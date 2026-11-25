Doveva essere una crociera da sogno ai Caraibi ma per molti passeggeri si è ben presto trasformata in un vero e proprio incubo. A bordo della Caribbean Princess, la nave della compagnia Princess Cruises, si sono verificati, infatti, 148 casi di norovirus. Ma la diffusione del virus potrebbe non essere finita qui. L’imbarcazione, infatti, è rientrata lo scorso 23 novembre a Port Everglades, in Florida, dopo un viaggio di 12 notti nei Caraibi. Già dopo quattro giorni di navigazione alcuni dei passeggeri hanno accusato i primi sintomi, tra cui spossatezza, vomito e diarrea. La conclusa, come detto, si è conclusa con 148 persone infettate: 134 dei 2.936 passeggeri e 14 dei 1.132 membri dell’equipaggio. I casi, però, potrebbero aumentare: molti passeggeri, infatti, potrebbero essere tornati a casa con il virus in incubazione.

In una dichiarazione rilasciata a CBS News Miami, Princess Cruises ha spiegato: “Il nostro equipaggio ha reagito tempestivamente implementando protocolli di igienizzazione rafforzati in tutta la nave, comprese misure complete di pulizia e disinfezione”. La compagnia, quindi, ha isolato sia i passeggeri che i lavoratori raccogliendo campioni biologici per le analisi di laboratorio. Intervistati al loro rientro, alcuni passeggeri hanno raccontato: “Non appena qualcuno si è ammalato e se ne è parlato, pulizie. Ovunque. Al casinò, in qualsiasi posto andassi. Perfino a bordo piscina. Appena ti alzavi, il tavolo veniva strofinato”.