buona dose di cibo, possibilmente in scatola, per cucinare. In quell’occasione il ministro della Difesa Wes Streeting aveva dichiarato che la Gran Bretagna deve anche prepararsi alla minaccia del “terrorismo sponsorizzato dallo Stato” da parte della Russia o di altre potenze ostili. “Di fronte a queste minacce, che non sono ipotetiche ma reali, e non provengono da altrove ma sempre più spesso sono qui, dobbiamo farci avanti e prendere sul serio la nostra resilienza nazionale, oltre alla nostra difesa nazionale”.