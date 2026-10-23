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Esteri

Regno Unito, il governo ai cittadini: “Preparate un kit di sopravvivenza per tre giorni: nove litri d’acqua, cibo, una radio a batteria e contanti”

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Credit: AGF

Le nuove linee guida in caso di emergenze meteorologiche, informatiche o di altro tipo

di Niccolò Di Francesco
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Il governo del Regno Unito lancia la campagna “Be Ready” con le nuove linee guida da seguire in caso di emergenze meteorologiche, informatiche o di altro tipo. Nella campagna, come sottolinea il Guardian, si invitano i cittadini a tenere in casa una scorta di coperte e denaro contante, oltre a un kit di pronto soccorso, una torcia con batterie e una radio FM a manovella. È necessario, inoltre, conservare nove litri d’acqua, tre litri al giorno, e una buona dose di cibo, possibilmente in scatola, per cucinare.

Il ministro della sicurezza Dan Jarvis ha dichiarato che “chiunque possa seguire questo consiglio dovrebbe farlo”. Si tratta di “semplici passi per essere pronti alle emergenze quotidiane”. L’obiettivo è quello di “migliorare la nostra resilienza come nazione”. Il ministro della Difesa Wes Streeting ha aggiunto che la Gran Bretagna deve anche prepararsi alla minaccia del “terrorismo sponsorizzato dallo Stato” da parte della Russia o di altre potenze ostili. “Di fronte a queste minacce, che non sono ipotetiche ma reali, e non provengono da altrove ma sempre più spesso sono qui, dobbiamo farci avanti e prendere sul serio la nostra resilienza nazionale, oltre alla nostra difesa nazionale” ha aggiunto Streeting.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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